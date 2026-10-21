Traian Băsescu, despre mesajul SRI după acuzațiile lui Ludovic Orban: „De ce le-a venit tocmai azi-noapte să reacționeze, nu știu”

Traian Băsescu consideră că reacția Serviciului Român de Informații (SRI) pe tema declarațiilor făcute de fostul premier Ludovic Orban a fost una „disproporționată”.

Fostul președinte al României a comentat situația, miercuri, într-o intervenție la B1 TV, spunând că Ludovic Orban face „de 20 de ani” afirmațiile reclamate în miez de noapte de SRI, iar „faptul că le tot repetă nu i-a folosit la nimic”.

„Mi se pare o reacție disproporționată și față de ce a spus Ludovic Orban, că el spune lucrurile astea de 20 de ani. Faptul că le tot repetă nu i-a folosit la nimic, dar de 20 de ani spune lucrurile astea. De ce le-a venit tocmai azi-noapte să reacționeze, nu știu. Îmi e greu să înțeleg”, a declarat Traian Băsescu.

„Nici teoria intimidării nu o iau în seamă, pentru că în momentul de față SRI este extrem de vulnerabil, neavând director civil. Deci responsabilitatea politică nu este asumată de nimeni și atacurile vin direct pe niște ofițeri de carieră”, a conchis fostul președinte.

Ce declarase Ludovic Orban și cum a răspuns SRI

Marți seară, la TVR, fostul premier l-a acuzat pe Nicușor Dan că s-a apropiat de PSD cu speranţa de a obţine susţinerea acestui partid pentru un nou mandat de preşedinte, oferind la schimb social-democraţilor guvernarea.

Ludovic Orban, pe care Nicușor Dan l-a revocat din funcția de consilier prezidențial în noiembrie 2025, la o lună și jumătate de la numire, a susținut că președintele acționează astfel „pentru că, probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care îşi va respecta înţelegerile cu Nicuşor”. Orban a indicat în acest sens SRI și Serviciul de Protecție și Pază (SPP).

Într-un comunicat postat pe Facebook după ora 22:30, SRI a declarat că afirmațiile lui Ludovic Orban sunt „nefondate”, iar instituția „consideră regretabilă și iresponsabilă lansarea repetată în spațiul public” a unor astfel de acuzații.

„Insuccesul ori succesul politic ale unor formațiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsă de asumare a deciziilor politice ori instituționale și a consecințelor acestora. Caracterul de repetabilitate în spațiul public a limbajului suburban la adresa Serviciului și a conducerii acestuia determină prezenta reacție”, a declarat SRI.

Serviciul a mai susținut că „nu participă la înțelegeri politice și își desfășoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituția României și de lege”.

„În ceea ce privește conducerea interimară a SRI, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. Și în niciun caz «pe șestache». Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcției nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea”, a mai declarat SRI.