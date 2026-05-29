Ce sunt dronele Geran-2, precum cea care a căzut pe blocul din Galați

Dronele „Geran-2”, precum cea care a căzut în noaptea de joi spre vineri pe un bloc de apartamente din Galați, sunt ceea ce armatele moderne numesc „muniții rătăcitoare” („loitering munitions”). Cu alte cuvinte, ele sunt undeva între o dronă și o rachetă de croazieră: zboară autonom pe distanțe mari, caută sau urmăresc o țintă și se autodistrug la impact.

Denumirea lor oficială este „HESA Shahed 136”, „Geran-2” fiind numele folosit de ruși. Potrivit think tank-ului Global Security, modelul „Shahed 136” a fost proiectat în Iran de compania HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company), în asociație cu Shahed Aviation Industries. Drona a fost prezentată public în 2021, dar a devenit de notorietate abia după ce Rusia a început să o folosească la scară largă în războiul pe care îl poartă împotriva Ucrainei.

Spre deosebire de dronele militare clasice, precum Bayraktar TB2 sau MQ-9 Reaper, dronele „Geran-2” nu sunt proiectate să se întoarcă la bază. Ele sunt practic o „bombe zburătoare” ieftine, cu rază de acțiune mare.

Serviciile occidentale de afirmații afirmă că Iranul a vândut întâi drone Rusiei, iar apoi și-a pus la dispoziția Moscovei expertiza sa în dezvoltarea lor. Rusia a apelat la ajutorul Iranului întrucât comandamentul militar de la Moscova nu a anticipat importanța pe care o vor avea dronele într-un conflict modern și, practic, nu a avut deloc aeronave zburătoare fără pilot la începutul invaziei sale în Ucraina.

De altfel, situația a fost pe larg criticată de bloggerii militari ruși, lipsa dronelor fiind unul dintre lucrurile imputate fostului ministru al apărării Serghei Șoigu, pe care președintele Vladimir Putin l-a schimbat din funcție în mai 2024.

Rusia ar produce lunar mii de drone „Geran-2”

Se crede că, în prezent, Rusia produce lunar pe teritoriul său zeci de mii de drone, deși e dificil de stabilit câte sunt dintr-un model anume.

General-maiorul ucrainean Viktor Iahun, fostul adjunct al șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei, a declarat la începutul lunii martie că Rusia este capabilă să producă între 4.000 și 5.000 de drone de atac de tip „Shahed” / „Geran” pe lună.

El a subliniat că Rusia a devenit, practic, independentă de Iran în ceea ce privește producția de drone.

„Rusia a preluat partea de inginerie și planurile tehnice și, practic, a obținut ceea ce își dorea: dezvoltarea și lansarea producției. Acum are capacitatea de a produce între 4.000 și 5.000 de drone Shahed pe lună”, a spus el.

Drone Geran, modelul rusesc al Shahed-urilor iraniene, într-o unitate de producție, FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia

Specificațiile tehnice ale dronelor „Geran-2”

Caracteristicile principale ale acestui model de dronă sunt:

lungime: aproximativ 3,5 metri;

anvergură: circa 2,5 metri;

motor simplu cu elice împingătoare;

viteză relativ redusă (în jur de 180–200 km/h);

încărcătură explozivă de aproximativ 40–50 kg, uneori mai mare în versiunile rusești recente;

autonomie estimată între 1.000 și 2.500 km.

Ele sunt importante pentru forțele armate ruse, dar și cele iraniene, pentru că sunt relativ ieftine, simple, produse în număr mare și greu de contracarat economic. După cum arăta Business Insider, ideea strategică este următoarea: o dronă „Shahed” / „Geran” poate costa zeci de mii de dolari, însă interceptorul antiaerian folosit pentru a o doborî, precum rachetele folosite de sistemele Patriot, poate costa sute de mii sau milioane de dolari.

Astfel, atacatorul încearcă să „epuizeze” apărarea antiaeriană a adversarului prin volum. Rusia a folosit frecvent roiuri „roiuri” de zeci sau sute de „Geran-2” într-o singură noapte. Unii analiști militari descriu dronele „Shahed” / „Geran” ca pe niște „rachete de croazieră low-cost”.

Iranul a folosit la rândul său drone pentru a încerca să epuizeze apărarea antiaeriană a statelor din Golf.