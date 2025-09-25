Cel mai cunoscut lanț de cafenele din lume închide sute de unități într-o singură lună

Starbucks ia „măsuri semnificative” pentru a-și redresa afacerea aflată în dificultate, închizând un număr mare de cafenele și anunțând o a doua rundă de concedieri la sediul central, ca parte a eforturilor CEO-ului Brian Niccol de a resuscita lanțul aflat în dificultate, scrie CNN.

Niccol a anunțat joi că Starbucks va închide sute de magazine în această lună, adică aproximativ 1% din locațiile sale. La sfârșitul lunii iunie, compania avea 18.734 de locații în America de Nord, iar compania a declarat că va încheia luna septembrie cu 18.300 de magazine.

Compania estimează că eforturile sale de restructurare vor costa 1 miliard de dolari. Acțiunile Starbucks (SBUX) au rămas neschimbate în tranzacțiile pre-piață.

Într-o scrisoare adresată angajaților, Niccol a declarat că compania a efectuat o revizuire a prezenței sale și că locațiile care se vor închide sunt cele „incapabile să creeze mediul fizic pe care clienții și partenerii noștri îl așteaptă sau în care nu vedem o cale către performanță financiară”.

Starbucks închide adesea locații din diverse motive, inclusiv din cauza performanțelor slabe. Dar Niccol a spus că această măsură la scară mai largă este mai substanțială.

„Aceasta este o acțiune mai semnificativă, care, după cum înțelegem, va avea un impact asupra partenerilor și clienților. Cafenelele noastre sunt centre ale comunității, iar închiderea oricărei locații este dificilă”, a spus el.

În ciuda sutelor de închideri, care vor avea loc înainte de sfârșitul anului fiscal al companiei săptămâna viitoare, Starbucks a declarat că va reveni la modul de creștere și că intenționează, de asemenea, să renoveze peste 1.000 de locații. Noul aspect al Starbucks include scaune mai confortabile, mai multe prize de curent și culori mai calde.

Pe lângă închiderea magazinelor, Starbucks a anunțat încă 900 de concedieri la nivel corporativ, pe lângă cele aproximativ 1.000 de concedieri din februarie. Angajații afectați vor fi informați vineri și vor primi „indemnizații generoase și pachete de sprijin”. De asemenea, „multe” posturi vacante vor fi închise, a anunțat el.