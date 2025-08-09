Cea mai călduroasă lună iulie din Turcia în 55 de ani. Anunțul autorităților după săptămâni de temperaturi toride și incendii de vegetație

Ministerul mediului din Turcia a anunțat sâmbătă că țara a înregistrat cea mai călduroasă lună iulie în 55 de ani, relatează AFP.

Temperaturile consemnate în 66 dintre cele 220 de stații meteo din țară au arătat o creștere medie cu 1,9 grade Celsius față de anii precedenți, conform anunțului făcut de minister într-o postare pe X.

Spre finalul lunii a fost raportată și cea mai mare temperatură înregistrată vreodată în Turcia, de 50,5 grade Celsius, la Silopi, în sud-estul țării.

Silopi, oraș din provincia Sirnak, se află la circa 10 kilometri de frontierele Iranului și Siriei. Într-un material realizat de AFP cu ocazia recordului de temperatură, antreprenorii locali cereau sprijinul statului turc pentru plata facturilor la energie electrică, invocând importanța aerului condiționat în contextul valului de căldură.

Astfel, a fost doborât recordul de 49,5 grade Celsius, care fusese stabilit în august 2023 în provincia vestică Eskișehir.

Turcia s-a confruntat cu săptămâni toride și o serie de incendii de vegetație.

În lupta cu incendiile care au avut loc luna trecut în partea de vest a țării au murit 14 persoane.

Vineri au fost evacuate sute de persoane în provincia Çanakkale din nord-vestul țării, unde aglomerata Strâmtoare Dardanele a fost închisă traficului maritim din cauza a două incendii devastatoare.

Valul de căldură a stârnit și temeri legate de resursele de apă. Çeșme, oraș turistic de la Marea Egee, a restricționat accesul la apa de la robinet pentru localnici și turiști între orele 23:00 și 6:00, începând din 25 iulie.

FOTO: L Whang, Dreamstime.com