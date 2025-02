Ce se întâmplă când riști o prietenie pentru o relație de iubire

Era luna mai, afară mirosea a tei, soarele abia mai trecea prin perdeaua de mătase, iar jocul luminii de la apus mă amorțea. Am pornit un playlist, mi-am aprins o țigară și m-am întins pe spate. Dacă ăsta era sfârșitul?

De câteva zile adormeam greu, măcinată de sentimentul că urmează să-mi pierd cel mai bun prieten. Acel prieten care afla primul când mi se întâmpla ceva important, care mă aștepta cu o cafea și o vorbă bună exact când aveam nevoie, care mă suna din senin doar ca să-mi povestească ceva amuzant sau îmi lumina o zi monotonă cu un simplu „Ce faci, blondo?”

*

Totul a început neașteptat, într-o altă primăvară târzie, cu șase ani în urmă. Locuiam singură pentru prima dată, departe de agitația familiei, și mă bucuram de Bucureștiul cufundat în mireasma copacilor înfloriți. De ceva timp flirtam cu un fost coleg de liceu, iar în seara aia m-am gândit să-i scriu să ieșim în oraș: „Vrei să ne vedem într-o oră?” După un schimb de câteva mesaje, îmi apare pe ecran următoarea întrebare: „Daria, tu știi cu cine vorbești?”

„Bineînțeles că știu, cu Dragoș!”, răspund. „Ei bine, nu, nu e Dragoșul la care te gândești tu, e Dragoș Toma.” Am simțit cel mai mare gol în stomac. Imposibil. Cum să fac o asemenea gafă, fir-ar?!

„Atunci cine te-a pus să răspunzi? Tu nu știai de la cine primești mesajele?”, i-am scris nervoasă. „Cum ai crezut că ți-aș scrie ție, pe ce lume trăiești?”

M-a întrebat dacă vreau totuși să ne vedem. N-aș putea sa spun de ce, dar am zis da. În seara aia ne-am sărutat prima dată. El tocmai împlinise 22 de ani și avea pierce-uri în sprâncene, iar eu aveam 24 de ani și purtam tocuri. Nu simțeam că suntem potriviți, dar, cumva, din acel moment am rămas prieteni. Și, în scurt timp, am devenit cei mai buni prieteni.

Îl știam de când aveam 18 ani, iar el, 16; era prietenul cel mai bun al fratelui meu. Îmi era cel puțin antipatic, așa că vizitele lui mă enervau la culme. De câte ori intram în casă și vedeam aglomerația de adidași la intrare, știam că o să am parte de priviri indiscrete, coate date „pe ascuns” și băgat în seamă aiurea.

Mai târziu, mi-a mărturisit că s-a îndrăgostit de mine din prima zi în care m-a văzut, că ține minte perfect ce purtam, cum aveam părul prins, și mai ales indiferența mea când am făcut cunoștință. Chiar mi-a fost indiferent; avea 16 ani.

**

Era încă iarnă, afară mirosea a ger și lemn ars, a zăpadă pe piele, a schimbare. Poate că uneori sfârșiturile nu sunt decât începuturi pe care nu le vezi venind. Iar al nostru, fără să știm, prinsese rădăcini sub niște fulgi mari de zăpadă.

Se apropia ziua mea și îmi făceam planuri să-mi sărbătoresc cei 29 de ani undeva la munte. Daniela, prietena mea, m-a sunat să mă întrebe cine mai vine, dacă i-am zis și lui Dragoș că mergem. Urma să petrecem câteva zile la Bușteni, la casa unui prieten. Nu mai vorbiserăm de vreo săptămână, nu știam ce program are în perioada aia. L-am sunat și, pe un ton glumeț, m-a întrebat dacă poate să vină cu un plus one. Mi-a luat câteva secunde să mă adun și să-i răspund – cu o voce amuzat-indiferentă – că poate să vină cu cine vrea. Nu știu de ce a simțit nevoia să mă tachineze așa, dar a venit singur până la urmă. În sinea mea, am continuat să mă întreb: Ce-o fi fost asta?

Într-una dintre serile de la cabană, Daniela m-a tras afară la o țigară. Din interior se auzeau voci și râsete. În jurul nostru era liniște și alb. Nu înțelegeam ce era atât de secret încât a trebuit să ieșim afară.

– Doar o persoană naivă nu vede că Dragoș e îndrăgostit.

– De cine?

– De tine, proasto!

– Nu fii ridicolă, am izbucnit în râs și m-am întors în casă.

Ei bine, din ziua aia a devenit imposibil să mă uit la Dragoș ca la un prieten. „Ce mi-ai făcut, Daniela? Nu eram eu bine-mersi fără gândurile astea?”, i-am trimis un SMS și m-am culcat. Dimineața aveam pe telefon un mesaj scris cu litere mari:

„NUMAI PROȘTII STAU BINE-MERSI!”

Articol scris de Daria Marinescu

Parteneriat media