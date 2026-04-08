Ce se întâmplă acum în Strâmtoarea Ormuz. „Se vor face mulți bani”, susține Donald Trump

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite vor contribui la eliminarea fluidizarea traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, la câteva ore după ce a anunțat un acord de încetare a focului cu Iranul, potrivit AFP și Reuters.

„O zi importantă pentru pacea mondială! Iranul își dorește acest lucru, s-au săturat! La fel și toți ceilalți!”, a scris liderul de la Casa Albă într-un nou mesaj pe rețeaua Truth Social.

Cele două țări au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni, cu doar o oră și jumătate înainte de expirarea ultimatumului lui Trump, care amenințase că va distruge Iranul.

Trump a declarat agenției franceze de știri AFP că este vorba de o „victorie totală și completă”.

Și presa de stat iraniană prezintă acordul de încetare a focului drept o „victorie împotriva Statelor Unite și a Israelului”, relatează France 24.

În ciuda pierderilor grele cauzate de atacurile masive, a asasinării unor lideri de vârf, a victimelor civile și a distrugerii infrastructurii, „Republica Islamică încă rezistă”.

Ajutor pentru fluidizarea traficului maritim

Teheranul a declarat ulterior că a acceptat să asigure siguranța tranzitului prin strâmtoarea Ormuz, blocată de facto de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie.

„Statele Unite ale Americii vor contribui la fluidizarea traficului în strâmtoarea Ormuz”, o rută crucială prin care tranzitează, în condiții normale, aproximativ 20% din petrolul brut și gazul natural lichefiat la nivel mondial, a scris Trump.

„Vor fi multe acțiuni pozitive! Se vor face mulți bani. Iranul poate începe procesul de reconstrucție”, a continuat președintele SUA, fără a da și alte detalii.

Cu câteva ore mai devreme, șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, a declarat că traversarea în siguranță a strâmtorii va fi posibilă „prin coordonarea cu forțele armate iraniene și ținând cont de constrângerile tehnice”.

Trump a declarat că armistițiul de ultim moment este condiționat de acordul Iranului de a suspenda blocada asupra aprovizionării cu petrol și gaze prin strâmtoare.

Trump a sugerat anterior posibilitatea unui control comun al strâmtorii de către SUA și Iran, potrivit CNN.

În mesajul său de pe Truth Social, Donald Trump a asigurat că Statele Unite vor „face provizii de tot felul și vor sta pur și simplu pe acolo pentru a se asigura că totul decurge bine”.

Un ton pozitiv, care contrastează puternic cu amenințările sale anterioare.

„La fel ca ceea ce trăim în Statele Unite, aceasta ar putea fi epoca de aur a Orientului Mijlociu!!!”, s-a entuziasmat președintele american, notează AFP.

„Nu înseamnă că transportul comercial se va normaliza imediat”

Datele privind transportul maritim indică o activitate redusă în Strâmtoarea Ormuz la mai mult de șase ore după ce SUA și Iranul au anunțat un armistițiu, un analist avertizând că navele și asiguratorii vor avea nevoie de semne pozitive suplimentare înainte de a relua traficul pe această cale navigabilă vitală, relatează CNN.

„Armistițiul este un prim pas necesar, dar nu înseamnă că transportul comercial se va normaliza imediat pe rutele de trafic internaționale din strâmtoare”, a declarat Charlie Brown, consilier principal al Dark Fleet Tracking la United Against Iran și fost ofițer al Marinei SUA.

„Armatorii așteaptă în continuare îndrumări oficiale din partea canalelor de securitate navală, a statelor de pavilion și, mai ales, a asiguratorilor de riscuri de război maritim înainte de a trimite navele înapoi în strâmtoare”, a adăugat Brown.

Ce semnal așteaptă navale

„Adevăratul semnal de urmărit îl reprezintă «pionierii» – primele nave dispuse să testeze ruta. Dacă aceste tranzituri se vor desfășura în siguranță, încrederea se va consolida rapid, iar cei care așteaptă acum îi vor urma.”

De la începutul războiului, Iranul a atacat cel puțin 19 nave în apropierea Strâmtorii Oormuz, care leagă Golful Persic de Golful Oman. Blocarea căii navigabile timp de peste șase săptămâni a sufocat aprovizionarea cu țiței către restul lumii și a afectat piețele globale.

Iranul și Omanul vor percepe taxe navelor care trec prin strâmtoare în perioada de încetare a focului, a declarat agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim.