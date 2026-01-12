Ce țintă susține armata rusă că a lovit și distrus în bombardamentul cu racheta hipersonică Oreșnik asupra Ucrainei

Atac cu racheta Oreșnik asupra periferiilor orașului ucrainean Liov, pe 8 ianuarie 2026. FOTO: social media / WillWest News / Profimedia

Ministerul rus al Apărării a transmis luni că ținta lovită săptămâna trecută în atacul cu racheta hipersonică Oreșnik a fost o fabrică ucraineană pentru reparații de aeronave, care a fost distrusă în urma bombardamentului, informează Reuters.

Kievul și susținătorii săi europeni au condamnat atacul cu rachete rusești din noaptea de joi spre vineri, despre care au afirmat că a avut scopul de a intimida Occidentul, într-o săptămână în care țările europene au oferit varianta trimiterii de trupe pentru o potențială forță de asigurare postbelică în Ucraina.

Atacul de săptămâna trecută a fost a doua oară când Rusia a folosit racheta Oreșnic – o rachetă balistică cu rază medie de acțiune – în timpul războiului, până acum. Un oficial ucrainean a declarat pentru Reuters că racheta, capabilă să transporte arme nucleare, era înarmată cu focoase inerte și a avariat un atelier al unei întreprinderi de stat din Liov, în apropierea graniței cu Polonia.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că fabrica de reparații aeronautice din Liov a fost scoasă din funcțiune în urma atacului, care, potrivit Moscovei, a lovit atelierele de producție și depozitele aferente.

„Această întreprindere efectua reparații și întreținerea echipamentelor aeronautice ale forțelor armate ucrainene, inclusiv avioane F-16 și MiG-29 transferate de către țările occidentale”, a transmis ministerul condus de Andrei Belousov.

„Fabrica producea, de asemenea, drone de atac cu rază lungă și medie de acțiune, utilizate pentru a lovi ținte civile rusești aflate în adâncimea teritoriului rus”, a mai susținut ministerul de la Moscova.

Rusia a afirmat vineri că lovitura efectuată cu racheta Oreșnik a fost o ripostă la un atac ucrainean asupra uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin din nordul Rusiei, efectuat la sfârșitul lunii decembrie. Kievul a negat că a desfășurat un astfel de atac.