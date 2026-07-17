Ce vrea Nicușor Dan să facă cu pistolul primit cadou de la Erdogan

Președintele Nicușor Dan a spus, într-un interviu pentru Observator, că nici măcar nu a apucat să vadă pistolul pe care președintele turc Recep Tayyip Erdogan i l-a făcut la finele summitului de la Ankara, însă nu exclude posibilitatea de a testa în poligon arma care a fost preluată de către Serviciul de Protecție și Pază.

Întrebat dacă-i place pistolul primit cadou, președintele Dan a spus: „Nu l-am văzut. Dar chiar mai devreme discutam că trebuie să-l probăm în poligon.”

El a precizat că nu a mai tras cu o armă de foc adevărată de pe vremea când a făcut armata, 9 luni, la Bacău.

„Am mai tras la târg, la târgul de echipamente, când am fost cu băiețelul, dar nu era glonț adevărat, era flux electromagnetic (…) Cei de la SPP mi-au spus în seara aia, când am plecat de la Ankara: „Ați primit un pistol, o să-l păstrăm”. Mi-au cerut cumva acordul să-l ia ei”, a precizat șeful statului.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a oferit celorlalți lideri prezenți la summitul NATO desfășurat la Ankara câte un revolver și muniție. Imaginile cu cadoul oferit liderilor NATO arată ceea ce pare a fi modelul Gumusay .357 Magnum, un revolver rar cu șase cartușe produs de fabricantul turc de arme MKE în anii 1990.

„Lumea zice că eu nu deleg. Dimpotrivă, eu deleg foarte mult”

Șeful statului a fost întrebat și cum i s-au părut măsurile de securitate luate de către SPP cu ocazia participării sale la summitul Ucraina – Europa de Sud-Est care a avut loc, miercuri, la Kiev.

„Știți că lumea zice că eu nu deleg. Dimpotrivă, eu deleg foarte mult. Când mă urc în avion, am încredere în pilot. Acum am avut încredere în Serviciu. Au fost nenumărați lideri occidentali aici. În capul meu, mi-am zis: Ei au supraviețuit, eu voi supraviețui. Nu e treaba mea, e treaba SPP-ului. Nu am avut niciun fel de emoție”, a spus președintele

Deși s-a arătat dispus să respecte cerințele SPP în ce privește măsurile de securitate, Nicușor Dan a spus că-i lipsesc plimbările fără vreun fel de restricții. „Am nostalgia asta, că nu pot să cobor din mașină și să mă plimb din când în când, pur și simplu”, a adăugat șeful statului.

Întrebat dacă a luat o decizie privind numirea șefilor civili ai serviciilor secrete, președintele a evocat dificultăți legate de obținerea unei susțineri parlamentare suficiente pe acest subiect, dar a lăsat de înțeles că ar putea să mai lase SRI și SIE o perioadă cu șefii lor militari.

„Aici este o chestiune la fel de grea ca formarea noului guvern, pentru că necesită o majoritate parlamentară. În timpul ăsta am avut de lucrat cu serviciile. Dacă vorbim de SIE, ei mă ajută să îmi iau deciziile pe zona externă. Dacă vorbim de SRI, sunt fel de fel de chestiuni, inclusiv care țin de nefuncționarea unor instituții, chiar de corupție, de zone de interese. Nu cred că a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă. Ce văd important la servicii este, ca și în alte părți ale administrației, că e aceeași rutină în anumite zone, aceeași rutină și delăsare care nu sunt în acord cu lumea reală”, a mai spus Nicușor Dan.