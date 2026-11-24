Știi cât de bine funcționează corpul tău astăzi și ce ai putea face pentru a-ți păstra sănătatea, energia și libertatea de a face lucrurile care îți plac pe măsură ce înaintezi în vârstă? O evaluare de longevitate încearcă să răspundă la aceste întrebări și să identifice din timp eventuale riscuri pentru sănătate, înainte ca acestea să se manifeste prin simptome. Dar ce presupune, concret, o astfel de evaluare? Există o vârstă la care ar trebui să o faci și ce investigații sunt necesare? Cum îi ajută rezultatele pe medici să stabilească recomandări potrivite fiecărui pacient? Ne-au explicat dr. Mircea Munteanu, medic specialist hematolog, nutriționist și coordonator al Centrului de Longevitate Băneasa, din cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria, și dr. Omer Senol, medic primar Medicină sportivă, din cadrul aceluiași centru. Ambii medici pot fi găsiți în noul Centru de Longevitate Băneasa, recent inaugurat în București.

Suntem obișnuiți să ne verificăm sănătatea atunci când ceva ne supără. Dar organismul se schimbă permanent, iar unele dintre aceste modificări pot evolua ani la rând fără să provoace simptome. O evaluare de longevitate pornește tocmai de la această idee: să nu așteptăm apariția unei boli pentru a afla ce se întâmplă în corp. Prin investigații adaptate fiecărei persoane, medicii pot identifica din timp anumite riscuri și predispoziții, dar și ce aspecte ale stilului de viață ar putea fi îmbunătățite. Scopul nu este doar să prevenim sau să amânăm apariția unor boli, ci să ne păstrăm cât mai mult timp sănătatea, energia și capacitatea de a face lucrurile care ne fac plăcere.

„O evaluare de longevitate este, în esență, un protocol de prevenție. Ne ajută să identificăm din timp eventualele riscuri și să vedem ce putem face pentru a le ține sub control, dar și ce putem schimba în stilul de viață ca să ne păstrăm energia, mobilitatea și autonomia și la 60, 70 sau 80 de ani“, explică dr. Mircea Munteanu, coordonator al Centrului de Longevitate Băneasa.

De unde începe evaluarea: ce vrei să poți face peste 20 de ani?

Nu toți pacienții au nevoie de aceleași investigații într-o evaluare de longevitate. Acestea sunt recomandate în funcție de istoricul medical, vârstă, factorii de risc și obiectivele fiecărei persoane

Când vorbim despre longevitate, ne vin poate în minte teste genetice, tehnologii medicale avansate și tot felul de metode prin care am putea încetini procesul de îmbătrânire.

În realitate, o evaluare de longevitate începe cu lucruri mult mai simple: o discuție despre starea de sănătate, istoricul medical, afecțiunile existente și, mai ales, obiectivele personale ale pacientului. Ce ar vrea să îmbunătățească în privința sănătății sale? Cum își dorește să arate viața lui în anii care urmează?

„Când vine la o consultație de longevitate, fiecare om are un motiv și un obiectiv. Dacă îl întrebi de ce își dorește să trăiască mai mult, îți va da un răspuns personal. Poate vrea să se joace cu nepoții sau strănepoții când va avea 80–90 de ani, să se poată ridica singur de jos, să meargă la piață fără ajutor, să rezolve un sudoku sau, pur și simplu, să se bucure de viață. În esență, cred că toți își doresc același lucru: să rămână independenți“, explică dr. Mircea Munteanu.

Pentru a ajunge la un plan potrivit fiecărei persoane, este nevoie de o echipă de medici din mai multe specialități. Medicina longevității nu este o specialitate medicală în sine, astfel că evaluarea poate fi coordonată de medici cu pregătiri diferite, dar cu experiență în prevenție și în evaluarea stării generale de sănătate. În funcție de profilul pacientului și de obiectivele sale, în echipă pot fi implicați specialiști în medicină internă, cardiologie, endocrinologie, geriatrie, hematologie, nutriție sau medicină sportivă.

