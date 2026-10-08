Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat în 2026 de Anne Carson, unul dintre marii favoriți

Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat joi după-amiaza că laureatul din 2026 al Premiului Nobel pentru Literatură este scriitoarea canadiană Anne Carson pentru „pentru opera sa îndrăzneață și inventivă, care, într-un dialog ludic cu tradiția clasică, a creat forme noi pentru literatura contemporană”.

O poetă, eseistă, traducătoare și clasicistă, Carson s-a născut în 1950 la Toronto.

În 1981, și-a publicat teza de doctorat în Studii Clasice, intitulată „Odi et Amo Ergo Sum”, iar de-a lungul întregii sale cariere „a îmbinat scrierea de poezie cu activitatea de traducătoare și cu predarea la diverse universități”, arată Academia Regală Suedeză de Științe în comunicatul în care a anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură din 2026.

Carson era considerată unul dintre marii favoriți anul acesta.

„Aproape întreaga sa operă literară s-a concentrat asupra intersecției dintre obsesia filologului pentru cuvinte și dorința poetului de a găsi sensuri noi. Ea însăși a identificat etimologia cuvintelor drept punctul de pornire al întregii sale activități”, subliniază Academia Regală Suedeză de Științe.

„Traducerile sale din greaca veche pot fi considerate opere de sine stătătoare. Printre acestea se numără interpretarea fragmentelor de poezie ale lui Safo, ‘If Not, Winter’ (2002), precum și tragedii precum ‘Electra’ (2001) și ‘Antigona’ (2015) de Sofocle și ‘Bacantele’ (2015) de Euripide”, mai afirmă comunicatul publicat de Academia de la Stockholm.

Opera câștigătoarei Premiului Nobel pentru Literatură din 2026

Academia Regală Suedeză de Științe acordă spațiu larg în comunicatul său prezentării operei scriitoarei premiate:

„În amplul său eseu ‘Eros the Bittersweet’ (1986), Carson pune bazele operei sale ulterioare. Prin meditația sa remarcabil de expresivă asupra lui Eros ca esență și forță motrice a poemului, cartea se sprijină în mare măsură pe un adjectiv compus folosit de Safo, care definește Erosul drept o combinație de durere și dulceață. Tocmai această distincție, distanța dintre cel care iubește și cel iubit, îi conferă lui Eros forță și pune poemul în mișcare.

Carson realizează acest lucru în scrisul său introducând în permanență voci diferite, care se reflectă și se contrapunctează reciproc. În ‘Eros the Bittersweet’, ea vorbește despre o ‘viziune stereoscopică’, care îi permite „să mențină simultan în echilibru două perspective”. Un exemplu în acest sens este eseul ‘Economy of the Unlost’ (1999), în care Carson îl pune față în față pe poetul grec din secolul al VI-lea î.Hr. Simonide din Keos cu Paul Celan, precum și ‘Men in the Off Hours’ (2000), în care îl alătură pe istoricul Tucidide Virginiei Woolf.

Prin astfel de constelații literare, adesea neașteptate, Carson s-a desprins de poezia lirică centrată pe sinele narativ și a inspirat noi forme ale literaturii contemporane. Această metodă de scriere dă naștere unor opere ludice și ironice, care se deplasează nu doar între poezia clasică și cea modernă, ci și între genuri și forme de artă diferite”.

Premiul Nobel pentru Literatură a fost acordat anul trecut scriitorului ungar László Krasznahorkai.

Cine sunt laureații Premiilor Nobel din 2026

La fel ca în fiecare an, Premiul Nobel pentru Literatură este al patrulea acordat de Academia Regală Suedeză de Științe.

Luni, Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină a fost acordat cercetătorilor Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel „pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetica”.

Marți, Premiul Nobel pentru Fizică a fost acordat cercetătorului Francis Halzen „pentru contribuțiile decisive la Observatorul de Neutrini IceCube și pentru descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică”.

Acordarea Premiului Nobel pentru Fizică lui Halzen a marcat totodată o premieră din 1992 încoace.

Miercuri, Premiul Nobel pentru Chimie a fost acordat cercetătorilor Henri B. Kagan și Kenso Soai „pentru descoperirea efectelor neliniare și a autocatalizei în sinteza organică asimetrică”.

Când se anunță Premiul Nobel pentru Pace și cel pentru Economie în 2026

Ultimele două Premii Nobel care urmează să fie acordate în 2026, cele pentru Pace și Economie, vor fi anunțate astfel:

Premiul Nobel pentru Pace: vineri, 9 octombrie, la 12:00, ora României;

Premiul Sveriges Riksbank în Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel: luni, 12 octombrie, la 12:45, ora României.

Orele prezentate sunt orientative, anunțarea premiilor putând suferi mici întârzieri.

Ca în fiecare an, HotNews anunță câștigătorii Premiilor Nobel imediat după ce aceștia sunt dezvăluiți de Academia Regală Suedeză de Științe sau Comitetul Nobel norvegian.

Cine acordă Premiile Nobel

Inventatorul suedez Alfred Nobel a desemnat Academia Regală Suedeză de Științe pentru acordarea premiilor pentru chimie și fizică, Academia Suedeză pentru a acorda premiul pentru literatură, Institutul Karolinska din Suedia cel pentru fiziologie sau medicină, și Parlamentul norvegian cel pentru pace.

Nu se știe cu exactitate de ce Nobel a ales Norvegia pentru acordarea Premiului pentru Pace, deși acest lucru ar putea reflecta faptul că Norvegia și Suedia erau unite printr-o uniune politică în momentul în care și-a redactat testamentul.

În 1968, cu ocazia aniversării a 300 de ani de la înființarea băncii centrale a Suediei, aceasta a instituit Premiul pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel, printr-o donație către Fundația Nobel.

Premiul este acordat de Academia Regală Suedeză de Științe, conform acelorași principii ca și celelalte premii.