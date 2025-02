Cea mai în vogă tânără actriță critică dezvăluirea în public a sumelor pe care le-a câștigat de la Netflix: „E cu adevărat periculos”

A jucat într-un serial Netflix care a făcut furori în jurul lumii încă de la vârsta de 11 ani, ceea ce a propulsat-o peste noapte în ipostaza de vedetă internațională. Însă actrița Millie Bobby Brown spune că lucrurile ce țin de viața privată, inclusiv onorariile pe care le încasează, ar trebui să rămână private, relatează Variety.

În iulie 2022, au apărut informații conform cărora Brown ar fi câștigat 10 milioane de dolari pentru rolul principal și cel de co-producător al filmului Enola Holmes 2 de pe Netflix, analiștii din industria cinematografică remarcând imediat că este vorba cel mai mare onorariu obținut vreodată de un actor sub 20 de ani.

Apoi au început să circule constant detalii despre salariul său pentru serialul Stranger Things, inclusiv faptul că, începând cu sezonul al treilea, ar fi câștigat cel puțin 250.000 de dolari pentru fiecare episod filmat. Brown nu a confirmat și nici nu a infirmat aceste sume, declarând în schimb într-un amplu interviu acordat acum revistei Vanity Fair că este periculos ca orice contract al unui star adolescent sau mai tânăr să fie făcut public.

Deși Brown a subliniat că s-a simțit întotdeauna protejată în cariera sa atât de părinți, cât și de Netflix (platforma care difuzează atât Stranger Things, cât și Enola Holmes), ea a afirmat că contractele pe care le-a semnat în adolescență nu ar fi trebuit să fie făcute publice și „ar fi trebuit să fie protejate astfel încât să nu ajungă publice”.

„Acest lucru pune copiii într-o situație cu adevărat periculoasă”, a spus Brown.

Millie Bobbie Brown e protagonista celui mai scump serial din istoria Netflix

„Cred că toată lumea este puțin prea relaxată în privința modului în care copiii sunt crescuți în industrie. Eu am crescut cu multe priviri ațintite asupra părinților mei, dar consider că ei au fost cei care m-au protejat cel mai mult”, a povestit actrița acum în vârstă de 20 de ani.

Netflix nu face publice detaliile contractelor semnate cu actorii din producțiile sale și nici cheltuielile defalcate pe care le are cu fiecare serial sau film în parte. Însă în cazul producțiilor sumele sunt de multe ori aflate de presa specializată pe cinema din sursele sale din industria.

Astfel, sezonul anterior din Stranger Things, serialul care i-a lansat cariera lui Brown când avea doar 11 ani, ar fi costat 30 de milioane de dolari per episod, fiind cea mai scumpă serie produsă vreodată de Netflix.

Spre comparație, pe locul 2 s-ar afla serialul Problema celor 3 corpuri lansat anul trecut, cu un cost de 20 de milioane de dolari per episod, pe 3 One Piece din 2023, cu 18 milioane, urmat de recent anulatul The Sandman.

Actrița principală din „Stranger Things” subliniază că și-a început cariera foarte devreme

În interviul acordat Vanity Fair, Brown le afirmă că părinții au învățat-o „să spună ‘nu’ de la o vârstă foarte fragedă”. „Cred că este un cuvânt foarte puternic. Mama mea este foarte intuitivă și înțeleaptă și știe să se apere singură. Tatăl meu a fost mereu cineva care m-a împins de la spate să iau atitudine și să nu accept niciodată mai puțin decât ceea ce merit”, a explicat actrța.

„Încrederea pe care mi-a insuflat-o, dragostea și speranța pe care mi le-a insuflat, m-au ajutat să merg pe platourile de filmare sau pe scenă și să lupt pentru mine… cu speranța că voi putea lupta și pentru alții”, a mai spus ea.

Ea a vorbit anterior despre impactul celebrității din adolescență asupra sănătății sale mintale și a reluat subiectul în noul interviu.

„Nu permit multor oameni să intre în viața mea, iar atunci când o fac, consider că acest lucru ar trebui să fie foarte bine controlat”, a spus Brown. „Am început această carieră foarte devreme și am simțit că presa, în mod special, a fost foarte de dură cu mine. Așa că vreau doar să mă asigur că mă apăr singură”, a mai spus aceasta.

Brown va reveni curând pe Netflix alături de Chris Pratt în filmul The Electric State, regizat de frații Russo, care va fi disponibil în streaming pe 14 martie. Platforma americană de streaming a confirmat de asemenea că următorul sezon al Stranger Things, care va fi și ultimul, urmează să apară anul acesta, însă nu a dezvăluit încă data exactă.