Prima etapă a unei evaluări de longevitate: analizele de sânge

După discuția inițială, medicul stabilește ce investigații sunt potrivite pentru fiecare pacient. Printre primele se numără analizele de sânge, care oferă informații despre mai multe aspecte ale sănătății: de la glicemie și colesterol până la funcționarea ficatului și a rinichilor.

„După ce aflu detalii despre istoricul personal al pacientului – dacă are anumite afecțiuni, urmează un tratament sau ia suplimente –, analizez o serie de markeri din sânge, care îmi oferă informații importante despre ce se întâmplă în organism. Nu mă uit doar dacă valorile se încadrează în limitele de referință ale laboratorului. Uneori, chiar dacă sunt în aceste limite, ele pot să nu fie optime pentru persoana respectivă sau se pot apropia de limita superioară ori inferioară a intervalului“, explică dr. Munteanu.

Nu toți pacienții au nevoie de aceleași analize într-o evaluare de longevitate. Acestea sunt recomandate în funcție de istoricul medical, vârstă, factorii de risc și obiectivele fiecărei persoane.

Analize uzuale pentru evaluarea stării de sănătate

Glicemia și hemoglobina glicată (HbA1c) – arată cum este controlat nivelul zahărului din sânge. Hemoglobina glicată oferă o imagine a valorilor medii ale glicemiei din ultimele două-trei luni și poate ajuta la depistarea prediabetului sau diabetului.

– arată cum este controlat nivelul zahărului din sânge. Hemoglobina glicată oferă o imagine a valorilor medii ale glicemiei din ultimele două-trei luni și poate ajuta la depistarea prediabetului sau diabetului. Profilul lipidic (colesterol total, LDL, HDL și trigliceride) – ajută la estimarea riscului cardiovascular, deoarece valorile crescute ale colesterolului LDL și ale trigliceridelor pot favoriza depunerea grăsimilor pe pereții arterelor și dezvoltarea aterosclerozei.

– ajută la estimarea riscului cardiovascular, deoarece valorile crescute ale colesterolului LDL și ale trigliceridelor pot favoriza depunerea grăsimilor pe pereții arterelor și dezvoltarea aterosclerozei. Markerii funcției hepatice (ALT, AST, GGT) – pot indica dacă există modificări la nivelul ficatului, inclusiv cele asociate cu acumularea de grăsime în ficat (ficatul gras), o problemă frecvent întâlnită în contextul sindromului metabolic.

– pot indica dacă există modificări la nivelul ficatului, inclusiv cele asociate cu acumularea de grăsime în ficat (ficatul gras), o problemă frecvent întâlnită în contextul sindromului metabolic. Markerii funcției renale (creatinină, eGFR) – arată cât de bine filtrează rinichii sângele și pot ajuta la depistarea unor probleme renale.

– arată cât de bine filtrează rinichii sângele și pot ajuta la depistarea unor probleme renale. Hemoleucograma – arată dacă există modificări ale celulelor din sânge și poate ajuta la identificarea anemiei sau a altor probleme care necesită investigații.

– arată dacă există modificări ale celulelor din sânge și poate ajuta la identificarea anemiei sau a altor probleme care necesită investigații. Funcția tiroidiană (TSH și FT4) – arată cum funcționează tiroida și pot ajuta la depistarea unor probleme care pot influența metabolismul, greutatea și nivelul de energie.

Markeri suplimentari în funcție de factorii de risc ai fiecărei persoane

În funcție de istoricul medical și de factorii de risc, medicul poate recomanda și analize care oferă informații mai detaliate despre riscul cardiovascular sau despre procesele inflamatorii din organism:

Apolipoproteina B (ApoB) – oferă informații despre numărul particulelor care transportă colesterolul și care pot contribui la formarea plăcilor de aterom și la creșterea riscului cardiovascular.

