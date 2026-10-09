Cea mai frumoasă stenogramă de 5 minute: Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Literatură spune ce a făcut după ce a primit vestea și de ce n-a vrut să răspundă la telefon

Academia Regală Suedeză de Științe a făcut public dialogul pe care l-a avut cu scriitoarea Anne Carson, laureata din 2026 a Premiului Nobel pentru Literatură. „Sunteți nebuni!”, le-a spus ea la telefon celor care i-au confirmat că a luat premiul. Conversația este remarcabilă tocmai pentru că este firească.

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Academia de la Stockholm a anunțat joi după-amiaza că laureatul Premiului Nobel pentru Literatură de anul acesta este Anne Carson, o poetă, eseistă, traducătoare și profesoară de studii clasice.

În vârstă de 76 de ani, Carson nu este atât de cunoscută în afara cercurilor literare și a țării sale natale, Canada. Doar una dintre cărțile sale, „Autobiografia roșului”, a fost tradusă recent în România, de către Editura Trei.

Primul telefon

Ingrid Carlberg, secretara permanentă a Academiei Suedeze, a declarat imediat după anunțarea ei drept câștigătoare a Premiului Nobel pentru Literatură, că i-a dat vestea la telefon cu puțin timp înainte de anunțul oficial, cum se întâmplă pentru toți laureații.

„Tot ce a avut timp să-mi spună a fost că, pentru moment, se află în Islanda, unde ascultă vântul”, a declarat Carlberg. „A fost luată prin surprindere, dar foarte fericită. Puteam auzi asta în vocea ei”, a mai spus aceasta.

Al doilea apel telefonic a devenit o conversație antologică

Academia Regală Suedeză de Științe a mai sunat-o o dată și a publicat mai târziu înregistrarea conversației ce a durat puțin sub cinci minute.

“It seems a little insane” Anne Carson was sweeping the kitchen floor at her home in Reykjavík, Iceland, when the phone rang and she learnt that she had been awarded the 2026 Nobel Prize in Literature. In this conversation with the Nobel Prize just moments after the announcement, Carson shares her advice for aspiring writers and reveals that she has already started planning how to give away the prize money. — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

Discuția dintre reprezentanta Academiei Suedeze și scriitoarea premiată a decurs în felul următor:

Reprezentanta Academiei: În primul rând, felicitări din toată inima.

Anne Carson: Mulțumesc. E destul de nebunesc.

– Cum vă simțiți în momentul acesta și cum ați primit vestea? Ne puteți descrie puțin momentul?

– Eu doar mănânc niște biscuiți sărați și beau o ceașcă de ceai. Nimic cu adevărat dramatic încă. Da, este încă dimineață. Așa că stau în bucătărie, citesc London Review of Books și beau ceai.

Apoi am observat că podeaua trebuia măturată, așa că m-am ridicat să fac asta. Și apoi au început toate telefoanele astea, pe care tot le închideam, pentru că eu întotdeauna închid telefonul când sună.

Soțul scriitoarei: Eu sunt soțul și îmi datorați mulțumiri, pentru că eu sunt cel care a făcut-o, de fapt, să sune înapoi la un număr.

Anne Carson: Da, el răspunde la telefon. Eu, de obicei, îl închid, el răspunde și apoi mă pune să sun înapoi. Pare puțin nebunesc. Cred că voi sunteți cu toții nebuni.

– De ce vi se pare atât de nebunesc și ireal? Nu vă așteptați la asta?

– Ei bine, cine s-ar fi așteptat? Pentru Dumnezeu!

Anne Carson afirmă că va dona cei 1,2 milioane de dolari cu care sunt premiați laureații Nobel

– Așadar, spuneți că sunteți acasă. Și unde anume este asta?

– Este în Reykjavík, lângă mare, deci cu vedere spre Oceanul Arctic. Scuze, nu sunt foarte dramatică pentru dumneavoastră. Este pur și simplu o zi obișnuită aici.

– V-ați gândit câtuși de puțin ce înseamnă pentru dumneavoastră acest Premiu Nobel?

– Nu. Ne gândim doar la modalități de a dona banii. Avem un prieten care are nevoie de o casă și întotdeauna donăm mult către Medici fără Frontiere. Și da, lucruri de genul acesta.

– Cum veți sărbători această veste neașteptată?

-O să ieșim la o plimbare prin pădure, ca să nu trebuiască să răspundem la telefon, ca să fiu sinceră. Și apoi o să auzim liniștea.

