La cât a ajuns nivelul de poluare din București, în urma incendiului puternic care a făcut aerul irespirabil. O depășire mare, înregistrată pe un bulevard central

Pompierii intervin pentru lichidarea unui incendiu aparut la o hala din sectorul 2, in Bucuresti, pe 23 septembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / George Calin

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis marți detalii despre calitarea aerului din București, după incendiul violent care a cuprins o hală din Sectorul 2 și care a făcut ca aerul să devină irespirabil în mare parte din Capitală.

Stațiile de monitorizare a calității aerului din București au înregistrat creșteri temporare ale particulelor în suspensie (PM10), cu valori maxime în jur de 70 µg/m³, la stația de pe Bulevardul Basarabia, din zona Piața Muncii-Iancului, a anunțat oficialul guvernamental.

Precizările ministrului Mediului:

„În această seară, un incendiu s-a produs la o hală de depozitare de pe Aleea Hobița nr. 6, Sector 2 (zona ANTEFRIG). Intervenția pompierilor ISU București-Ilfov este în desfășurare, iar pentru siguranța cetățenilor au fost emise mai multe mesaje RO-ALERT.

Stațiile de monitorizare a calității aerului din București au înregistrat creșteri temporare ale particulelor în suspensie (PM10), cu valori maxime în jur de 70 µg/m³ la stația Bd. Basarabia.

Autolaboratorul Direcției Județene de Mediu București este deplasat în teren pentru măsurători suplimentare

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, circulația aerului în această noapte este slabă.

Norul de fum se va deplasa lent spre vest și sud-vest, ceea ce înseamnă că cele mai expuse rămân sectoarele 2, 4, 5 și parțial 3 și 6.

Recomandări pentru populație:

respectați mesajele RO-ALERT;

evitați expunerea directă la fum, închideți ferestrele și limitați deplasările în aer liber în zonele afectate;

persoanele cu afecțiuni respiratorii sau cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să fie deosebit de precauți;

solicitați asistență medicală dacă apar simptome de disconfort respirator.

Ministerul Mediului, prin APM București și Garda Națională de Mediu, monitorizează permanent calitatea aerului și va comunica evoluțiile în timp real.”

Incendiu violent

Un incendiu puternic a izbucnit, marți seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei – în Șos. Pantelimon, în zonă fiind degajări mari de fum.

Potrivit ISUBIF, au fost alertate cel puțin 10 autospeciale de stingere.

Autoritățile au emis patru mesaje RO-ALERT în care avertizează cu privire la fumul degajat de incendiu.

Ultimul mesaj a fost emis în sectoarele 2, 3, 4 și 5, potrivit ISU București-Ilfov.