– oferă informații despre numărul particulelor care transportă colesterolul și care pot contribui la formarea plăcilor de aterom și la creșterea riscului cardiovascular. Lipoproteina(a) – Lp(a) – este o particulă asemănătoare colesterolului LDL, iar nivelul ei este determinat în mare măsură genetic. Valorile crescute sunt asociate cu un risc mai mare de boli cardiovasculare.

– este o particulă asemănătoare colesterolului LDL, iar nivelul ei este determinat în mare măsură genetic. Valorile crescute sunt asociate cu un risc mai mare de boli cardiovasculare. Markerii inflamației (proteina C reactivă – CRP, VSH) – pot indica prezența unei inflamații în organism, care poate apărea, de exemplu, în cazul unei infecții sau al unei boli inflamatorii. Dacă valorile sunt crescute, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a afla cauza.

– pot indica prezența unei inflamații în organism, care poate apărea, de exemplu, în cazul unei infecții sau al unei boli inflamatorii. Dacă valorile sunt crescute, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a afla cauza. Proteina C reactivă ultrasensibilă (hs-CRP) – poate oferi indicii despre inflamația cronică de grad scăzut și poate contribui la evaluarea riscului cardiovascular. „Proteina C reactivă ultrasensibilă este probabil biomarkerul cel mai important și cel mai utilizat pentru monitorizarea inflamației cronice de grad scăzut“, explică dr. Mircea Munteanu.

Investigațiile imagistice: ce modificări pot fi observate înainte să apară simptomele

Analizele de sânge ne arată cum funcționează organismul, dar nu oferă întotdeauna informații despre eventualele modificări apărute deja la nivelul organelor sau al vaselor de sânge. Pentru a completa această imagine, medicul poate recomanda și anumite investigații imagistice.

„Ecografia se recomandă în funcție de fiecare persoană și de ceea ce vrem să verificăm. De exemplu, dacă pacientul are colesterolul crescut, putem face o ecografie Doppler pentru a vedea dacă există deja plăci de aterom la nivelul vaselor de sânge“, explică dr. Munteanu.

În funcție de ce urmărește medicul, pot fi recomandate și ecografii abdominale sau tiroidiene, care ajută la verificarea unor organe și la identificarea eventualelor modificări.

Markerii genetici: ce riscuri pot fi moștenite în familie

Genele moștenite de la părinți pot influența riscul de a dezvolta anumite boli de-a lungul vieții. De aceea, istoricul medical al familiei este o informație importantă într-o evaluare de longevitate. Dacă, de exemplu, mai multe rude au avut aceeași afecțiune sau aceasta a apărut la o vârstă neobișnuit de tânără, medicul poate lua în calcul și testarea unor markeri genetici. Rezultatele pot arăta dacă există anumite predispoziții și îl pot ajuta să stabilească ce riscuri merită urmărite mai atent și ce măsuri de prevenție sunt potrivite.

„Dacă istoricul familial ne sugerează o anumită predispoziție, putem recomanda testarea unor markeri genetici, pentru a vedea dacă există riscuri moștenite pentru anumite afecțiuni cardiovasculare, metabolice sau neurodegenerative, precum Alzheimer și Parkinson. Ele pot completa informațiile obținute din istoricul familial și din celelalte investigații și ne ajută să identificăm riscurile care merită urmărite mai atent“, completează medicul.

E important de reținut că prezența unei variante genetice asociate cu o anumită boală nu înseamnă că persoana va dezvolta neapărat acea afecțiune. Rezultatul trebuie interpretat de medic ținând cont de istoricul familial și de ceilalți factori care pot influența riscul.

Testul VO₂max: „Un marker pe care l-aș recomanda oricui“

Măsurarea VO₂max oferă informații despre condiția fizică a persoanei testate/FOTO: Regina Maria









O altă investigație care poate face parte din evaluarea de longevitate este testul VO₂max, care măsoară cantitatea maximă de oxigen pe care organismul o poate utiliza în timpul unui efort fizic intens. Rezultatul oferă informații despre capacitatea organismului de a susține efortul și despre felul în care funcționează împreună sistemul cardiovascular, plămânii, sângele și musculatura.

