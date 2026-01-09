Riposta Moscovei pentru „atacul” asupra reședinței lui Putin. Rusia confirmă că a dezlănțuit racheta hipersonică Oreșnik într-un nou atac masiv asupra Ucrainei

Armata rusă a declarat vineri că a lansat racheta hipersonică Oreșnik asupra unei ținte din Ucraina, ca parte a ceea ce a numit un atac masiv nocturn asupra instalațiilor energetice și a fabricilor de drone din țara invadată de Vladimir Putin în urmă cu aproape 4 ani, informează Reuters.

Ministerul Apărării de la Moscova a declarat într-un comunicat că atacul a fost o ripostă la ceea ce a numit o tentativă de atac cu drone ucrainene asupra uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin la sfârșitul lunii decembrie.

Kievul a calificat afirmația Rusiei că ar fi încercat să atace reședința, situată în regiunea Novgorod din Rusia, drept „o minciună”.

Guvernatorul regiunii Liov din vestul Ucrainei a declarat anterior că rușii lovit o țintă de infrastructură, care, potrivit unor informații neverificate din social media, era o instalație subterană masivă de stocare a gazelor.

Reuters precizează că nu a putut verifica această informație.

Presa ucraineană a citat Forțele Aeriene Ucrainene, care au declarat că în atac a fost utilizată o rachetă balistică care se deplasa cu o viteză de aproape 13.000 km pe oră.

Moscova a lansat pentru prima dată o rachetă Oreșnik – în rusă „alun” – împotriva a ceea ce a declarat a fi o fabrică militară din Ucraina în noiembrie 2024. Cu acea ocazie, surse ucrainene au declarat că racheta transporta focoase false, nu explozibili, și a provocat pagube limitate.

Noul complex de rachete Oreșnik al Rusiei este „de neoprit”, potrivit lui Vladimir Putin, și are capacitate nucleară. Acesta este „pus în serviciu de luptă” în Belarus, de unde ar putea lovi Londra „în opt minute”.

Putin a declarat că racheta Orețnik cu rază medie de acțiune este imposibil de interceptat din cauza vitezei sale, care ar fi de peste 10 ori mai mare decât viteza sunetului, și că puterea sa distructivă este comparabilă cu cea a unei arme nucleare, chiar și atunci când este echipată cu un focos convențional.

Unii oficiali occidentali și-au exprimat scepticismul cu privire la capacitățile rachetei Oreșnik. Un oficial american a declarat în decembrie 2024 că arma nu era considerată un factor decisiv pe câmpul de luptă.