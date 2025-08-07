„Cel mai mare centru de detenție din istorie”. Pentagonul aduce războiul lui Trump contra migranților în interiorul unei baze militare

Administrația președintelui Donald Trump intenționează să construiască cel mai mare centru federal de detenție pentru migranți din Statele Unite pe terenul unei baze militare din Texas, a anunțat joi Pentagonul, aceasta fiind cea mai recentă măsură de utilizare a resurselor militare pentru a-și îndeplini agenda în materie de imigrație, scrie Reuters.

Trump a intensificat arestarea imigranților aflați ilegal în SUA, a luat măsuri dure împotriva trecerii ilegale a frontierei și a retras statutul legal a sute de mii de migranți. De la preluarea mandatului în acest an, Trump a trimis migranți la baza navală de la Guantanamo Bay, deși în număr mult mai mic decât se planificase.

Pentagonul a precizat că planul inițial era de a trimite 1.000 de migranți la Fort Bliss, în El Paso, Texas, până la jumătatea sau sfârșitul lunii august, și apoi de a finaliza construcția unui centru cu 5.000 de paturi în „săptămânile și lunile următoare”.

„După finalizare, acesta va fi cel mai mare centru federal de detenție din istorie pentru această misiune critică – deportarea străinilor ilegali”, le-a spus reporterilor Kingsley Wilson, purtătorul de cuvânt al Pentagonului.

Deși facilitatea este construită în interiorul bazei militare, se preconizează că Departamentul Securității Interne (Homeland Security) va fi responsabil pentru migranți.

Detenția migranților în bazele militare americane nu este o noutate. Chiar și sub predecesorul democrat al lui Trump, Joe Biden, Pentagonul a aprobat o cerere de găzduire a copiilor de migranți, neînsoțiți, în facilități militare din Texas.

Administrația Trump construiește și alte facilități în care să-i trimită pe migranți. O facilitate cu 1.000 de paturi din Indiana urmează să fie deschisă și a fost supranumită „Speedway Slammer”.

Administrația Trump și-a lăudat acțiunile sale întreprinse de-a lungul frontierei, inclusiv desfășurarea de trupe active, susținând că acesta este motivul scăderii drastice a numărului de treceri ilegale ale migranților fără documente. Trump a făcut din îngrijorările alegătorilor cu privire la imigrație un punct central al campaniei sale din 2024 de realegere.

Numărul migranților arestați de Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) a atins niveluri record în ultimele săptămâni, aproximativ 57.000 de oameni fiind reținuți după 27 iulie, potrivit datelor ICE.