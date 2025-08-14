Ce se poate ascunde în spatele unei dureri abdominale? Dr. Andrei Silaghi, MedLife: „Medicina de urgență e plină de surprize“

O durere abdominală nu înseamnă întotdeauna o problemă digestivă. În sezonul cald, principala suspiciune în fața unor simptome digestive este toxiinfecția alimentară, însă cauzele pot fi mult mai variate și uneori surprinzătoare – de la afecțiuni pulmonare sau cardiace până la tumori. În camera de gardă, medicii sunt obișnuiți să se confrunte cu astfel de situații și au la dispoziție investigațiile necesare pentru a elucida fiecare caz. Dr. Andrei Silaghi, medic la camera de gardă a Spitalului MedLife Medical Park, ne-a explicat ce afecțiuni vede cel mai des în perioada verii, când e momentul potrivit să ne prezentăm la urgență- camera de gardă fiind deschisă 24 de ore din 24 în această perioadă- și cum poate un simptom banal să ascundă o boală gravă.

Vara aduce, înainte de toate, un număr mare de pacienți cu probleme digestive, în special cu toxiinfecții alimentare. Mesele luate pe fugă, preparatele de tip fast-food, alimentele păstrate la temperaturi nepotrivite și lipsa unor condiții igienice stricte sunt factori care favorizează apariția acestor infecții. Simptomele pot fi intense: dureri abdominale, diaree, greață, vărsături, febră și, în cazurile mai severe, o stare generală alterată. Cea mai frecventă complicație este deshidratarea, asociată cu pierderea de electroliți, care poate deveni periculoasă mai ales la pacienții vârstnici sau la cei care urmează tratament antihipertensiv. „În contextul pierderilor masive de lichide, tensiunea arterială poate scădea rapid, iar riscurile cresc“, atrage atenția medicul Andrei Silaghi.

Deși mulți încearcă inițial să se trateze acasă, există situații în care prezentarea la camera de gardă nu trebuie amânată. Persistența simptomelor mai mult de o zi, apariția sângelui în scaun sau instalarea slăbiciunii musculare și a amețelilor sunt semnale de alarmă. În plus, persoanele cu boli cronice, copiii și vârstnicii se pot deshidrata mult mai repede, ceea ce impune o intervenție medicală rapidă.

Hidratarea corectă, esențială vara

Dr. Silaghi atrage atenția și asupra importanței rehidratării corecte în zilele caniculare, chiar și atunci când nu există o problemă digestivă. Dacă apa nu mai este suficientă pentru a combate setea și senzația de slăbiciune după expunerea prelungită la soare, soluțiile de rehidratare cu electroliți pot fi de mare ajutor.

Cazuri cu diagnostic surprinzător

Ceea ce face profesia de medic în camera de gardă atât de provocatoare este faptul că adresabilitatea este foarte variată, iar simptomele nu trimit întotdeauna direct la cauză. Dr. Silaghi își amintește pacienți care s-au prezentat la camera de gardă cu dureri abdominale, iar investigațiile au arătat că, de fapt, aveau pneumonie. „Când durerile abdominale sunt localizate imediat sub coaste, poate fi vorba despre un proces inflamator care a prins pleura și, automat, deși pacientul acuză dureri de burtă, cauza simptomelor se dovedește a fi o pneumonie. Unii nici nu tușesc. Sunt cazuri mai rare, dar le întâlnim în practica noastră“, explică medicul.

Potrivit dr. Silaghi, durerile abdominale impun și o investigare cardiologică a pacientului în anumite situații, pentru că infarctul se poate manifesta uneori și prin simptome digestive.

Au existat și situații în care, pornind de la dureri articulare, s-au descoperit boli autoimune precum boala Behcet sau lupusul, ori tumori depistate întâmplător în timpul unor investigații pentru simptome abdominale. „Medicina în general și mai ales medicina de urgență e plină de surprize“, spune medicul, amintind că uneori diferența dintre un diagnostic banal și unul grav stă într-o investigație suplimentară făcută la timp. Mesajul specialistului este că durerile abdominale nu trebuie ignorate, mai ales atunci când sunt intense, persistente sau apar însoțite de alte simptome îngrijorătoare. În spatele lor se pot ascunde afecțiuni grave, uneori fără legătură cu sistemul digestiv. Timpul și investigațiile potrivite pot face diferența între un episod neplăcut și o complicație majoră.

Număr crescut de colici biliare în perioada vacanțelor

Sezonul cald aduce și alte motive de prezentare la urgență, cum sunt infecțiile urechii cauzate de apa din piscină sau traumatismele apărute în urma activităților recreative. În astfel de cazuri, medicii din camera de gardă stabilizează pacientul și îl îndrumă către specialitatea necesară, atunci când este nevoie de investigații suplimentare sau de intervenții chirurgicale.

Dr. Silaghi a observat că numărul cazurilor de colică biliară prezentate la camera de gardă este mai mare în perioada vacanțelor de vară, similar cu incidența din sezonul rece. „Alimentația este mai bogată în grăsimi, de multe ori stropită cu alcool. Pacienții vin cu dureri puternice în partea superioară dreaptă a abdomenului, greață și vărsături. În astfel de cazuri, medicii fac ecografie abdominală, iar dacă există suspiciune de complicații, recomandă tomografie computerizată și consult chirurgical. Dacă este vorba despre colecistită acută, intervenția chirurgicală poate fi realizată în regim de urgență, la MedLife Medical Park avem gardă de chirurgie 24 de ore din 24. În cazurile mai ușoare, tratamentul este medicamentos, iar pacientul primește perfuzii și recomandări medicale detaliate“, precizează dr. Silaghi.

Când e nevoie să mergem la camera de gardă

Pentru a nu aglomera camerele de gardă ale spitalelor, e bine să cunoaștem situațiile când e cu adevărat necesar să mergem de urgență la medic. Dificultățile de respirație, durerile toracice intense, pierderea cunoștinței, sângerările masive și reacțiile alergice severe sunt motive care impun intervenția imediată. În schimb, simptomele ușoare, care nu se agravează, pot fi investigate în cadrul unei consultații programate.

