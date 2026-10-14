Cea mai valoroasă companie din Europa anunță vânzări record și că nu mai face față cererii

ASML, producătorul olandez de echipamente de litografie pentru semiconductori, a avertizat miercuri că oferta planificată de utilaje nu va putea satisface pe deplin cererea uriașă a clienților din cauza AI nici anul viitor, nici în 2028, în contextul în care a raportat vânzări trimestriale record, relatează Euronews.

Compania a declarat că planurile sale actuale de producție nu vor fi suficiente pentru a acoperi cererea clienților pentru următorii ani, în condițiile în care investițiile uriașe în inteligența artificială continuă să stimuleze creșterea comenzilor.

ASML a declarat că clienții își revizuiesc în continuare în sus estimările privind cererea de echipamente, în mare parte în funcție de amploarea și durata pe care se așteaptă să le aibă investițiile în inteligența artificială. Unii dintre aceștia doresc chiar să rezerve utilaje încă de acum pentru anii 2029 sau 2030.

„Analizăm modalități de a crește capacitatea pentru 2028 cu mai mult de 30%, procentul pe care l-am comunicat anterior”, a declarat Christophe Fouquet, directorul general al ASML, într-un comunicat.

„Clienții ne cer în fiecare zi, fără excepție, să le furnizăm mai multe echipamente”, a afirmat el separat într-un mesaj video publicat odată cu rezultatele financiare.

Care sunt cele mai valoroase companii din Europa

Cu o capitalizare de 659 de miliarde de dolari, ASML este de departe cea mai valoroasă companie din Europa raportat la valoarea de pe bursă. Pe poziția a doua în clasament este compania farmaceutică elvețiană Roche, cu o capitalizare bursieră de 356 de miliarde de dolari.

Gigantul german de software SAP, care devenise cea mai valoroasă companie din Europa în primăvara anului trecut, a căzut între timp mai multe poziții în clasament. Capitalizarea sa a scăzut de la 340 de miliarde de dolari la 253 de miliarde, în timp ce prețul acțiunilor altor companii precum HSBC, Shell sau Novartis au crescut.

Avansul considerabil al ASML se datorează faptului că este fabricantul singurelor echipamente din lume capabile să imprime modelele microscopice pe plăcile de siliciu care definesc cei mai avansați semiconductori – un proces numit litografie cu ultraviolete extreme (EUV).

Exponat la centrul ASML din Veldhoven, Olanda, FOTO Robin Utrecht / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vânzări record pentru ASML

ASML a raportat de asemenea cele mai mari vânzări trimestriale din istoria sa, în valoare de 11,7 miliarde de euro în al treilea trimestru, și a majorat limita inferioară a estimării privind vânzările pentru 2026.

Vânzările din al treilea trimestru, în valoare de 11,66 miliarde de euro, au fost cu 55% mai mari decât în aceeași perioadă a anului precedent, situându-se aproape de limita superioară a intervalului estimat de ASML, de 11–12 miliarde de euro.

Profitul net a crescut mai mult decât dublu, ajungând la 5 miliarde de euro. Acesta a fost susținut în parte de un câștig de 510 milioane de euro obținut din participațiile pe care ASML le deține în alte companii.

ASML estimează acum vânzări de 44–45 de miliarde de euro pentru 2026, față de estimarea anterioară de 43–45 de miliarde de euro, și o marjă brută de aproximativ 56%, comparativ cu intervalul anterior de 54–56%.

Compania estimează de asemenea că va avea vânzări de 14,2–15,2 miliarde de euro în al patrulea trimestru al anului.