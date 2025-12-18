Cea mai cunoscută sală de spectacole din Washington va purta și numele lui Trump. Decizia luată de Kennedy Center și explicația Casei Albe

Consiliul de Administrație al Kennedy Center a stabilit că emblematica sală de spectacole din Washington își va schimba numele în „Trump-Kennedy Center”, potrivit anunțului făcut joi de Casa Albă.

Secretara de presă a Casei Albe susține că această decizie a fost luată „datorită muncii incredibile pe care a depus-o președintele Trump în ultimul an pentru salvarea clădirii”.

„Nu numai din perspectiva reconstrucției sale, ci și din punct de vedere financiar și al reputației sale (…). Clădirea va atinge, fără îndoială, noi niveluri de succes și grandoare”, a adăugat Karoline Leavitt.

I have just been informed that the highly respected Board of the Kennedy Center, some of the most successful people from all parts of the world, have just voted unanimously to rename the Kennedy Center to the Trump-Kennedy Center, because of the unbelievable work President Trump… — Karoline Leavitt (@PressSec) December 18, 2025

Donald Trump, fost dezvoltator imobiliar, și-a transformat numele într-un brand, inscripționat cu litere strălucitoare pe proprietățile pe care le deține, scrie AFP, citată de Agerpres.

Recent, numele actualului președinte american a fost gravat pe fațada unui „Institut pentru Pace” din Washington, în baza unei decizii luate de Departamentul de Stat.

Trump a glumit de mai multe ori în spațiul public cu privire la posibilitatea unui nou nume pentru Kennedy Center, combinându-și numele cu cel al președintelui asasinat JFK.

Președintele a preluat controlul asupra instituției culturale, plasându-și aliații în poziții-cheie. Recent, el a găzduit și o gală la centru, pe care intenționează să îl utilizeze ca simbol al abordării sale tradiționaliste și „anti-woke” față de cultură.

Noua conducere a Kennedy Center a eliminat „drag show-urile” și evenimentele care celebrează comunitatea LGBT. În schimb, a invitat conferințe susținute de grupuri religioase de dreapta și artiști creștini.



