Ce vârstă a împlinit azi cea mai bătrână persoană din lume, supercentenara care a prins inlusiv domnia regelui Eduard al VII-lea

Cea mai vârstnică persoană din lume, britanica Ethel Caterham, împlinește joi 116 ani, a anunțat azilul de bătrâni unde aceasta trăiește, potrivit AFP.

Născută pe 21 august 1909 în satul Hampshire, din sudul Angliei, Ethel Caterham a devenit decana de vârstă a umanității la începutul lunii mai, după decesul călugăriței braziliene Inah Canabarro Lucas, la vârsta de 116 ani, notează Agerpres.

Femeia trăiește într-un azil de bătrâni din Surrey, un comitat la sud de Londra.

„Ethel a decis din nou să nu acorde interviuri, preferând să-și petreacă ziua în liniște, alături de familie pentru a se putea bucura în ritmul propriu”, a precizat un purtător de cuvânt al azilului.

Supercentenara și familiei ei sunt „recunoscători pentru toate mesajele amabile și interesul manifestat la adresa ei”, a precizat aceeași sursă.

Ethel Caterham este ultima persoană în viață care a prins domnia regelui Eduard al VII-lea, încheiată în 1910. Este totodată cea mai vârstnică britanică din toate timpurile, potrivit bazei de date Oldest in Britain.

Anul trecut, a primit o scrisoare de la regele Charles al III-lea care o felicită pentru că a atins această „etapă remarcabilă”.