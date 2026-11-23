Consiliul de Administrație al gigantului american din domeniul tehnologiei Nvidia a anunțat luni că îl repune pe Jensen Huang în funcția de director general (CEO), cu efect imediat, o schimbare extraordinară de poziție survenită și sub presiunea președintelui SUA, Donald Trump, în contextul dezvăluirilor privind relațiile extraconjugale ale lui Huang, inclusiv cu o presupusă spioană chineză, scriu Reuters și BBC News.

Acțiunile Nvidia înregistrau, luni o creștere de peste 31% în tranzacțiile pre-piață.

Revenirea lui Huang survine în urma presiunilor tot mai mari din partea angajaților, acționarilor și partenerilor de afaceri, precum și a președintelui Donald Trump, care a afirmat săptămâna trecută că dorește ca Huang să revină la conducerea companiei.

Varianta revenirii lui Huang la conducerea companiei, respinsă săptămâna trecută

Săptămâna trecută, președintele Consiliului de Administrație al Nvidia, Harvey Jones, le-a transmis investitorilor gigantului tech că nu îl va reangaja pe fondatorul companiei în funcția de director general, în ciuda campaniei tot mai intense pentru revenirea acestuia.

Huang a transformat Nvidia dintr-un producător de cipuri pentru jocuri video într-un furnizor de procesoare pentru inteligență artificială (AI) care în prezent domină piața, el jucând un rol central în strategia de dezvoltare a cipurilor, în relațiile cu clienții importanți și în legăturile cu Washingtonul.

Jensen Huang a demisionat pe 12 noiembrie, în urma dezvăluirilor privind relațiile lui extraconjugale, inclusiv una cu o femeie de afaceri pe care autoritățile americane o suspectează de spionaj în favoarea Chinei, acuzație pe care Beijingul o neagă.

Plecarea lui a avut ecouri de la Silicon Valley până la Taipei și Washington. O petiție care solicita readucerea lui a strâns peste 180.000 de semnături, inclusiv una din partea lui Elon Musk, ceea ce subliniază sprijinul neobișnuit de puternic acordat unui director executiv care demisionase în mijlocul unei controverse.

Decizia consiliului de administrație de a-l readuce pe Huang în funcție evidențiază și influența lui profundă asupra companiei Nvidia și ridică semne de întrebare cu privire la cât de dependentă rămâne una dintre cele mai valoroase companii din lume de cofondatorul său.

Consiliul de Administrație al Nvidia a anunțat luni că este mulțumit de sinceritatea și abilitățile de lider ale lui Huang și că, după ce a primit informații de la înalți oficiali ai guvernului SUA, nu a identificat niciun risc pentru securitatea națională în urma revenirii sale.

Compania a mai anunțat că Colette Kress își va continua activitatea în funcția de director financiar (CFO).

Consiliul de Administrație afirmă că Huang este „persoana potrivită pentru a conduce compania”

Consiliul de administrație a votat în unanimitate pentru reintegrarea lui Jensen Huang, a precizat un comunicat publicat pe site-ul web al Nvidia.

„Consiliul de administrație consideră că Jensen este persoana potrivită pentru a conduce Nvidia și că reintegrarea sa este în interesul acționarilor, angajaților, partenerilor și clienților noștri”, a declarat Harvey Jones, președintele consiliului de administrație.

Comunicatul menționează: „În procesul de luare a deciziei, consiliul a primit informații de la înalți reprezentanți ai guvernului Statelor Unite și, pe baza acestor informații, consiliul este convins că reintegrarea domnului Huang nu prezintă niciun risc pentru securitatea națională.”

Primul mesaj al lui Huang

O declarație a lui Jensen Huang a fost publicată apoi pe site-ul Nvidia.

„ Sunt onorat să mă întorc la Nvidia și să conduc una dintre cele mai influente companii de tehnologie din lume la începutul unei noi revoluții industriale.

Sunt onorat să mă întorc la Nvidia și să conduc una dintre cele mai influente companii de tehnologie din lume la începutul unei noi revoluții industriale. Îmi asum această responsabilitate cu cea mai mare modestie și cu un angajament reînnoit.

Doresc să mulțumesc Consiliului de Administrație al Nvidia pentru încrederea acordată și pentru chibzuința de care a dat dovadă pe parcursul acestui proces. Îi sunt deosebit de recunoscător lui Harvey Jones pentru conducerea lui în calitate de președinte, precum și lui Colette Kress și echipei noastre executive pentru modul în care au condus Nvidia în această perioadă.

De asemenea, sunt profund recunoscător angajaților noștri, acționarilor, liderilor din întreaga industrie și partenerilor din întreaga lume pentru sprijinul lor extraordinar. Mai presus de toate, sunt recunoscător pentru dragostea și sprijinul familiei mele. Abia aștept să mă întorc la muncă.”

Trump, despre Huang: „Un mare patriot și o comoară națională”

Între timp, președintele american Donald Trump a salutat revenirea lui Huang la Nvidia, afirmând că aceasta este „decizia corectă și potrivită”.

„Țara are nevoie de conducerea lui Jensen la Nvidia pentru a asigura succesul și prosperitatea nu doar a companiei, ci și a economiei americane”, a scris Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua lui de socializare, Truth Social, după anunțul făcut de gigantul tech.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a afirmat că guvernul SUA „nu are niciun motiv să creadă” că întoarcerea acestuia reprezintă „vreun risc” pentru securitatea națională.

În mesajul său, Trump l-a numit pe Huang „un mare patriot și o comoară națională”.