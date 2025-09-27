Ce spune șeful CJ Iași despre demiterea managerului de la Spitalul „Sf. Maria”, cerută de ministrul Rogobete/ Reacția Cătălinei Ionescu

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat că situaţia conducerii spitalului de copii din Iaşi va fi analizată luni dimineaţă, el afirmând că în spital s-au investit zeci de milioane de euro, care însă nu pot suplini respectarea protocoalelor medicale, informează News.ro. Demiterea managerului de la „Sf. Maria”, Cătălina Ionescu, a fost cerută, sâmbătă, de către ministrul Sănătății Alexandru Rogobete.

Costel Alexe a declarat sâmbătă, după o şedinţă care a avut loc la spitalul de copii din Iaşi, la care a fost prezent şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, că luni dimineaţă va face anunţul privind soarta actualei conduceri a spitalului.

„Situaţia din punct de vedere managerial şi administrativ o vom analiza luni dimineaţă la prima oră. Vrem să transmitem un mesaj ferm: copiii comunităţii noastre trebuie să fie îngrijiţi cu celeritate”, a transmis şeful CJ Iaşi, Costel Alexe.

El a precizat că la spitalul de copii din Iaşi s-au făcut în ultimii ani investiţii de zeci de milioane de euro, dar că banii nu pot suplini respectarea strictă a protocoalelor medicale. „În spitalul de copii s-au investit în ultimii ani zeci de milioane de euro, tocmai pentru a oferi servicii medicale de calitate. Din păcate, cred că se întâmplă în majoritatea spitalelor din ţară, indiferent cât de mulţi bani se investesc sau cât de moderne sunt dotările, ele nu pot suplini respectarea cu stricteţe a tot ce înseamnă protocol medical sau norme legale”, a afirmat Costel Alexe.

El a mai spus că atât Consiliul Judeţean, cât şi Spitalul de Copii oferă toate informaţiile solicitate de către Ministerul Sănătăţii, Corpul de Control al ministerului sau de către Inspecţia Sanitară. „Suntem alături de acest proces, pentru că ne dorim ca astfel de cazuri să nu se mai întâmple în nici un spital”, a adăugat Costel Alexe.

„E alegerea lui și o respect”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea Direcției de Sănătate Publică din Iași, după ce la Spitalul „Sfânta Maria” șase copii au murit infectați cu bacteria Serratia marcescens.

Totodată, Rogobete a precizat că i-a cerut președintelui CJ Iași să o demită din funcție pe Cătălina Ionescu, managerul Spitalului „Sf. Maria”.

Managerul spitalului, medicul Cătălina Ionescu a declarat sâmbătă presei că va analiza dacă a greşit cu ceva. Ea a precizat că măsurile în spital au fost luate, dar „poate” că acestea trebuiau notificate.

Întrebată dacă i se pare justă cererea ministrului Sănătăţii privind demisia sa din funcţia de manager, Cătălin Ionescu a răspuns: „E alegerea lui şi eu o respect”. Cât priveşte posibilitatea creării unei breşe de igienă în spital, care ar fi dus la apariţia bacteriei Serratia Marcescens, medicul Cătălina Ionescu a explicat că această bacterie „poţi să o găseşti în ventilaţie, în scurgeri, în apa potabilă, în soluţii sterile, în dezinfectanţi”.

Întrebată dacă îi pare rău de ceva anume, Cătălin Ionescu a răspuns: „Îmi pare rău că acei copii au murit”.