Cea mai mare fraudă din istoria artei americane a avut loc la New York

Între 1994 și 2009, un caz incredibil care a implicat una dintre cele mai renumite galerii din New York a afectat lumea artei: 60 de tablouri false ale lui Rothko, Pollock și alți maeștri ai abstracționismului american au fost considerate capodopere de către cele mai mari muzee, experți și colecționari timp de peste cincisprezece ani, înainte de a fi în cele din urmă demascate. Detaliile acestei imense escrocherii au devenit subiectul unui documentar pe Netflix, „Made You Look: A True Story About Fake Art”.

„Oamenii sunt păcăliți de opere de artă mult mai des decât credem. Într-o zi, directorul Muzeului Metropolitan a fost întrebat câte falsuri nedetectate ar putea fi, în opinia lui, expuse în muzeu. El a răspuns: „Habar n-am!”. Documentarul începe în forță cu aceste cuvinte ale unei galeriste, Ann Freedman.

La începutul anilor 1990, galeria Knoedler (al cărei proprietar era Michael Hammer, tatăl actorului Armie Hammer) avea sediul în New York. În activitate din 1848, aceasta se putea lăuda cu vânzarea de opere către marile muzee, precum Metropolitan și Luvru. Fațada frumoasă a clădirii în care se află și baldachinul său albastru impuneau respect.

Dar galeria a traversat o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Așadar, a fost o adevărată mană cerească când, în 1994, o anumită Glafira Rosales, necunoscută până atunci, o contactează pe Ann Freedman spunând că este însărcinată cu vânzarea unei serii de tablouri neînregistrate, semnate de artiști importanți ai expresionismului abstract american, precum Mark Rothko, Jackson Pollock, Franz Kline, Robert Motherwell și Richard Diebenkorn.

