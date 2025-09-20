LIVE Rusia, „o provocare extrem de periculoasă” în Estonia. Trei avioane MiG-31 rusești au violat spațiul aerian estonian. NATO le-a interceptat / Moscova neagă incidentul / Reacția SUA

Avionul de vânătoare MiG-31 survolează Piața Roșie în cadrul pregătirilor și repetițiilor pentru parada din 9 mai, în 2021. Sursa foto Dreamstime.com

Trei aeronave rusești de vânătoare au încălcat spațiul aerian al Estoniei, în zona Golfului Finlandei, timp de 12 minute. Avioane NATO au fost ridicate de la sol, iar avioanele ruseşti au fost ulterior „forţate să fugă”. În timp ce Moscova neagă incidentul, reacțiile internaționale nu au întârziat să apară. Șefa diplomației UE a acuzat Rusia că a comis o „provocare extrem de periculoasă”, în timp ce Trump spune că acțiunile rușilor ar putea cauza „mari probleme”.

Avioane poloneze și ale aliaților NATO au fost mobilizate sâmbătă dimineața pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, au declarat forțele armate ale țării membre NATO, scrie Reutes.

Vineri dimineață, trei avioane de vânătoare ruse MiG-31 au intrat în spațiul aerian eston, în apropiere de Insula Vaindloo. Aeronavele nu aveau planuri de zbor, iar transponderele lor au fost oprite. Acestea au survolat spațiul aerian al țării baltice timp de aproape 12 minute.

Avioane de vânătoare italiene F-35 atașate misiunii NATO de sprijin pentru apărare aeriană în statele baltice au fost ridicate de la sol de urgență pentru a intercepta avioanele rusești și pentru a le avertiza să se retragă. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat răspunsul alianţei ca fiind „rapid şi decisiv”.

Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei a declarat că incursiunea avioanelor rusești în spațiul aerian estonian este „fără precedent de brutală”, în timp ce Kaja Kallas, șefa diplomației UE și fost premier al Estoniei, a acuzat Moscova că a comis o „provocare extrem de periculoasă”, care „escaladează și mai mult tensiunile din regiune”.

Și președintele SUA, Donald Trump, a reacționat la incidentul din Estonia. El a transmis că încălcarea spaţiului aerian estonian de către Rusia ar putea cauza „mari probleme” și că „va analiza” informațiile cu privire la acest caz.

O reacție a venit și din România. Rusia încearcă „să escaladeze conflictul”, a spus ministrul român de externe. În această lună, dronele Rusiei au încălcat și spațiile aeriene ale României și Poloniei.

După încălcarea spațiului său aerian de către Rusia, Estonia a solicitat oficial consultări NATO în temeiul Articolului 4, un gest făcut și de Polonia în urmă cu aproape zece zile, când spațiul aerian național a fost încălcat de cel puțin 19 drone rusești. Consiliul Nord-Atlantic se va întruni la începutul săptămânii viitoare pentru a discuta în detaliu incidentul.

Rusia: „Au fost la o distanţă de peste trei kilometri”

Moscova neagă incidentul. Ministerul rus al Apărării a transmis, într-un comunicat, că „la 19 septembrie, trei avioane de luptă ruseşti MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad. Zborul a avut loc în strictă conformitate cu normele internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, după cum au confirmat mijloacele de control obiectiv”.

De asemenea, Moscova dă asigurări că „aeronava rusă nu a deviat de la ruta aeriană convenită şi nu a încălcat spaţiul aerian estonian”

„Ruta de zbor a aeronavei a survolat apele neutre ale Mării Baltice, la o distanţă de peste trei kilometri de insula Vaindlo”, mai susţine ministerul rus.

