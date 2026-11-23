Memorandumurile prin care Guvernul a majorat salariile Transgaz și Transelectrica au fost confidențiale și nu s-au aflat pe agenda publică a ședinței de guvern de săptămâna trecută.

Guvernul a anunțat luni că a actualizat agenda publică, incluzând și actele prin care s-au indexat salariile angajaților Transgaz și Transelectrica cu 6,5%. Cele două companii se află în subordinea Secretariatul General al Guvernului, aflat în coordonarea vicepremierului Marian Neacșu.

HotNews a relatat la finalul săptămânii trecute, citând surse politice, că guvernul a aprobat, joi, creșteri salariale pentru angajați ai unor companii aflate în coordonarea SGG

Hotnews a cerut precizări de la purtătorul de cuvânt și de la șeful SGG privind clasificarea drept „confidențiale” a memorandumurilor și decizia de declasificare, însă până la momentul publicării acestei știri nu a primit un răspuns. Când îl va primi îl va publica.

Șeful Transgaz: directorii și membrii CA nu beneficiază de indexări

Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a precizat că societățile listate la bursă cu capital majoritar de stat au solicitat Guvernului aprobarea indexării cu rata inflației de 6,5%. Majorarea se va aplica exclusiv personalului operațional.

Directorii generali, directorii financiari și membrii consiliilor de administrație nu vor beneficia de indexarea întrucât au contracte de mandat.

Precendentul Romgaz

Majorări de salarii în sectorul public au fost aprobate și de către guvernul Bolojjan. Pe 8 mai, a fost adoptat un memorandum prin care angajații Romgaz urmau să primeaască salarii mărite cu 6,5%, începând cu data de 1 iunie.

Executivul justifica decizia prin necesitatea motivării angajaților în contextul în care societatea derulează în acest an cel mai mare program de investiții din istoria sa.

„Angajații SNGN ROMGAZ SA vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie 2026, decizie luată astăzi de Guvern în condițiile în care compania derulează în 2026 cel mai mare program de investiții din istoria societății, de aproximativ 5,6 miliarde lei”, se arăta într-un comunicat transmis de la Palatul Victoria după ședința de guvern din 8 mai.

Era invocat riscul migrării personalului Romgaz la companiile concurente, fiind vorba de o categorie de competențe care sunt căutate pe piața forței de muncă.