– Vorbind despre dumneavoastră ca scriitoare și despre opera dumneavoastră, pentru cineva care poate nu vă cunoaște foarte bine, cum v-ați descrie scrisul?

– Nedeliberat. Nedeliberat este cuvântul prin care l-aș descrie. Încercând mereu să fac altceva.

– Dacă cineva nu vă cunoaște foarte bine, dar ar vrea să afle mai multe despre cărțile și opera dumneavoastră, de unde i-ați sugera să înceapă?

– Presupun că… nu știu. Oriunde, cred. Cei mai mulți oameni citesc autobiografia pe care am scris-o. Pare accesibilă. Dar, da, nu știu. Începeți de la mijloc, spun eu întotdeauna.

– Și, apropo de început, atunci când începeți un proiect pentru o carte nouă, cum porniți și cum arată procesul dumneavoastră de scriere?

– Începeți de la mijloc. Este singura regulă pe care o am.

– Cum adică?

– Păi, interpretați asta cum vreți. Găsiți mijlocul. Începeți de acolo.

Cărți de Anne Carson, expuse de Academia Regală Suedeză de Științe, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia

Laureata Premiului Nobel pentru Literatură din 2026 își numește inspirația

– Aveți vreo sursă de inspirație la care apelați?

– Homer.

– Sunteți profesoară de clasici și ați folosit multe dintre aceste povești pentru a le plasa într-un context mai modern. De ce credeți că sunt relevante pentru oamenii de astăzi?

– Nu sunt. Nu cred că mă interesează relevanța. Mă interesează ca noi să fim relevanți pentru ele.

– Am citit că ați spus că este important pentru dumneavoastră să evitați să vă plictisiți. De ce?

– Ei bine, nimănui nu-i place să se plictisească, nu-i așa? Dumneavoastră nu încercați să o evitați?

– De ce credeți că este atât de importantă pentru dumneavoastră?

– Nu este atât de importantă. Este doar un criteriu pentru ceea ce fac în continuare în ziua respectivă. Știți, mătur podeaua, citesc Homer. Este, de multe ori, o chestiune de a evita plictiseala. Viața este plictisitoare.

– Credeți?

– Trebuie să faci ceva cu ea.

– Iar dacă cineva aspiră să devină scriitor, aveți vreun mesaj pentru acea persoană?

– Nu, același mesaj. Începeți de la mijloc.

Opera pentru care a fost premiată Anne Carson cu Premiul Nobel pentru Literatură

Anne Carson este cunoscută pentru stilul său hibrid, care combină poezia și proza și îmbină povești contemporane cu mituri antice. Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără romanul în versuri „Autobiografia roșului”, din 1998, o poveste LGBT despre maturizare care reinterpretează un poem grecesc despre Heracle.

Academia Regală Suedeză de Științe a declarat că i-a acordat Premiul Nobel pentru Literatură „pentru opera sa îndrăzneață și inventivă, care, într-un dialog ludic cu tradiția clasică, a creat forme noi pentru literatura contemporană”.

„Aproape întreaga sa operă literară s-a concentrat asupra intersecției dintre obsesia filologului pentru cuvinte și dorința poetului de a găsi sensuri noi. Ea însăși a identificat etimologia cuvintelor drept punctul de pornire al întregii sale activități”, a subliniat Academia Regală Suedeză de Științe.

„Carson realizează acest lucru în scrisul său introducând în permanență voci diferite, care se reflectă și se contrapunctează reciproc. În «Eros the Bittersweet», ea vorbește despre o «viziune stereoscopică», care îi permite «să mențină simultan în echilibru două perspective». Un exemplu în acest sens este eseul «Economy of the Unlost» (1999), în care Carson îl pune față în față pe poetul grec din secolul al VI-lea î.Hr. Simonide din Keos cu Paul Celan, precum și «Men in the Off Hours» (2000), în care îl alătură pe istoricul Tucidide Virginiei Woolf”, a mai explicat Academia de la Stockholm.

„Prin astfel de constelații literare, adesea neașteptate, Carson s-a desprins de poezia lirică centrată pe sinele narativ și a inspirat noi forme ale literaturii contemporane. Această metodă de scriere dă naștere unor opere ludice și ironice, care se deplasează nu doar între poezia clasică și cea modernă, ci și între genuri și forme de artă diferite”, a mai afirmat academia ce decernează Premiul Nobel pentru Literatură.