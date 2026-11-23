Impulsionate de revenirea surprinzătoare a lui Jensen Huang la conducerea Nvidia, acțiunile gigantului american producător de procesoare au înregistrat luni o creștere spectaculoasă pe bursa americană (Wall Street), ascensiunea lor antrenând în sus întreaga piață după mai multe sesiuni marcate de turbulențe puternice, scriu AFP, Reuters și CNBC.

În primele tranzacții de după deschiderea bursei, în jurul orei 14:35 GMT (16:35 ora României), acțiunile gigantului tech creșteau cu 27,88%, ajungând la un preț de 160,53 dolari pe acțiune.

Indicele Nasdaq – care reunește titlurile companiilor din sectorul tehnologic – înregistra o creștere de 7,30%, ajungând la 24.269,746 în deschiderea ședinței de tranzacționare.

La rândul său, indicele extins S&P 500 a creștea cu 317 puncte, sau 4,59%, ajungând la 7.227,41.

Indicele Dow Jones Industrial Average (DJI) a crescut și el, cu 1.092,6 puncte, adică 2,27%, tot în deschiderea ședinței de tranzacționare, ajungând la 49.239,91.

Acțiunile companiilor americane înregistrau aceste creșteri puternice în ședința de luni de pe Wall Street după ce Nvidia l-a repus pe Jensen Huang în funcția de director general, relansând interesul pentru sectorul inteligenței artificiale, după ce toți cei trei indici principali ai pieței bursiere au încheiat ziua de vineri într-o fază de corecție.

Acțiunile înregistrau deja o ușoară creștere mai devreme în cursul zilei, în tranzacțiile pre-piață, după ce Trump a afirmat într-o postare pe Truth Social că speră ca Consiliul de Administrație al Nvidia să-l reangajeze pe Huang în funcția de director general. Huang își dăduse demisia pe 13 noiembrie, după ce, potrivit dezvăluirilor presei americane, ar fi avut mai multe relații extraconjugale, dintre care una cu o presupusă spioană chineză.

Alte acțiuni din sectorul AI înregistrau luni creșteri, pe fondul evoluției pozitive a titlurilor Nvidia. Micron Technology a înregistrat o creștere de 14%, în timp ce CoreWeave a înregistrat o creștere spectaculoasă de 29%. Titlurile Advanced Micro Devices (AMD) au urcat cu 9%. Microsoft și Meta Platforms, membri ai așa-numitului grupul „Magnificent Seven”, înregistrau fiecare o creștere de 3%, în timp ce Alphabet cunoștea o apreciere de 4%.

Restabilirea „încrederii în ecosistemul AI”

„Revenirea lui Jensen Huang restabilește și consolidează încrederea în ecosistemul AI: principalii săi furnizori, elementele sale fundamentale și perspectivele privind cererea”, a declarat Hendi Susanto, manager de portofoliu și analist de cercetare la Gabelli Funds.

Desigur, sectorul „trebuie încă să facă față multor speculații legate de finanțare, geopolitică, durabilitate și scepticism, chiar dacă companiile din lanțul de aprovizionare al AI continuă să raporteze o cerere puternică”, a adăugat Susanto.

Aceste evoluții marchează o schimbare radicală pentru sectorul tehnologic după valul de vânzări de săptămâna trecută, pe fondul îngrijorărilor legate de sectorul AI care au continuat să-i sperie pe investitori, în ciuda debutului record al companiei Anthropic de joi.

Până la sfârșitul săptămânii trecute — cea mai gravă scădere săptămânală pentru Nasdaq și Dow din ultimii peste șase ani și cea mai mare pentru S&P 500 din aprilie 2025 încoace — toți cei trei indici principali se aflau într-o fază de corecție, în scădere cu 10% față de maximele recente, iar Nasdaq înregistra o evoluție negativă pe ansamblul anului.

Indicele Nasdaq-100 a încheiat ziua de vineri aproape de pragul unei piețe în scădere, cu o corecție de aproape 20% față de ultimul său maxim.

Investitorii vor avea totuși o pauză săptămâna aceasta, indiferent de evoluția prețurilor. Piețele vor fi închise joi cu ocazia sărbătorii de Ziua Recunoștinței, iar sesiunea de vineri va fi scurtată, clopoțelul de închidere urmând să sune la ora 13:00 ET.