„Testul este important pentru că oferă informații despre mai multe sisteme ale organismului. Evaluează capacitatea cardiovasculară, funcția pulmonară și componenta musculară și metabolică. Ne oferă inclusiv indicii despre transportul oxigenului către țesuturi, proces în care hemoglobina are un rol esențial. Practic, măsurăm capacitatea mai multor sisteme de a lucra împreună pentru a susține efortul. De aceea, VO₂max este un indicator important al condiției fizice și este strâns legat de longevitate“, explică dr. Mircea Munteanu.

Valoarea obținută la test oferă indicii și despre starea de sănătate pe termen lung. „Un VO₂max ridicat indică o capacitate funcțională mai bună, specifică unei persoane active, și este asociat cu un risc metabolic mai scăzut și cu șanse mai bune de a trăi mai mult și mai sănătos. Cu cât valoarea VO₂max este mai mică, cu atât capacitatea de a susține efortul este mai redusă, iar riscul de mortalitate este mai mare“, completează și dr. Omer Senol, medic primar Medicină sportivă în cadrul Centrului de Longevitate Băneasa, parte a Rețelei de Sănătate Regina Maria.

Testul se efectuează pe o bicicletă staționară, în timp ce pacientul poartă o mască specială conectată la un aparat care măsoară cantitatea de oxigen consumată și dioxidul de carbon eliminat. Pe măsură ce rezistența bicicletei crește, efortul devine progresiv mai intens, iar aparatul înregistrează răspunsul organismului.

De ce este important acest indicator într-o evaluare de longevitate?

VO₂max ne arată cât de bine reușește organismul să furnizeze și să folosească oxigenul atunci când facem efort fizic. Cu cât această capacitate este mai bună, cu atât putem susține mai ușor activitățile fizice. Studiile arată că persoanele cu o condiție fizică mai bună au, în general, un risc mai mic de mortalitate.

Într-o evaluare de longevitate, rezultatul îi ajută pe medici să înțeleagă care este nivelul actual de pregătire fizică și să recomande exercițiile potrivite pentru a-l îmbunătăți.

„Putem obține multe informații despre organism din testele de sânge, genetice și imagistice. Însă VO₂max aduce un plus acestei evaluări și l-aș recomanda oricui. Dacă vorbim despre longevitate, este un marker foarte important“, adaugă dr. Munteanu.

DEXA: câtă masă musculară și grăsime corporală ai și cum sunt distribuite

O altă investigație care poate face parte din evaluarea de longevitate este scanarea DEXA. Aceasta oferă informații despre compoziția corporală: câtă grăsime și câtă masă slabă are organismul, cum sunt distribuite și care este densitatea osoasă.

Investigația se face cu ajutorul unui aparat care folosește o doză mică de raze X. Pacientul stă întins pe o masă, iar aparatul scanează corpul și măsoară diferitele componente. Examinarea este nedureroasă și nu necesită un efort special din partea pacientului.

De ce este importantă această evaluare într-un program de longevitate? Pe măsură ce înaintăm în vârstă, putem pierde treptat din masa musculară și din densitatea osoasă, în timp ce cantitatea de grăsime corporală poate crește. Aceste schimbări nu se văd întotdeauna pe cântar, dar pot influența forța, mobilitatea și riscul de fracturi.

Rezultatele DEXA îi ajută pe medici să observe din timp aceste modificări și să recomande măsuri potrivite: de la exerciții de forță și o alimentație care să asigure suficiente proteine, până la corectarea eventualelor deficite de calciu și vitamina D. Scopul este menținerea masei musculare, a rezistenței oaselor și, implicit, a mobilității și independenței pe termen lung.

Ce înseamnă evaluarea vârstei biologice

În funcție de obiectivele personale, evaluarea poate include și investigații suplimentare, care oferă informații despre felul în care îmbătrânește organismul. Una dintre acestea este estimarea vârstei biologice, care încearcă să arate cât de bine funcționează corpul în raport cu vârsta din buletin.

