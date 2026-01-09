„Ce va face Trump cu România”, în opinia lui CTP. „Iar noi nu vom înceta să-l lingușim «diplomatic» până la capăt”

Cristian Tudor Popescu a criticat acțiunile președintelui american Donald Trump, inclusiv atitudinea liderului de la Casa Albă față de țara noastră.

Gazetarul a criticat decizia președintelui SUA de a lăsa să expire tratatul cu Rusia privind controlul armamentului strategic, așa-numitul New START.

„Spuneam că epoca umanistă, începută acum 250 de ani în America, s-a încheiat și tot America a declanșat acum epoca de piatră nucleară. Ceea ce se confirmă foarte repede: Trump declară că nu are de gând să reînnoiască tratatul nuclear cu Rusia: «Când expiră, expiră!». Oricum, inspecțiile și verificările reciproce au încetat din 2022. China nu vrea să semneze niciun tratat nuclear, pretinzând că știe ea de câte ogive are nevoie pentru securitatea națională”, a scris CTP, vineri, într-o opinie postată atât pe pagina sa de Facebook, cât și pe Republica.ro.

Trump, a continuat CTP, „coboară și mai departe în timp, până dincolo de 15 iunie 1215”.

„Atunci a fost silit regele Angliei, Ioan Fără Țară, să semneze Magna Charta Libertatum, o protoConstituție, prin care, pentru prima dată, se limitau puterile regale. Monarhul trebuie să se supună unor legi. Până atunci, Legea era El Însuși. Exact asta spune acum King Trump: «N-am nevoie de nicio lege internațională. Numai propria mea minte poate hotărî să am sau nu puterea globală»”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

El consideră că astfel „800 de ani din istoria umanității sunt șterși dintr-un foc”.

„Sau mai multe focuri”, a punctat CTP.

„Am bănuit că un semnal spre Beijing a plecat de la Washington înaintea „operațiunii Venezuela”. Și iată ce se întâmplă: daunele aduse Chinei sunt uriașe, nu mai poate importa petrol din Venezuela, și importa mult, Maduro avea datorii mari la China, care a investit masiv, are și posesiuni, și totul este blocat. În schimb, întrebat ce poziție are în legătură cu Taiwan, Trump declară: «E alegerea Chinei ce face cu Taiwan. Dacă-l va ocupa, voi fi foarte nefericit». Atât”, a mai afirmat gazetarul.

CTP a criticat și amenințările lansate de Trump la adresa țărilor din emisfera vestică.

„Apoi, în paralel cu Groenlanda, vrea să trimită armata în Mexic, pasămite ca să lupte împotriva cartelurilor de droguri. Odată ce unitățile americane sunt acolo, Trump poate decreta că președinta Claudia Sheinbaum, care, oricum, «nu conduce Mexicul» e, de fapt, șefa traficanților și o umflă ca pe Maduro. Pe președintele Columbiei, întâi l-a amenințat, acum îl cheamă la ordin la Casa Albă. Doar în ce privește Groenlanda, Europa pare hotărâtă să opună rezistență, sprijinind Danemarca. Un înalt oficial al Copenhagăi a afirmat fără ezitare: «Întâi tragem, întrebări, după!»”, a mai spus CTP.

„Ce va face Trump cu România?”

Cristian Tudor Popescu a sugerat că pe actualul președinte al SUA „nu îl interesează” România.

„Sună ușor ridicol să ne întrebăm: ce va face Trump cu România? În principiu, nimic, nu îl interesează. Altfel, poate să facă orice îi trece lui prin cap. Parteneriatul strategic cu SUA, să nu ne amăgim, poate să devină nul peste noapte. Faptul că suntem membri NATO contează și mai puțin. Soldații și echipamentul american din România pot fi retrași rapid, dacă așa vrea Dumnezeu, adică Trump. Iar noi nu vom înceta să-l lingușim «diplomatic» până la capăt”, a conchis CTP.