CEDO va pronunța astăzi o decizie de impact major privind libertatea de exprimare a magistraților. Verdictul definitiv în cauza Danileț

Cristi Danileț participă la audierea candidaţilor propuşi pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională, în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, la Camera Deputatilor din Bucuresti, miercuri 27 aprilie 2022. Inquam Photos / George Calin

Astăzi, începând cu ora 11.40 (ora României), va avea loc ședința publică a Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cadrul căreia va fi pronunțată decizia în cauza Danileț contra României, potrivit unui anunț al CEDO.

Sancționat disciplinar de CSM pentru o postare pe Facebook, fostul judecător Cristi Dănileț a câștigat procesul intentat României la CEDO încă din februarie anul trecut, însă Guvernul Ciolacu a atacat decizia.

Miza deciziei pe care CEDO o va pronunța luni este una uriașă pentru judecătorii români, în contextul crizei actuale din justiție, când mai mulți magistrați au ales să vorbească public despre problemele din sistem.

„Judecătorii români și cei din alte 45 de state europene vor afla câtă libertate are un magistrat pentru a comunica publicului ideile și opiniile sale. Ce are voie să spună despre lume, viață, oameni cu privire la justiție sau la subiecte Extra-judiciare”, a explicat Cristi Danileț, într-o postare pe Facebook, despre importanța deciziei CEDO.

Hotărârea pe care o va pronunța Marea Cameră a CEDO este definitivă și va avea caracter obligatoriu.

Cristi Dănileț a dat România în judecată la CEDO după ce a fost sancționat de către CSM pentru o postare pe Facebook. În februarie 2024, Curtea Europeană i-a dat câștig de cauză, arătând că magistratului român i-a fost încălcată libertatea de exprimare.

CEDO a stabilit atunci că că „statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în contul bancar al reprezentantului său, în termen de trei luni de la data la care hotărârea devine definitivă în conformitate cu articolul 44 § 2 din Convenție, 5.232 EUR (cinci mii două sute treizeci și doi de euro), plus orice sumă care poate fi datorată de reclamant cu titlu de impozit, pentru costuri și cheltuieli, care urmează să fie convertite în moneda statului pârât la cursul de schimb

aplicabil la data soluționării”, conform deciziei.

Guvernul, condus atunci de Marcel Ciolacu, a atacat decizia la Marea Cameră a CEDO.

Judecătorul Cristi Dănileț a fost exclus de trei ori din magistratură de către CSM, pentru opiniile exprimate public, inclusiv pentru postări pe Tik Tok care vizau viața sa privată, însă de fiecare dată a câștigat procesele cu CSM.

Fost magistrat la Tribunalul Cluj, Dănileț a părăsit sistemul în ianuarie, anul trecut, pensionându-se la 48 de ani.