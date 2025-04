Ce spune Guvernul despre poziția României față de Ucraina, după ce Sprînceană, trimisul lui Ciolacu în SUA, a transmis că Administrația americană trebuie „să ignore un pic” mesajele României pro-Ucraina

Guvernul a transmis, luni, că își menține prioritățile asumate de politică externă, inclusiv susținerea necondiționată față de Ucraina. Reacția a venit printr-un comunicat de presă transmis separat de reacția exprimată pe Facebook de Marcel Ciolacu, după ce Dragoș Sprînceană – desemnat de premier ca om de legătură cu SUA – a declarat că administrația Trump ar trebui să ignore declarațiile pro-Ucraina venite de la București, câtă vreme România are un președinte interimar.

„Guvernul își menține prioritățile asumate de politică externă, ce derivă din statutul României de membru al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice, precum și susținerea necondiționată față de Ucraina, poziție exprimată încă din primele zile de la izbucnirea războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă.

De la începutul războiului, România a acordat țării vecine sprijin multidimensional, coordonat cu Aliații din cadrul NATO, cu partenerii europeni și internaționali și în permanentă cooperare cu instituții şi reprezentanți ai societății civile și ai comunităților locale, dar și cu agențiile specializate ale ONU (Organizația Internațională pentru Migrație, UNHCR, UNICEF, Organizația Mondială a Sănătății, Programul Alimentar Mondial)”, a transmis Guvernul.

Instituția amintește că „a adoptat măsuri concrete de sprijinire a refugiaților ucraineni, asistență umanitară de urgență, în funcție de solicitările autorităților ucrainene”, iar „printr-un mecanism agreat împreună cu autoritățile ucrainene, România a facilitat tranzitul cerealelor din Ucraina: „Împreună cu statele membre ale Uniunii Europene și cu partenerii internaționali, România este pregătită să susțină eforturile de reconstrucție a Ucrainei”.

„Pozițiile oficiale ale României sunt transmise prin canale instituționale și diplomatice și stabilite în strânsă legătură cu Parlamentul, Administrația Prezidențială, Ministerul Afacerilor Externe și toate instituțiile implicate” adaugă Guvernul.

Cu aproximativ două ore înainte, a avut o primă reacție, pe Facebook, premierul Marcel Ciolacu.

„Părerile exprimate în spațiul public de diverși cetățeni români care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale și nu implică o poziție a statului român. Pozițiile oficiale ale României sunt întotdeauna transmise prin canale instituționale, în strânsă legătură cu Președinția și Ministerul Afacerilor Externe. Prioritățile politicii externe românești rămân, așadar, neschimbate”, a scris Ciolacu.

Premierul spune că nu există niciun ”emisar al lui Ciolacu”.

„Există însă mulți români din diaspora – antreprenori, medici, specialiști IT etc, cu care am vorbit în ultima perioadă și care s-au arătat dispuși să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât și în Europa”.

Dragoș Sprânceană: „Administrația americană trebuie să ignore un pic mesajele pro-Ucraina pentru că avem un președinte interimar”

Omul de afaceri Dragoș Sprînceană a afirmat, duminică, la Digi24, că administrația Trump ar trebui să ignore declarațiile pro-Ucraina venite de la București, câtă vreme România are un președinte interimar. Sprânceană a menționat declarațiile de susținere a Ucrainei făcute de către președintele Ilie Bolojan.

Invitat să explice comentariile critice pe care le-a făcut recent la adresa președintelui Franței, Dragoș Sprânceană a spus: „Nu sunt un fan al președintelui Macron. Nefiind un fan al lui, eu cred că nu reprezintă Uniunea Europeană. Domnul Macron își dorește continuarea războiului din Ucraina, iar România se aliniază acestei direcții prin declarații ale unora. SUA nu o să fie încântate. Câtă vreme războiul continuă, România nu o să fie bine.”

Referindu-se la declarațiile de susținere a Ucrainei făcute de către președintele Ilie Bolojan, Sprânceană a afirmat: „Administrația americană trebuie să ignore un pic mesajele pro-Ucraina și pro-Franța deoarece avem un președinte interimar. Trebuie să așteptăm un președinte stabil în România și apoi să reluăm legăturile.”

„SUA își dorește oprirea războiului din Ucraina și, câtă vreme România își dorește același lucru, suntem pe aceeași lungime de undă”, a adăugat Sprânceană.

În ce privește detaliile legate de calitatea sa ca reprezentant al României, Dragoș Sprânceană a afirmat că el a fost contactat de către biroul premierului Marcel Ciolacu pentru a facilita comunicarea autorităților române cu noua administrație Trump.

„Nu este emis niciun mandat oficial, doar am fost rugat să intermediez anumite discuții, să deschid anumite căi de comunicare. Nu există niciun document scris, nu am directive de la guvernul român”, a precizat omul de afaceri româno-american.

El a afirmat că nu primește bani din România și că nu este angajat al Guvernului României.

„Dacă aveam un mandat să fac lobby, exista un contract și trebuia să fiu plătit. Am făcut-o din bunăvoință și pentru că-mi iubesc țara. Am transmis aceste mesaje care mi s-au cerut de la biroul domnului Ciolacu”, a mai spus Sprânceană.