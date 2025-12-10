Ce spun politicieni de la mai multe partide despre documentarul Recorder „Justiție capturată”

HotNews a întrebat mai mulți politicieni, de la toate partidele politice parlamentare, dacă au văzut documentarul Recorder „Justiție capturată” sau pasaje din el.

Documentarul Recorder este o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele puterii strict centralizate și discreționar exercitate la nivelul „unor magistrați care coabitează cu politicienii”. Au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Claudiu Sandu, reprezentant al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

„Am ajuns să reinventăm Dreptul” a spus Sandu, care a afirmat că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”.

HotNews a întrebat mai mulți politicieni dacă l-au văzut integral sau pasaje din el. Cei care au spus că l-au văzut au fost:

Violeta Alexandru (USR): „Am momente în care mă mir că funcționăm ca țară”

Violeta Alexandru este senatoarea aleasă pe listele USR. Ea coordonează procesul de aderare al României la OCDE pe partea de Parlament. În Guvernul Orban, Alexandru a fost ministra Muncii.

„Am văzut aseară târziu, cât mai puteam după toată ziua și mi-am propus să îl revăd, poate mai extrag niște concluzii. Am și făcut o mică postare, punctul de vedere l-am pus la mine pe Facebook”, a spus Violeta Alexandru.

În postarea menționată, senatoarea vorbește despre pofta de control care se regăsește peste tot, nu doar în justiție:

„Nu contează dacă, în final, se ajunge la o carcasă goală. Aici suntem acum. Sigur, e crucial impactul social al domeniului (n.red. al justiției). Nu că mulți dintre cei care se miră nu ar cădea în tentația de a face la fel, dacă ar avea pârghiile. Puțini rezistă. Contează mediul în care te-ai format/lucrezi zilnic. Demotivează îngrozitor, ajung să se facă lucrurile cu minimum de implicare, la nivel de avarie. Dacă nu mai crezi că poți evolua profesional într-un mediu sănătos, nu îți mai dai silința, bifezi doar strictul necesar. Am momente în care mă și mir că mai funcționăm ca țară”.

Petrișor Peiu (AUR): „Mă așteptam să fie astfel de cazuri”

Președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR și totodată senatorul Petrișor Peiu a spus că a văzut pasaje, nu a reușit să vadă documentarul Recorder în integralitate, dar că a citit știrile care-l rezumă. Aici, HotNews a sintetizat pasaje din film.

„Sincer, nu este nicio surpriză, adică mă așteptam să fie astfel de cazuri. Intuitiv, cu toții simțeam că se întâmplă ceva cu dosarele care ajung la prescriere aproape în mod previzibil”, a spus Petrișor Peiu.

„Este, fără îndoială, o dirijare a modului în care se face și urmărirea penală și faza de judecată, pentru că eu constat de exemplu că mulți dintre cei care în mod vizibil lasă urme în activitatea lor nu sunt întrebați niciodată de către procurori de ce se întâmplă acest lucru. Iar cei puțini care sunt întrebați sunt întrebați într-un ritm care să ducă la atingerea pragului de prescriere”, a mai spus Peiu.

„La fel se întâmplă și cu termenele care durează în instanță, am văzut cu toții ca dosarele durează câțiva ani, urmează apoi faza de recurs sau apel care se întinde și ea pe câțiva ani și în mod evident se ajunge la prescriere”, consideră liderul AUR.

El spune că deși nu există o dovadă că cineva primește bani sau alte avantaje pentru a acționa într-un anumit fel ca magistrat, lucrurile se întâmplă coordonat.

„Nu am văzut în această investigație și cred că este foarte greu de identificat o probă cum că astfel de chestiuni ar fi coordonate sau ar fi răsplătite într-un fel, dar în mod evident se întâmplă acest lucru cu program. Dacă eu sau dvs. mergeți mâine și furați trei găini, în mod cert faza penală o să fie desfășurată într-un ritm cât se poate de alert și în câteva luni vă treziți la pușcărie. Dacă se duce cineva și fură un bou urmărirea penală ca și judecată se desfășoară într-un ritm cât mai încet și cu foarte multe expertize, greșeli de procedură, astfel încât să se ajungă la prescriere”, a explicat Peiu.

„Documentarul arată niște chestiuni pe care intuitiv le simțeam, nu putem să le probăm, probabil că nici cei de la Recorder, care au realizat documentarul nu pot să producă probe, dar este o legătură statistică extrem de vizibilă”, a spus Peiu.

Victoria Stoiciu (PSD): „M-am trezit noaptea și mi s-a părut revoltător”

Victoria Stoiciu este senatoare PSD și una dintre numele cooptate în partid în anii recenți. Timp de 15 ani a lucrat la Fundația Friedrich Ebert, o fundație social-democrată germană și, în trecut, a scris pentru diverse publicații, cum ar fi CriticAtac, Dilema veche, Contributors sau Libertatea.

„Nu l-am văzut tot. Am văzut doar jumătate din el, aseară. Nu l-am terminat, deci nu am încă o opinie formată. Cât am văzut, mi s-a părut revoltător. Dar cât am văzut, cumva unele lucruri le știam, că s-a tot relatat. Multe din informații sunt știute, doar că felul în care le-au pus ei într-o istorie, într-o poveste, este nou”.

Ea spune că nu poate avea o opinie completă, de ansamblu, fără să fi văzut integral documentarul

„Cel puțin partea cu procurorii, că am ajuns pe la Vanghelie, pe acolo am ajuns cu judecătorii, dar partea cu Voineag, cu procurorii, mi s-a părut absolut revoltătoare. M-am trezit noaptea și mi s-a părut revoltător. S-a vorbit foarte mult azi despre Radu Marinescu, dar artizanul este Cătălin Predoiu”.

Alexandru Muraru (PNL): „Fie intri în logica de castă, fie ești împins afară”

Deputatul Alexandru Muraru și liderul PNL Iași Alexandru Muraru spune că a văzut documentarul Recorder care „apare într-un context social animat de reformele pe care guvernul Bolojan vrea să le facă în justiție și rezistența sistemului judiciar la schimbare”.

El spune că apreciază „curajul unor magistrați de a vorbi liber despre ceea mulți intuiau că se întâmplă în culisele de decizie a sistemului de justiție”.

„Acești avertizori de integritate arată că există încă oameni de bună credință, magistrați care vor să facă dreptate în această țară, că există o frică de repercusiuni dure și nemeritate, că fie ești parte a sistemului și complice la acesta, fie ești împins afară, fără nicio explicație. Fie intri în logica de castă, fie ești împins afară”, a declarat Muraru pentru HotNews.

Deputatul PNL spune că investigația Recorder „a reușit ceea ce părea imposibil”: „Anume să pătrundă astăzi în intestinele acestui monolit de putere care a dezvoltat anticorpi aproape perfecți pentru orice amenințare la ordinea impusă”.

Muraru crede că magistrații care au vorbit cu jurnaliștii de la Recorder „vor fi vânați, izolați, intimidați și anihilați profesional”, pentru că „sistemul are reflexe mult mai rapide decât reformatorii”.

„Dacă magistrații de bună-credință nu se solidarizează acum, în acest moment unic, de maximă vizibilitate publică, presiunea se va îndrepta exclusiv împotriva lor, iar cei care astăzi au rupt tăcerea vor plăti un preț disproporționat”, a mai transmis, printre altele, deputatul PNL.

HotNews a contactat mai mulți politicieni din toate partidele parlamentare, însă i-am inclus în articol doar pe cei care au răspuns apelurilor redacției și au declarat că au urmărit documentarul Recorder.