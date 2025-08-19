Ce sisteme militare a cerut Ucraina în cadrul acordului de 90 de miliarde de dolari cu SUA, după ce Trump a spus: „Nu dăm nimic. Vindem arme”

U sistem de apărare aeriană Patriot, instalat într-un centru militar destinat Ucrainei, la aeroportul Rzeszow-Jasionka, din Jasionka, sud-estul Poloniei, pe 6 martie 2025. FOTO: Sergei GAPON / AFP / Profimedia

Ucraina a solicitat Statelor Unite zece sisteme de apărare antiaeriană Patriot de fabricație americană pentru a-și proteja orașele și infrastructurile critice, ca parte a acordului în valoare de zeci miliarde de dolari privind armamentul, finanțat de Europa, scrie marți publicația Financial Times (FT).

Kievul și Washingtonul lucrează, de asemenea, la un acord pentru producerea de drone, în comun cu companii ucrainene, în valoare de 50 de miliarde de dolari (42,83 miliarde de euro).

Înțelegerea privind producerea de drone este suplimentară acordului de 90 de miliarde de dolari încheiat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru achiziționarea de arme din SUA prin intermediul Europei, potrivit unui document obținut de publicația britanică, notează agențiile EFE și Agerpres.

Însă documentul nu specifică ce proporție din acordul privind dronele este destinată achizițiilor publice sau investițiilor, dar detaliază modul în care Ucraina intenționează să facă o „contraofertă” președintelui american Donald Trump, după ce acesta din urmă „a părut să se alinieze cu președintele rus Vladimir Putin” în acest weekend în Alaska, potrivit FT.

Kievul a împărtășit propunerile privind noi acorduri de securitate cu SUA, care nu fuseseră dezvăluite public anterior, într-o listă de puncte de discuție cu aliații europeni înaintea întâlnirii organizate luni la Casa Albă de președintele american Donald Trump, spun patru persoane familiarizate cu situația, citate de FT.

Poziția Ucrainei în privința celor două acorduri militare este menită să satisfacă dorința lui Donald Trump de a aduce beneficii pentru industria americană. Întrebat luni la Casa Albă despre continuarea sprijinului militar pentru Kiev, președintele SUA a spus: „Nu dăm nimic. Vindem arme”.

Kievul a insistat totodată ca Rusia să ofere compensații integrale pentru daunele suferite în timpul războiului prin intermediul activelor suverane ruse înghețate în țările occidentale în valoare de 300 de miliarde de dolari, adăugând că orice ridicare a sancțiunilor trebuie acordată doar dacă Rusia respectă viitorul acord de pace și „joacă corect”.