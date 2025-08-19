Ce sunt de fapt „ruinele misterioase” de pe fundul Lacului Vidraru

Zidurile apărute pe fundul Lacului Vidraru, aflat în proces de golire controlată pentru lucrări de modernizare la baraj, sunt, de fapt, vechile locuințe și construcții tehnice folosite la ridicarea barajului, cu zeci de ani în urmă, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Hidroelectrica a început golirea barajului Vidraru la începutul lunii august pentru prima dată în ultimii 50 de ani.

„Zilele acestea circulă în social media tot felul de povești: că francezii ar fi secat lacul ca să scoată aur, că ar exista sate „dispărute” pe fundul apei. Nimic mai fals. Adevărul este simplu: lacul Vidraru este golit controlat pentru prima dată după aproape 60 de ani, pentru lucrări de întreținere și modernizare care îi vor asigura funcționarea pentru încă 40 de ani! Totul este legal, avizat și absolut necesar pentru siguranța viitoare a barajului. Zidurile apărute acum nu sunt „ruine misterioase”, ci vechile locuințe și construcții tehnice folosite la ridicarea barajului cu zeci de ani în urmă”, a arătat oficialul.

Asadar, Vidraru nu ascunde aur, ci munca uriașă a inginerilor și muncitorilor români care, în anii ’60, au ridicat una dintre cele mai mari și mai trainice construcții hidrotehnice din Europa, a continuat ministrul Energiei.

„Această lucrare nu e o comoară pentru străini, ci o moștenire a noastră, a României, si o parte vitală din sistemul energetic național. Sa lăsăm deci poveștile cu mistere și conspirații pentru cărți și filme. Realitatea este că Vidraru stă drept și va continua să servească România, așa cum a făcut-o deja timp de șase decenii”, a adăugat Ivan.

Modernizarea barajului Vidraru costă peste 188 milioane de euro

Golirea controlată a lacului a început la 1 august 2025 și se va încheia în primăvara anului viitor.

Lacul de acumulare va ajunge din nou la capacitatea normală în toamna anului viitor.

Termenul estimat pentru finalizarea golirii este 28 februarie 2026. Potrivit Hidroelectrica, aceasta este o lucrare tehnică majoră, necesară pentru evaluarea și modernizarea barajului și a echipamentelor sale după aproape 50 de ani de exploatare continuă, precizează compania.

„Golirea controlată este un prim pas tehnic spre retehnologizarea AHE Vidraru. Ce începem acum la Vidraru va produce efecte pozitive pentru următorii 40 de ani. Este practic o nouă viață pentru capacitățile noastre de producție. Lucrăm cu tehnologie modernă, eliminăm restricțiile actuale și producem energie mai multă, cu un rol strategic de echilibrare în întreg sistemul”, a declarat CEO-ul Hidroelectrica, Kàroly Borbèly.

Contractul pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru are o valoare de 188.382.000 euro fără TVA și a fost semnat în iulie 2024.