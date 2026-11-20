Nayib Bukele, președintele El Salvadorului, și-a înregistrat joi candidatura pentru a încerca să obțină la alegerile din februarie un al treilea mandat prezidențial, un număr fără precedent în istoria țării, pe fondul amplelor critici cu privire la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale de către regimul său, transmite Reuters.

Nuevas Ideas, partidul de guvernământ al lui Bukele, a eliminat în august anul trecut limitele privind numărul mandatelor prezidențiale, o măsură despre care opoziția și organizațiile pentru drepturile omului afirmă că îi va permite președintelui să își consolideze puterea pe termen nelimitat, fără mecanisme instituționale de control și echilibru al puterilor. Guvernul a respins aceste acuzații.

Bukele, în vârstă de 45 de ani, și-a atras porecla de „cel mai cool dictator din lume” în primii ani la putere, datorită imaginii sale atent îngrijite, dar și a unor inițiative precum adoptarea bitcoin ca monedă națională și a promisiunilor că va face din El Salvador un lider mondial în domeniul criptomonedelor.

O mare parte a acestor promisiuni nu s-au materializat sau măsurile implementate pentru realizarea lor au eșuat.

El va candida acum alături de vicepreședintele său Felix Ulloa pentru un al treilea mandat consecutiv, după ce a obținut nominalizarea partidului său în iulie și a finalizat înregistrarea candidaturii înainte de termenul-limită de joi.

Nayib Bukele, ovaționat de susținători la depunerea candidaturii

În momentul în care a sosit pentru a depune documentele, o mulțime de susținători s-a adunat în fața Tribunalului Electoral Suprem, scandând și strigând „încă șase ani”.

Susținători ai președintelui Nayib Bukele la depunerea candidaturii sale pentru un al treilea mandat prezidențial, FOTO: Alex Pena / AFP / Profimedia

După ce și-a semnat înregistrarea candidaturii, Bukele le-a mulțumit celor prezenți și a declarat că țara se îndreaptă către alegeri democratice, care vor include „libertatea de exprimare”.

În pofida criticilor din partea societății civile și a organizațiilor internaționale pentru drepturile omului, Bukele este favoritul incontestabil în cursa prezidențială, o situație pusă de experți pe seama campaniei sale de combatere a infracționalității organizate. El Salvador a încarcerat peste 1% din populația țării de la venirea la putere a lui Bukele, ca parte a eforturilor de a eradica bandele infracționale.

Sondajele de opinie arată că președintele se bucură de un sprijin situat între 55% și 70% în rândul electoratului și că partidul său de guvernământ se situează cu mult înaintea formațiunilor de opoziție, ale căror procente în intențiile de vot sunt de o singură cifră.

El Salvador, condus sub stare de urgență de patru ani

În timp ce organizațiile pentru drepturile omului afirmă că politicile lui Bukele, inclusiv starea de urgență instituită în 2022, au afectat respectarea garanțiilor procesuale și au dus la suferința unor persoane nevinovate, guvernul a respins acuzațiile de autoritarism și a declarat că acordă prioritate victimelor violenței, nu membrilor bandelor infracționale.

Campania de combatere a criminalității din El Salvador a contribuit, de asemenea, la creșterea popularității lui Bukele în regiune, alte guverne manifestându-și interesul de a reproduce modelul său.

În octombrie, El Salvador a trimis peste 2.000 de militari pentru a lupta împotriva bandelor armate din Haiti, într-o intervenție externă neobișnuită, după dispariția a patru membri salvadorieni ai unei forțe susținute de Organizația Națiunilor Unite.

Unii analiști au afirmat că această decizie, salutată de Haiti, a urmărit exportarea la nivel regional a modelului Bukele.

Forțe de securitate din El Salvador, FOTO: Clarens Siffroy / AFP / Profimedia

Cum și-a consolidat puterea „cel mai cool dictator din lume”

Fost specialist în publicitate, Bukele a fost exclus din în 2017 din partidul în care s-a lansat în politică și a ajuns la putere în 2019, punând capăt celor trei decenii de guvernare ale partidelor tradiționale din El Salvador.

Doi ani mai târziu, Curtea Supremă a decis că președinții aflați în funcție pot candida pentru realegere, o hotărâre care a reprezentat o ruptură față de tradiția anterioară a acestei țări din America Centrală.

Victoria categorică obținută ulterior de Bukele la alegerile din 2024 a oferit de asemenea partidului său Nuevas Ideas controlul asupra Congresului. Legislativul a aprobat anul trecut un amendament constituțional ce le permite președinților să candideze pentru realegere de un număr nelimitat de ori.

Amendamentul a prelungit de asemenea mandatul prezidențial la șase ani, a eliminat turul al doilea de scrutin și a reprogramat alegerile prezidențiale pentru februarie 2027, astfel încât acestea să aibă loc simultan cu alegerile legislative și municipale.

Cele două principale partide de opoziție au contestat arestările în masă efectuate în cadrul campaniei de securitate a lui Bukele, denunțând faptul că multe dintre acestea au fost arbitrare, și au promis că vor abroga starea de urgență dacă vor reveni la putere.