„Cei care își iau concedii medicale fictive sunt interesați de vacanțe nu de partea financiară”. De ce crede președintele unui mare ONG pentru bolnavii cronici că o decizie a guvernului este greșită

Decizia Guvernului de a exclude de la plată prima zi de concediu medical nu va descuraja fenomenul concediilor medicale fictive, ci îi va afecta pe oamenii cu adevărat bolnavi, în special pe cei cu venituri mici, consideră Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, cel mai mare ONG care reprezintă drepturile bolnavilor cronici din România.

O ordonanță de urgență, adoptată marți, în ultima ședință de guvern din 2025, a stabilit ca prima zi a concediului medical să nu mai fie plătită. Autoritățile au motivat că vor astfel să scadă fenomenul concediilor medicale fictive.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a explicat că măsura excluderii de la plată a primei zile de concediu medical este „tranzitorie, inițial gândită pentru 2 ani. Dar, dacă fenomenul concediilor medicale fictive scade semnificativ, ea se poate reduce și se poate anula oricând, nu este o măsură definitivă”.

Contactat de HotNews, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), Radu Gănescu, consideră că este puțin probabil ca o astfel de măsură să diminueze fenomenul concediilor medicale fictive.

„Eu cred că acest fenomen nu se va stopa. Până la urmă, pe cei care își iau concedii medicale fictive îi interesează foarte puțin partea financiară și mai mult zilele libere și punțile pe care să le facă între sărbători. În schimb, pe pacient cu siguranță îl afectează această decizie pentru că pacientul e acea persoană care chiar are nevoie de susținere financiară, atunci când are o problemă de sănătate”, a declarat Radu Gănescu pentru HotNews.

Președintele COPAC este de părere că verificările privind veridicitatea concediilor medicale nu ar trebui să fie foarte dificile, dar că trebuie ca autoritățile să-și dorească cu adevărat lucrul acesta.

„Trebuie întărit controlul la casele județene de sănătate”

Radu Gănescu știe că, într-adevăr, există această piață a concediilor medicale fictive, pentru că există „profesioniști” care eliberează actele respective.

„Eu cred că aici trebuie întărit corpul de control, cel puțin la caselor județene de sănătate. Aici trebuie monitorizat și verificat documentația cu privire la eliberarea concediilor medicale. Pentru că persoanele care eliberează concedii medicale fictive, de obicei, sunt cele care eliberează foarte multe concedii, într-o perioadă foarte scurtă”, completează Radu Gănescu în dialogul cu HotNews.

Problema concediilor medicale fictive în interiorul instituțiilor de control

Radu Gănescu mai compară acest fenomen cu cel al certificatelor false pentru persoane cu handicap.

„Ca și certificatele (de handicap) și aceste concedii sunt date de profesioniști, de oameni care lucrează în unități medicale, în instituțiile statului. Deci este nevoie de o curățenie în interiorul acestor instituții publice.

Cu alte cuvinte, instituțiile de control trebuie să fie cele care, în primul rând, să-și facă treaba. Adică e clar că ele trebuie să pună niște reguli și niște metode de monitorizare sau de verificarea acestor acte care sunt eliberate și să se ia măsuri în consecință. Nu sunt de acord să suporte toată lumea un fenomen care este, din punctul meu de vedere, absolut de sine stătător în cazul instituțiilor publice.

Adică nu este ceva care pleacă de la pacient, nu este ceva care pleacă de la persoanele care au într-adevăr probleme de sănătate, este ceva care pleacă din rândul oamenilor care lucrează în instituții publice”, a completat Gănescu.

Președintele COPAC a atras atenția că, totuși, vor fi categorii de bolnavi care vor fi exceptate de la măsura privind neplata primei zile de concediu medical. Aceste aspecte urmează a fi clarificate în normele de aplicare a ordonanței guvernului, a mai explicat Gănescu.

Peste 7 milioane de zile de concediu medical în 2024

Ultima raportare a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din luna martie, anul curent, arăta că anul trecut în România au fost eliberate peste 3,2 milioane de certificate de concediu medical și peste 7,3 milioane de zile de concediu. În anul 2023 fuseseră acordate peste 3,3 milioane de certificate de concediu medical și peste 8,3 milioane de zile de concediu, arată datele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Top 10 diagnostice pentru care s-au acordat cele mai multe zile de concediu medical în anul 2024: