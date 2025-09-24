Cea mai mare instituţie financiară din SUA a fost atrasă în proiectele nucleare de la Cernavodă

Nuclearelectrica a anunţat, miercuri, că a semnat cu un sindicat bancar condus de J.P. Morgan SE, divizia europeană a grupului financiar american J.P. Morgan, două acorduri de finanțare a două proiecte nucleare: Proiectul de retehnologizare a Unității 1 a CNE Cernavoda și Proiectul Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavoda.

J.P. Morgan este este cel mai mare grup financiar din SUA.

Pentru finanțarea Proiectului de retehnologizare a Unității 1, sindicatul este format din următoarele bănci (în ordine alfabetică): Banca Comerciala Romana SA, Banca Transilvania S.A., BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank S.A., Citibank Europe PLC, Dublin, Sucursala Romania, ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti, UniCredit Bank SA și J.P. Morgan SE cu sediul în Germania

Pentru finanțarea Proiectului Unităților 3 și 4, sindicatul este format din Banca Transilvania S.A., BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank S.A., ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti, UniCredit Bank SA și J.P. Morgan SE cu sediul în Germania.

Cum vor fi folosiţi bani din împrumurile de peste 600 milioane de euro

Încasările din împrumutul în valoare de 540 de milioane euro vor fi utilizate pentru finanțarea fazei preliminare a Retehnologizarii Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavoda.

Retehnologizarea Unitatii 1 a centralei nucleare de la Cernavoda se află în prezent în a doua etapă de execuție, care înseamnă: planificarea activităților; încheierea contractelor de inginerie, proiectare, achiziție și construcție; achiziția de echipamente cu ciclu lung de fabricație; elaborarea planului de execuție și construirea infrastructurii; obținerea autorizațiilor necesare; asigurarea surselor de finanțare.

Recent, Nuclearelectrica a început lucrările de construcții civile pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavoda.

Durata de viață a Unității 1 CNE Cernavoda va fi prelungită cu încă 30 de ani, iar lucrările ar urma să înceapă în 2027.

Încasările din împrumutul în valoare de 80 de milioane euro vor fi utilizate pentru finanțarea fazei LNTP (Limited Notice To Proceed) a proiectului privind Unitățile 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavoda. Această finanțare va fi contractată de Energonuclear S.A., compania de proiect pentru dezvoltarea Proiectului Unităților 3 și 4, în calitate de împrumutat, și va fi susținută de o garanție de acționar din partea Nuclearelectrica.

Proiectul privind Unitățile 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavoda se află, de asemenea, în cea de-a doua etapă de execuție, lucrările preliminare (Limited Notice to Proceed – LNTP). Pentru acest proiect, urmează elaborarea unor estimări ale costurilor și a unor calendare de implementare, obținerea punctului de vedere favorabil al Comisiei Europene; adoptarea Deciziei finale de investiție pentru avansarea la etapa III (Construcție).

Fiecare dintre cele două noi unităţi va avea o capacitate instalată de 700 MW, la fel ca Unitățile 1 şi 2.