„Cea mai aspră” pedeapsă pentru tânărul care a ucis un elev într-o școală din Croația

Imagine de la unul dintre protestele care au avut loc în Croația, în 23 decembrie 2024, pentru școli mai sigure, după atacul din una dintre unitățile de învățământ din Zagreb. Credit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Un tânăr de 20 de ani, care în decembrie 2024 l-a înjunghiat mortal pe un elev în vârstă de șapte ani și a rănit alte patru persoane la o școală din Zagreb, a fost condamnat de o instanță croată la 50 de ani de închisoare, transmite AFP.

Atacatorul fusese elev al școlii situate într-o suburbie a capitalei croate. În urmă cu un an, el a intrat în timpul orelor de curs și i-a înjunghiat pe un profesor și mai mulți copii, potrivit rechizitoriului.

A fost ucis un elev de șapte ani, iar alți trei copii și un profesor au fost răniți.

„Asta constituie un cap de acuzare de omor calificat asupra unui copil, alături de alte patru capete de acuzare de tentativă de omor calificat și un total de 50 de infracțiuni care implică încălcări ale drepturilor copiilor”, a explicat Kresimir Devcic, purtător de cuvânt al tribunalului din Zagreb.

Atacul a provocat un val de indignare publică în Croația, fiind urmat de zile de proteste pentru școli mai sigure.

„Completul de judecată consideră că doar cea mai aspră pedeapsă – 50 de ani de închisoare – poate realiza atât prevenția specială, cât și pe cea generală”, a adăugat Devcic.

Reprezentantul instanței a precizat că atacatorul a fost judecat ca adult, precum și că a fost făcută o evaluare psihiatrică în raport cu răspunderea penală.

Tânărul condamnat acum a fost arestat imediat după atac și a rămas în spatele gratiilor de atunci.

Pedeapsa de 50 de ani de închisoare este o soluție pronunțată rar de instanțele croate.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.