Vârsta din buletin nu spune întotdeauna și cât de bine funcționează organismul. Două persoane de aceeași vârstă pot avea o stare de sănătate și o condiție fizică foarte diferite. Evaluarea vârstei biologice încearcă să surprindă aceste diferențe și să arate dacă organismul prezintă caracteristici asociate unei vârste mai mici sau mai mari decât cea cronologică.

„Avem o anumită vârstă cronologică și o anumită vârstă biologică, iar diferența dintre ele ne poate spune multe despre modul în care funcționează organismul. Mă interesează să înțeleg unde ne aflăm și cât de riguros putem interveni asupra procesului de îmbătrânire la nivel celular“, explică dr. Munteanu.

Cum sunt interpretate rezultatele și ce recomandări primești

După ce toate investigațiile au fost făcute, urmează poate cea mai importantă etapă a evaluării: punerea rezultatelor cap la cap. O analiză nu este interpretată izolat, ci în legătură cu celelalte valori, cu istoricul medical al pacientului, cu stilul său de viață și cu obiectivele pe care le are. Uneori, două modificări aparent fără legătură pot oferi împreună indicii despre o problemă care merită investigată mai departe.

„Analizele de laborator ne oferă niște valori, dar important este să vedem cum se leagă între ele. Luăm în calcul profilul hepatic, cel renal, profilul lipidic și încercăm să le integrăm, să înțelegem dacă există o legătură între modificările pe care le observăm și ce le-ar putea determina“, explică dr. Omer Senol.

Dr. Omer Senol, medic primar Medicină sportivă, poate fi găsit la Centrul de Longevitate Băneasa

Pe baza tuturor acestor informații, medicii stabilesc un plan de recomandări adaptat fiecărui pacient. Acesta poate însemna schimbări în alimentație, un anumit tip de activitate fizică, exerciții pentru creșterea masei musculare sau îmbunătățirea condiției cardiovasculare. În funcție de rezultate, pot fi recomandate și investigații suplimentare ori consulturi la alți specialiști.

„Facem schimbări treptat, fără să încercăm să ne transformăm stilul de viață peste noapte“

Nu toate recomandările au aceeași prioritate. Unele schimbări sunt mai urgente, altele pot fi făcute treptat, iar în cazul anumitor indicatori este suficient ca pacientul să continue ceea ce face deja bine. Dr. Mircea Munteanu folosește o comparație simplă, cu semaforul: roșu pentru lucrurile care trebuie schimbate cu prioritate, galben pentru cele care necesită atenție și verde pentru aspectele care sunt în regulă și trebuie menținute.

Medicii Centrului de Longevitate Băneasa, la inaugurarea care a avut loc recent în București

Planul nu este însă o listă de reguli pe care pacientul trebuie să le urmeze fără abatere. „După ce înțelegem de unde pornim, începem să facem schimbări treptat, fără să încercăm să ne transformăm stilul de viață peste noapte. Vedem ce poți schimba mai ușor, ce poți face săptămânal și ce se potrivește cu ritmul tău de viață. Până la urmă, dacă recomandările sunt prea stricte și nu le poți respecta, nu te ajută. Iar dacă pacientul nu reușește să le urmeze, mă întreb și ce aș fi putut face eu diferit: poate nu am găsit recomandarea potrivită sau poate i-am cerut prea mult. Important este să găsim împreună schimbări pe care să le poată menține pe termen lung“, explică dr. Mircea Munteanu.

În cele din urmă, scopul unei evaluări de longevitate nu este să adune cât mai multe analize și investigații, ci să ofere o imagine mai clară asupra sănătății și un punct de plecare pentru decizii concrete. Astfel, pe măsură ce înaintează în vârstă, fiecare persoană își poate păstra cât mai mult timp energia, mobilitatea, independența și pofta de viață.

Articol susținut de Regina Maria