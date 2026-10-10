Ce se întâmpla la Miami în timp ce Trump anunța că a vorbit cu Putin: „Am fost folosiți ca paravan”

Negociatorii SUA, Ucrainei și ai UE au purtat vineri, la Miami, discuții care au durat șase ore, cu scopul de a ajunge la un acord privind o propunere comună pentru încheierea războiului din Ucraina, a dezvăluit o sursă Reuters cu informații despre întâlnire.

Obiectivul este acela de a ajunge la un acord asupra unei astfel de propuneri în următoarele săptămâni, astfel încât aceasta să poată fi prezentată Rusiei în vederea obținerii unui progres decisiv înainte de venirea iernii, a precizat sursa, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Discuțiile au avut loc în aceeași zi în care președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Rusia a acceptat să furnizeze motorină pe piețele mondiale, în efortul de a reduce prețurile la combustibil, în timp ce administrația sa a ridicat sancțiunile asupra combustibilului rusesc.

Zelenski: Echipa noastră a fost folosită ca paravan

Acordul a fost criticat de congresmeni americani și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Toți acești bani sunt direcționați către războiul împotriva poporului, împotriva Ucrainei, împotriva noastră tuturor. Cred că echipa noastră este pur și simplu folosită ca paravan. Și asta cu siguranță nu este corect”, a transmi Zelenski într-un comunicat.

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, după o convorbire telefonică cu Trump, că o reluare imediată a negocierilor de pace este puțin probabilă, invocând atacurile cu drone ucrainene asupra Moscovei.

Ce s-a discutat la Miami

La discuțiile de la Miami au participat emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, delegații din Ucraina, precum și reprezentanți ai Europei și ai NATO.

Negociatorii au abordat o listă extinsă de subiecte în cadrul discuțiilor, inclusiv un pachet postbelic pentru Ucraina care ar include garanții de securitate din partea SUA și a Europei, a precizat sursa.

De asemenea, s-a discutat despre un plan economic post-război pentru Ucraina și despre o cale de aderare la Uniunea Europeană pentru Kiev, a adăugat sursa.

În ceea ce privește un subiect sensibil, delegațiile au discutat „câteva idei” referitoare la teritorii, a spus sursa, refuzând să ofere detalii.

Ucraina a insistat ca Rusia să cedeze teritoriile pe care le-a ocupat în timpul conflictului. Președintele Donald Trump a afirmat că ambele părți vor trebui să facă compromisuri.

Sursa a precizat că delegațiile au discutat, de asemenea, despre o arhitectură de securitate între Europa și Rusia care ar pune bazele unor ani de pace în viitor, dar nu a oferit detalii.

ISW: Decizia lui Trump ajută efortul de război al Rusiei

Decizia lui Trump privind suspendarea sancțiunilor asupra motorinei rusești va finanța efortul de război al Moscovei și va prelungi războiul Rusiei în Ucraina, afirmă thinktank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Trump a declarat că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină către piețele din Statele Unite și de pe plan mondial, alte 500.000 de tone în noiembrie 2026 și un milion de tone „imediat după aceea”, menționând că rafinăriile rusești pot furniza încă trei milioane de tone de motorină „în scurt timp”, în funcție de condițiile lor.

Departamentul Trezoreriei SUA a emis o licență generală temporară, la ordinul lui Trump, pentru a permite furnizarea de motorină rusă către piața mondială.

Exporturile rusești au reprezentat doar 9,5% din oferta globală de motorină în 2025, iar Federația Rusă a interzis temporar exporturile de motorină pe 8 iulie 2026, pe măsură ce Ucraina și-a intensificat campaniile de atacuri cu rază lungă de acțiune împotriva capacităților de rafinare a petrolului din Rusia și campaniile cu rază intermediară de acțiune împotriva logisticii rusești, inclusiv livrările de combustibil către teritoriile ocupate din Ucraina și către linia frontului.

Decizia SUA de a permite Rusiei să furnizeze motorină pe piețele mondiale, inclusiv în Statele Unite, va susține eforturile Kremlinului de a bloca demersurile SUA de a pune capăt războiului, întrucât profiturile obținute din exporturile de motorină vor permite Rusiei să-și finanțeze în continuare războiul din Ucraina, mai spune ISW în ultima sa evaluare.