Ce spune ministrul desemnat al Energiei despre controversatul proiect al mini-reactoarelor nucleare de la Doicești: „Este un element prioritar pentru mine”

Proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești are nevoie de o analiză completă, iar decizia de a merge mai departe cu acest proiect trebuie să se bazeze pe competitivitate și evaluări tehnico-economice reale, a afirmat Dumitru Chisăliță, ministrul desemnat al Energiei, audiat luni în Parlament.

Chisăliță a fost audiat luni în comisiile de specialitate reunite din Parlament și, la plecare, a fost întrebat de jurnaliști cum vede viitorul proiectului mini-reactoarelor nucleare de la Doicești.

„Să fie făcută o analiză completă”

„În primul și-n primul rând, trebuie să fie făcută o analiză completă, complexă, pentru că au fost multe elemente care s-au vehiculat în ultima vreme, acel audit care s-a făcut. Ulterior ar trebui să se ia o decizie”, a spus el.

Chisăliță a arătat că trebuie să avem în vedere noile tehnologii, inclusiv cele din domeniul nuclear, „doar că ele trebuie să se bazeze pe competitivitate și evaluări tehnico-economice reale, pe un element real de a fi sustenabile în piață”.

El a mai spus că va cere această analiză: „Este un element prioritar pentru mine, ținând seamă de evoluțiile din acest proiect”.

Nuclearelectrica analizează și alte tehnologii americane

În urmă cu o săptămână, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, preciza că peste 80% dintre condiţiile asociate deciziei finale de investiţie în proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doiceşti nu sunt îndeplinite.

În acest context, Nuclearelectrica a propus redimensionarea activităţii companiei de proiect RoPower pentru următoarele şase luni, prin reducerea cheltuielilor la minimum şi diminuarea cu cel puţin 60% a personalului implicat.

Potrivit lui Cristian Buşoi, Nuclearelectrica va analiza, în paralel, şi alte tehnologii americane, în baza Acordului interguvernamental dintre România şi Statele Unite, ratificat prin Legea nr. 200/2021, urmând să îşi revizuiască strategia privind reactoarele modulare mici.

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România: Controverse legate de parteneriatul de la Doicești

​România a fost una dintre primele țări din UE care a inclus în strategia energetică tehnologia SMR-urilor. În acest sens există un parteneriat între statul român, prin compania Nuclearelectrica, încheiat cu dezvoltatorul american NuScale, pentru proiectul inovativ privind construirea a șase mini-reactoare (Small Modular Reactors), cu o capacitate totală de 462 MW, la Doicești, județul Dâmbovița.

Proiectul de la Doicești a fost lansat oficial în septembrie 2022, iar până acum au fost realizate doar studii de fezabilitate.

Proiectul a fost susținut de Guvern până în februarie 2026, când premierul demis Ilie Bolojan a început să critice proiectul. Bolojan a declarat în mai multe rânduri că Nuclearelectrica a cheltuit 240 de milioane de dolari doar pe un teren și pe studii de fezabilitate pentru proiectul mini-reactoarelor de la Doicești.

Ilie Bolojan a spus că trebuie găsiți banii necesari înainte ca investiția să poată fi făcută și a dezvăluit și suma: 7 miliarde de dolari. De partea cealaltă, Nuclearelectrica încearcă să demonteze ideea că proiectul SMR (Small Modular Reactors) de la Doicești poate fi judecat prin prisma costului și susține că discuția este una strategică, geopolitică și de securitate energetică.

Proiectul de la Doicești presupune construirea a șase mini-reactoare dezvoltate de americanii de la NuScale, într-un moment în care România trebuie să finanțeze simultan și alte investiții majore din sectorul nuclear, precum retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, care costă peste 3 miliarde de euro, și pregătirea Unităților 3 și 4, estimate la peste 7 miliarde de euro.