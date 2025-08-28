Tensiuni comerciale SUA-UE. După amenințările lui Trump cu noi taxe, Macron vrea ca Europa să lovească giganții tech americani

Președintele Franței Emmanuel Macron în timpul întâlnirii cu președintele american Donald Trump, în Biroul Oval al Casei Albe din Washington, DC, 24 februarie 2025. FOTO: Ludovic Marin / AP / Profimedia

Președintele francez Emmanuel Macron le-a spus miniștrilor săi că Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare măsuri împotriva sectorului digital din SUA, după ce președintele Donald Trump a amenințat cu taxe suplimentare țările care prin taxe, reguli sau legi „discriminează” companiile americane din domeniul tehnologiei, scrie Politico.

La ședința săptămânală a cabinetului de miercuri, președintele francez a declarat că Europa „nu ar trebui să excludă analizarea sectorului digital” după amenințarea lansată de Donald Trump luni, a spus un oficial care a vorbit sub anonimat cu Politico.

„Uniunea Europeană are un deficit comercial mare cu Statele Unite, trebuie să ne concentrăm asupra acestui aspect”, a declarat Emmanuel Macron, referindu-se la balanța comercială negativă a UE în domeniul serviciilor cu Statele Unite.

Blocul are un excedent comercial atunci când vine vorba despre schimbul de bunuri, cum ar fi automobile, produse farmaceutice și alimente, pe care Trump dorește să îl reducă.

O persoană apropiată lui Macron a confirmat că explorarea posibilelor represalii împotriva companiilor americane din domeniul tehnologiei reprezintă într-adevăr „poziția sa”.

Trump a amenințat luni că va impune taxe suplimentare țărilor ale căror reguli digitale, în opinia sa, discriminează companiile americane.

Declarația a venit la câteva săptămâni după ce Washingtonul și Bruxellesul au încheiat un acord comercial care stabilește o taxă vamală de bază de 15% pentru exporturile UE către SUA. Cele două părți au publicat abia săptămâna trecută o declarație comună care consfințește acest acord, iar ultima critică a lui Trump a venit ca o surpriză neplăcută pentru oficialii UE.

Una dintre țintele criticilor administrației Trump este legislația prin care UE vrea să reglementeze mult mai strict sectorul digital.

Administrația Trump critică de luni de zile regulamentul digital al UE, susținând că Legea serviciilor digitale și Legea piețelor digitale cenzurează cetățenii americani și vizează în mod nedrept companiile americane.

În același timp, Franța se află de mult timp în fruntea apelurilor europene de a adopta o poziție mai dură față de Trump în materie de comerț.

Cu toate acestea, majoritatea țărilor UE nu doresc să lanseze un război comercial pe scară largă, ceea ce a determinat Bruxelles-ul să se abțină până în prezent de la impunerea unor contramăsuri tarifare sau de la activarea instrumentului anti-coerciție.

Acesta ar putea fi utilizat, cu sprijinul majorității țărilor membre, pentru a restricționa drepturile de proprietate intelectuală ale giganților tehnologici americani sau pentru a le interzice să investească în UE.

În momentul culminant al recentelor tensiuni comerciale transatlantice, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „toate instrumentele sunt pe masă”. UE a evitat în cele din urmă să adopte o poziție dură.

Președintele francez și-a exprimat nemulțumirea voalată față de acordul comercial încheiat cu Trump, dând de înțeles că Europa nu a fost suficient de amenințătoare pentru a obține un acord comercial avantajos.

Potrivit unui oficial citat de Politico, Macron ar urma să abordeze această problemă cu cancelarul german Friedrich Merz la sfârșitul acestei săptămâni.