EnergoNuclear a semnat contractul de 3 miliarde de euro pentru servicii de inginerie la Reactoarele 3 și 4

Energonuclear, companie deținută integral de Nuclearelectrica, a semnat, vineri, la COP 29, în Baku, contractul de 3,1 miliarde de euro pentru serviciile de inginerie, achiziții și management (EPCM) la Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Contractul a fost semnat după doar o zi de la aprobarea acestuia de către acționarii Nuclearelectrica. Cele care vor oferi servicii de inginerie și managament de 3 miliarde de euro sunt companii din SUA, Canada și Italia.

HotNews a relatat că din această sumă, 800 de milioane de euro reprezintă bonusuri de perfomanță. HotNews a solicitat companiei Nuclearelectrica detalii despre ce înseamnă aceste bonusuri, urmând să fie prezentate imediat după ce vor fi transmise.

Mai exact, contractul a fost semnat cu asocierea FCSA formată din companiile controlate de americani Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington, Sucursala București Branch, S&L Engineers, Ltd. şi Sargent & Lundy Energie SRL, canadienii de la Candu Energy Inc., și italienii de la Ansaldo Nucleare.

Costul total al proiectului, cu tot cu construcție, era estimat, de câțiva ani, la 7 miliarde euro.

Contract de 9 ani

Contractul EPCM are o durată estimată de 108 luni, transmite Nuclearelectrica, și este structurat în două faze: faza LNTP (Limited Notice to Proceed) (24-30 luni) și ulterior, sub rezerva stabilirii și aprobării termenilor comerciali și a luării Deciziei Finale de Investiție, în conformitate cu Acordul de Sprijin dintre statul român și SNN, faza FNTP (Final Notice to Proceed) (80-84 luni).

Nuclearelectrica mai spunce că sunt prevăzute servicii de tip EPCM, precum: servicii de proiectare necesare elaborării unor tipuri specifice de documentații, servicii de dezvoltare și management de proiect, servicii de inginerie, servicii de asistență pentru achiziții, servicii de asistență tehnică până la punerea în funcțiune a Unităților și asigurarea calității și dezvoltarea unui sistem integrat de asigurare a calității, aplicat atât la Contractant, cât și pe șantier.

Potrivit Nuclearelectrica, prin dezvoltarea Proiectului Unităților CANDU 3 și 4, România va ajunge la aproximativ 19.000 de locuri de muncă indirect generate, iar contribuția energiei nucleare în producția totală de energie la nivel național va ajunge la 33%, având în vedere o creștere a consumului de 2,1% pe an. 20 de milioane de tone de CO2 vor fi evitate anual cu 4 unități în funcțiune. Pe lângă impactul pozitiv asupra stabilității energetice și atingerea obiectivelor de decarbonizare, proiectele nucleare contribuie și la dezvoltarea lanțului național de aprovizionare.

Ce servicii intră în cei 3 miliarde de euro

Potrivit documentului Nuclearelectrica, obiectul contractului constă în numeroase servicii de proiectare, estimări de cost, inginerie și management.

Servicii solicitate în Faza LNTP (Faza Ordinului de Începere Parțială a Lucrărilor – LNTP)

Servicii de proiectare necesare pentru elaborarea unor tipuri de documentatii, printre care: documentatii necesare elaborarii PSAR, estimare de cost avand un grad de acuratete de +15% – 20%.

Servicii de management și dezvoltare a proiectului, printre care: dezvoltarea modelului 3D, elaborarea strategiei de procurare si constructie.

Servicii solicitate în Faza FNTP (Faza ordinului de începere a tuturor lucrărilor (FNTP)

Servicii de inginerie

Serviciile de management de proiect

Serviciile de asistență în procurare

Serviciile de asistență tehnică până la intrarea în exploatare comercială a unităților

Asigurarea calității și realizarea unui sistem de asigurarea calității integrat aplicat atât în birourile Contractantului, cât și pe amplasament.

Costul total al proiectului va fi determinat la finele Etapei LNTP, consorțiul urmând să furnizeze o estimare de cost cu un grad de acuratețe de la -10% până la +20%. Această valoare actualizată va sta la baza actualizării modelului financiar, determinării prețului de exercitare şi luării deciziei de investire pentru intrarea în Etapa FNTP.