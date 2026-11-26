Frații Nuțu și Sile Cămătaru, alături de alți șapte membri ai grupării coordonate de ei, au fost reținuți de DIICOT pentru 24 de ore și urmează să fie duși în instanță cu propunere de arestare preventivă. În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat de la locuințele acestora 420.000 de euro, potrivit DIICOT.

Cei nouă membri ai clanului Cămătaru sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism. Joi, ei vor fi duși la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă.

Pe lângă Nuțu și Sile Cămătaru, procurorii i-au mai reținut pe doi dintre fiii lui Sile Cămătaru, doi gineri ai lui Nuțu Cămătaru și alți trei „locotenenți” ai acestora. Sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.

Procurorii acuză că, începând cu anul 2025, membrii clanului Cămătaru au încercat să controleze piața muzicii lăutărești.

Cunoscuți interpreți de manele din România, printre care Florin Salam, Tzancă Uraganu sau Costel Biju, erau constrânși de membrii clanului Cămătaru să cânte în anumite localuri din București și din țară, iar onorariile erau încasate de membrii grupării, spun anchetatorii.

În urma descinderilor de miercuri, anchetatorii au găsit în locuințele celor vizați de anchetă importante sume de bani.

„Pe parcursul perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș au fost găsite și ridicate sume de bani în lei și diverse valute, echivalente sumei de aproximativ 420.000 euro, 3 arme neletale, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a 3 autoturisme de lux”, spune DIICOT, într-un comunicat de presă de joi.

Neagă acuzațiile

Membrii clanului Cămătaru neagă acuzațiile DIICOT. Nuțu Cămătaru le-a declarat jurnaliștilor, miercuri, la intrarea în sediul DIICOT, că este nevinovat. El a afirmat că este „infractorul de serviciu” și a susținut că, de fapt, este cel care a dat bani la lăutari, nu a luat.

Sile Cămătaru a declarat, la rândul său, jurnaliștilor că a fost adus „degeaba” la DIICOT.

Clanul Cămătaru este considerat una dintre cele mai violente grupări de crimă organizată din România. Membrii grupării au multiple condamnări la activ.

Ultima condamnare a fraților Sile și Nuțu Cămătaru a fost în 2017. Ei au ieșit din închisoare în 2019.