Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa amintește de noua sa regulă de „60 de minute” privind bagajele pasagerilor: intră în vigoare din 10 noiembrie

Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa raportat la numărul de călători transportați anual, le-a transmis pasagerilor să nu uite de o modificare care urmează să îi afecteze pe toți cei care călătoresc cu bagaje de cală.

Compania aeriană low-cost Ryanair va închide serviciile de predare a bagajelor din aeroport cu 60 de minute înainte de ora programată a decolării, în loc de regula actuală de 40 de minute. Noua măsură va intra în vigoare începând de marți, 10 noiembrie, scrie presa europeană.

Ryanair a anunțat inițial această modificare în luna aprilie, pentru a se asigura că aproximativ 20% dintre pasagerii săi care călătoresc cu bagaj de cală au „mai mult timp” la dispoziție pentru a trece de controalele de securitate din aeroport și de cozile de la controlul pașapoartelor înainte de începerea îmbarcării.

Compania aeriană low-cost, cunoscută pentru regulile sale stricte privind dimensiunile și greutatea bagajelor, susține că această măsură va contribui la reducerea numărului „mic de pasageri” care ajung să piardă zborurile din cauza întârzierilor de la controlul de securitate sau de la controlul pașapoartelor din aeroport.

„Această mică modificare le va oferi celor 20% dintre pasagerii Ryanair care predau un bagaj de cală mai mult timp pentru a trece de controalele de securitate din aeroport și de cozile de la controlul pașapoartelor și pentru a ajunge la poarta de îmbarcare înainte de începerea îmbarcării”, a declarat Dara Brady, reprezentantul Ryanair pentru comunicare și marketin, citat de The Independent.

„Acest lucru este deosebit de important în perioadele aglomerate de călătorie, când cozile din aeroporturi pot fi mai lungi”, a adăugat acesta.

Compania aeriană a avertizat Europa să se pregătească pentru o scumpire puternică a biletelor de avion

Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a estimat luna trecută că prețurile biletelor pentru curse aeriene din Europa vor înregistra anul viitor „cea mai mare creștere din istorie”, în condițiile în care companiile aeriene nu s-au protejat, în mare parte, împotriva creșterii costurilor combustibilului pentru avioane pentru 2027.

O’Leary a declarat că Ryanair și alte companii aeriene europene aveau poziții solide de acoperire a riscului asociat prețului combustibilului pentru 2026. El a spus că, atunci când conflictul a izbucnit la sfârșitul lunii februarie, Ryanair avea acoperit 80% din necesarul de combustibil la un preț de 67 de dolari pe baril, până în martie 2027.

Însă el a adăugat că, începând din aprilie 2027, majoritatea companiilor aeriene europene aveau foarte puține măsuri de acoperire a riscului de preț.

O’Leary a estimat că anul viitor vor fi disponibile mai puține locuri ca urmare a falimentelor și preluărilor din sectorul companiilor aeriene. Această reducere a capacității, împreună cu lipsa unor măsuri de protecție împotriva creșterii prețurilor combustibilului, ar duce la majorarea tarifelor cu până la 20%.

„Cred că anul viitor veți vedea tarifele aeriene crescând în Europa cu 10%, 15%, poate chiar 20%. În următoarele 12 luni, vom asista, aș spune, la cea mai mare creștere a tarifelor aeriene din istoria Europei”, a declarat O’Leary în cadrul unei conferințe de presă organizate la Bruxelles.