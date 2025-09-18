Cel mai mare producător de petrol din SUA a cerut ajutorul lui Trump împotriva UE pentru a scăpa de amenzi „zdrobitoare”

CEO-ul Exxon Mobil, Darren Woods (stânga), față în față cu președintele Donald Trump la Casa Albă în timpul unei întâlniri pe probleme legate de energie, FOTO: Doug Mills / Zuma Press / Profimedia Images

Exxon Mobil, cea mai mare companie de petrol și gaz din Statele Unite, își intensifică atacurile împotriva unei legi a Uniunii Europene privind sustenabilitatea corporativă și și-a dus îngrijorările direct la președintele american Donald Trump, avertizându-l că reglementarea va duce la plecarea mai multor companii americane din Europa, transmite joi agenția Reuters.

Directiva UE privind diligența corporativă în materie de sustenabilitate, sau CSDDD, a fost adoptată anul trecut și obligă companiile să adreseze problemele legate de mediu și de drepturile omului din cadrul lanțurilor lor de aprovizionare. Cele care nu se conformează riscă o amendă de bază de 5% din cifra de afaceri globală.

Ca răspuns la criticile venite din partea mediului de afaceri și a liderilor din Franța și Germania, care au susținut că legea ar afecta competitivitatea blocului comunitar, Comisia Europeană a propus la începutul acestui an un set de modificări pentru a relaxa cerințele.

Darren Woods, directorul general al Exxon Mobil, a declarat însă într-un interviu acordat Reuters că acest lucru nu va fi suficient. El cere ca legea să fie revocată în întregime de UE.

Woods a spus că a discutat despre reglementare cu Trump și cu alți membri ai administrației care se ocupă de comerț sau analizează politicile UE, iar Casa Albă și-ar fi exprimat îngrijorarea cu privire la CSDDD în cadrul negocierilor comerciale cu blocul european.

Șeful Exxon Mobil vorbește de o „retragere treptată” din Europa

Disputa în creștere reprezintă un nou punct sensibil în relațiile tensionate dintre Washington și Bruxelles, după ce administrația Trump a luat recent în considerare impunerea unor sancțiuni fără precedent împotriva oficialilor UE din cauza unei legislații separate privind tehnologia.

„Ne-am retras treptat din Europa”, a declarat Woods pentru Reuters, menționând că producătorul de petrol a vândut, închis sau părăsit aproape 19 operațiuni din cauza a ceea ce el a numit „birocrație care împiedică afacerile”.

„Aceasta este încă o legislație care ar accelera acest stimulent sau ar determina companiile să-și reducă activitatea în Europa”, a argumentat el.

Comisia Europeană nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Woods acuză că legea europeană ar forța Exxon să aplice reglementările de mediu la operațiunile sale din întreaga lume, nu doar din UE, și că o amendă de 5% din vânzările globale ar fi „zdrobitoare”.

Vânzările celui mai mare producător american de petrol și gaz au fost de 339 de miliarde de dolari anul trecut.

Inițiativă și în Congresul american

Congresmenii americani au făcut și ei pași pentru a ajuta companiile de profil. Un proiect de lege introdus în martie de senatorul Bill Hagerty din Tennessee urmărește să apere companiile americane de obligația de a se conforma CSDDD.

Țările din UE și legiuitorii europeni intenționează să înceapă luna viitoare negocierile privind modificările propuse pentru relaxarea politicii. Mișcarea de a slăbi legea i-a dezamăgit pe activiștii de mediu, care spun că aceasta subminează responsabilitatea corporativă.

Exxon a anunțat de asemenea joi că suspendă o investiție de 100 de milioane de euro (118 milioane de dolari) în reciclarea plasticului în Europa din cauza unor proiecte separate ale UE de reglementări.

Woods a spus că este optimist că aleșii americani vor face progrese în abordarea CSDDD, dar s-a declarat dezamăgit de răspunsul de până acum al autorităților de reglementare din UE.

„Există o oarecare mișcare, dar trebuie să vedem o rezolvare mai devreme decât mai târziu”, a spus el.