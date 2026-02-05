Cea mai căutată meserie de Silicon Valley nu are nimic de-a face cu programarea sau ingineria

Persoane așteptând să intre la un interviu pentru un loc de muncă (imagine ilustrativă), FOTO: Shutterstock

În era „boom”-ului inteligenței artificiale generative, expertiza în AI a devenit o competență foarte căutată inclusiv în CV-urile programatorilor. Dar companiile de tehnologie sunt dispuse să plătească un salariu consistent și pentru un alt tip de expertiză, una care precedă dezvoltarea AI: arta comunicării, scrie Business Insider.

Firma de investiții în capital de risc Andreessen Horowitz și-a lansat anul trecut echipa New Media pentru a-i ajuta pe fondatorii de companii să învețe ce „au nevoie pentru a câștiga bătălia narațiunii online”. Adobe caută un „evanghelist AI” care să conducă „povestea despre inteligența artificială” a companiei. Netflix, o companie care vinde povești direct în sufrageria clienților, a publicat recent un anunț pentru un post de director de comunicare pentru produse și tehnologie, cu un interval salarial de până la 775.000 de dolari pe an.

Microsoft a început să publice anul trecut o revistă tipărită numită „Signal”, pe care o descrie drept un „antidot la natura efemeră a digitalului”. Anthropic, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul AI, și-a triplat dimensiunea echipei de comunicare anul trecut, ajungând la aproximativ 80 de persoane, și încă mai are posturi deschise pentru alte cinci, fiecare post oferind salarii de circa 200.000 de dolari sau mai mult. OpenAI oferă mai multe locuri de muncă în comunicare, cu salarii de peste 400.000 de dolari pe an.

Însă în afara Silicon Valley, salariul mediu pentru un director de comunicare din SUA este de doar 106.000 de dolari, potrivit datelor citate de Business Insider.

Folosirea tot mai largă a AI a creat o problemă inclusiv în Silicon Valley

La trei ani de la adoptarea pe scară largă a ChatGPT, rezultatele sunt amestecate: în interiorul firmelor de tehnologie, programarea asistată de AI („vibe coding”) elimină nevoia de programatori la nivel entry-level, în timp ce unii angajați din diverse industrii își bombardează colegii cu texte AI generate rapid, prolixe și neglijente, ceea ce duce la pierdere de timp și la o erodare a încrederii.

Chiar și Sam Altman, șeful OpenAI, spunea anul trecut că oamenii au început să adopte un fel de „accent AI” atunci când vorbesc, iar discursul de pe unele platforme sociale „pare acum foarte fals”.

În mijlocul tuturor discuțiilor despre faptul că AI generativă va lua locuri de muncă, ușurința cu care aceasta produce conținut a crescut, ironic, cererea pentru comunicatori umani. Pentru că AI generează atât de mult conținut, „ai putea crede că, de fapt, meseria de specialist în comunicare sau de povestitor va deveni tot mai rară”, spune Gab Ferree, fondatoarea Off the Record – o comunitate pentru profesioniștii din comunicare, și fost vicepreședinte pentru comunicare globală la Bumble. Dar nu asta se întâmplă.

Companiile de tehnologie angajează redactori, editori, directori de comunicare care lucrează îndeaproape cu directorii generali și așa-numiți „storytellers” (povestitori). The Wall Street Journal a relatat recent că procentul anunțurilor de angajare de pe LinkedIn care menționează termenul „storyteller” s-a dublat între 2024 și 2025.

Într-o industrie competitivă, în care startup-urile se luptă pentru supraviețuire iar giganții Big Tech concurează pentru dominația pieței, o poveste bună este un argument de vânzare. O teorie din spatele acestei tendințe, spune Ferree, este că „există atât de mult gunoi produs, încât oamenii sunt dispuși să plătească un preț premium pentru cineva care poate pretinde, pe bună dreptate, că știe să străpungă zgomotul de fond”.

Situație paradoxală pentru programatori în SUA

Pentru o mare parte din perioada de „boom” a sectorului tehnologic, acea persoană cu valoare ridicată era programatorul. Universitățile și așa-zisele „bootcamp”-uri de programare s-au grăbit să acopere golurile de pe piața muncii și să formeze următoarea generație de lucrători din tech.

Tinerilor li s-a spus că programarea va fi o cale spre o carieră profitabilă și stabilă. În 2023, cel mai recent an pentru care Rezerva Federală din New York a publicat date, absolvenții recenți de informatică se confruntau cu o rată a șomajului de 6,1%, în timp ce rata șomajului în rândul absolvenților de comunicare era de 4,5%.

Numărul posturilor de muncă deschise pentru ingineri software a scăzut cu peste 60.000 între 2023 și sfârșitul lui 2025, potrivit datelor CompTIA, o asociație non-profit a industriei IT din SUA. Cea mai bună apărare împotriva automatizării, susțin unii, va fi o diplomă în științe umaniste.

Cuvintele pot fi ușor de generat cu AI, dar scrisul bun nu este pregătit pentru automatizare, subliniază Business Insider.

„Dacă toată lumea este scriitor, atunci nimeni nu mai este scriitor, și cred că acest lucru este foarte evident chiar acum”, a declarat pentru Business Insider Cristin Culver, fondatoarea firmei de comunicare Common Thread Communications.

Platforma LinkedIn a ajuns să fie plină de anunțuri și CV-uri scrise de AI într-un stil similar, care devin plictisitoare și agasante pe măsură ce derulezi în jos pagina.

„Ironic, în această eră a AI, unele dintre cele mai puternice forme de povestire aparțin oamenilor care și-au dat seama că totul a devenit de proastă calitate și au pivotat spre un mod de a povesti foarte tactic”, afirmă Culver.