„Cei care l-au elaborat n-au trecut pe la școală”, Cea mai importantă asociație de profil solicită modificarea de urgență a formulei de calcul a impozitului auto. Ce propune APIA

De la 1 ianuarie impozitele auto au crescut substanțial, iar cele mai mari schimbări au fost la mașinile hibride. Formula actuală de calcul are multe erori, nu ține cont de vechimea mașinii și nici de emisiile de CO2 și trebuie urgent corectată, spun oficialii APIA (Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile).

APIA propune ca impozitul auto să țină cont și de vechimea mașinii și de emisiile de CO2

Formula de taxare auto propusă de APIA respectă principiul „poluatorul plătește” și are la bază trei componente: cilindree, vechime și emisii CO2, spun oficialii asociației, care au lansat și o petiție în vederea modificării impozitului auto. Impozitul ar fi mai mare cu cât mașina este mai veche și cu cât emisiile de CO2 sunt mai ridicate. La hibride ar urma să scadă față de situația din prezent.

„Cei care l-au elaborat n-au trecut pe la școală”, a spus Dan Vardie, într-o discuție cu presa, despre impozitul auto intrat în vigoare în ianuarie 2026. El consideră că, în formula actuală, impozitul este „greșit atât din punct de vedere tehnic, cât și științific”.

Cel mai mult au crescut impozitele la mașini hibride, unele modele având și impozit de 1.000 și chiar peste 2.000 de lei/an, iar Dan Vardie, președintele APIA, vorbește despre „un atac la mașinile hibride” și despre „cea mai nefericită situație imaginabilă, fiindcă s-a lovit în temelia celui mai acceptat segment”.

Întrebat cu cât ar scădea impozitele auto la mașinile hibride, în varianta propusă de APIA, șeful asociației a răspuns că ar putea să scadă și de cinci-șase ori. Vardie a adăugat și că este o greșeală faptul că hibridele „au fost băgate la grămadă”, când de fapt ele sunt diferite tehnologic și trebuie tratate ca atare.

L-am întrebat pe Dan Vardie dacă, în formula propusă de APIA, la mașinile full-electrice se va plăti impozit, iar el a răspuns că ar trebui scutite. Reamintim că de la 1 ianuarie s-a introdus impozit de 40 de lei/an pentru full-electrice.

O altă „eroare fundamentală” a formulei actuale este că nu ține cont de emisiile de CO2, „deși reprezintă baza principiului „poluatorul plătește” și sunt utilizate în fiscalitatea auto din toate statele europene”, mai spune asociația.

Șeful APIA spune că propunerea asociației reprezintă un concept, o ipoteză de lucru care ține cont de ce se întâmplă în Europa și care chiar ar respecta principiul „poluatorul plătește”. Propunerea APIA va fi prezentată autorităților.

Care sunt problemele impozitului auto în formula actuală

APIA spune că Impozitul auto, aplicabil începând cu ianuarie 2026, generează „o serie de efecte nedorite, injuste pentru anumite categorii de proprietari care sunt suprataxați”.

Formula oficială din 2026 calculează impozitul exclusiv pe baza cilindreei și a normelor Euro, ignorând complet câteva aspecte, spun cei de la APIA;

Emisiile de CO2 – Normele Euro nu sunt echivalente si nu conțin nivelurile emisiilor de CO2;

Anul de fabricație – O norma euro se poate întinde pe o perioadă variată de timp (ex. Euro 6 este aplicat din 2014 pana în prezent, ceea ce presupune că o mașină produsă în 2025 va plăti același impozit ca o mașină produsă în 2015, pentru aceeași capacitate cilindrică);

Tehnologiile verzi nou introduse – Motorizările hibride, deși au capacitate cilindrică mai mare, consumă și poluează mai puțin decât motorizările vechi, cu combustie internă.

Formula actuală a generat mai multe anomalii și a rezultat creșterea disproporționată și inechitabilă a sarcinii fiscale pentru proprietarii de mașini hibride cu an de fabricație recent, în raport cu cei ce dețin mașini mai vechi, cu motorizări pe benzină sau diesel, consideră Asociația.

Autoturismele noi hibride sunt taxate mai mult față de mașinile vechi, chiar dacă au tehnologii moderne și implicit emisii de CO2 mult mai bune. Sunt și cazuri în care impozitul trece de 2.000 de lei.

APIA mai spune că mașinile nu sunt diferențiate în funcție de vechime la plata impozitului, „astfel un autoturism Euro 6, fabricat în 2025, va plăti exact aceeași taxă ca un autoturism Euro 6, fabricat în 2015, dacă ambele au aceeași capacitate cilindrică. Diferența de 10 ani între ele implică însă numeroase discrepanțe la nivel tehnologic, al poluării și al siguranței în trafic”.

Sursa foto: Dreamstime.com