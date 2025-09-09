Cei un milion de oameni din orașul Gaza au primit ordin de evacuare. Netanyahu: „Ascultați-mă cu atenție – ați fost avertizați”

Armata israeliană a ordonat marți locuitorilor orașului Gaza să plece înainte de o nouă ofensivă, după ce Israelul a avertizat că își va transforma atacurile din Fâșie într-un „mare uragan” dacă Hamas nu eliberează ultimii ostatici pe care îi deține, potrivit Reuters.

Preluarea orașului unde sunt un milion de palestinieni complică discuțiile de încetare a focului, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu și partenerii săi de extremă-dreapta își desfășoară planul de a ataca ceea ce spun că ar fi ultimele două bastioane ale Hamas.

Ordinele de evacuare au provocat panică și confuzie printre locuitorii orașului Gaza. Unii au spus că nu vor avea de ales decât să plece spre sud, în timp ce marea majoritate a celorlalți au spus că vor rămâne, deoarece niciun alt loc nu este sigur.

Netanyahu: „Profitați de această ocazie”

Netanyahu a avertizat locuitorii orașului Gaza să plece acum, afirmând că forțele sale se organizează și se adună în orașul Gaza pentru o „manevră” terestră.

„Le spun locuitorilor din Gaza, profitați de această ocazie și ascultați-mă cu atenție: ați fost avertizați – plecați acum!” a declarat Netanyahu.

Mai multe speranțe au fost puse pe eforturile de mediere pentru a se ajunge la o încetare a focului care ar evita planul Israelului de a prelua controlul asupra celui mai mare oraș urban din enclavă.

Qatar i-a presat pe liderii Hamas să „răspundă pozitiv” celui mai recent acord de încetare a focului și luare de ostatici propus de SUA pentru Gaza în timpul discuțiilor de luni de la Doha, a declarat pentru Reuters un oficial informat cu privire la discuții.

Hamas a declarat că a primit unele idei din partea Statelor Unite pentru a ajunge la un acord de încetare a focului în Gaza și că discută cu mediatorii modalități de a dezvolta aceste idei.

Israelul a acceptat o propunere de încetare a focului în Gaza din partea președintelui american Donald Trump, a declarat luni ministrul israelian de externe Gideon Saar.

Situația umanitară gravă pentru 2,2 milioane de oameni

Criticii internaționali spun că planul Israelului, care include demilitarizarea întregii Fâșii pe măsură ce Israelul preia controlul de securitate asupra acesteia, ar putea agrava situația umanitară gravă a celor 2,2 milioane de locuitori, care se confruntă cu un risc critic de foamete.

Netanyahu a susținut că Israelul nu a avut de ales decât să-și finalizeze misiunea și să învingă Hamas, având în vedere că gruparea militantă palestiniană a refuzat să depună armele. Hamas a afirmat că nu va pune jos armele decât dacă va fi creat un stat palestinian independent.

Israelul a preluat deja controlul asupra a 75 % din Gaza de la începutul războiului, după atacul transfrontalier al Hamas din 7 octombrie 2023, în care au fost ucise aproximativ 1.200 de persoane și 251 au fost luate ostatice, potrivit bilanțului israelian. Autoritățile israeliene spun că 20 dintre cei 48 de ostatici rămași în Gaza sunt în viață.

Atacul militar ulterior al Israelului a ucis peste 62.000 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, a dislocat intern aproape întreaga populație și a transformat în ruine mare parte a teritoriului.