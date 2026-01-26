Cel mai negru scenariu pentru care se antrenează Bundeswehr-ul. Atac pe scară largă al Rusiei, peste doar 2 ani, luat în calcul de un general german

Fiecare bărbat din Germania de Vest știa cândva ce trebuie să facă în caz de război. Acum, generalul-locotenent Gerald Funke elaborează o strategie similară pentru era atacurilor cibernetice și a dronelor.

Rusia lansează un război de agresiune pe scară largă împotriva NATO, iar forțele armate germane se află în mijlocul acțiunii încă din primele ore. O forță de infanterie mecanizată, de 4.800 de soldați, atacă dintr-o bază avansată din Lituania, înainte ca alte 15.000 de trupe de reacție rapidă să fie trimise pe front în câteva zile.

În săptămânile care urmează, zeci de mii de soldați aliați sosesc în porturile germane de la Marea Nordului pentru a fi transportați spre est pe rute rutiere și feroviare afectate de sabotaje rusești, atacuri cibernetice și, posibil, atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune.

În curând, sute de victime pe zi sunt transportate înapoi pentru tratament, inundând spitalele din Germania la o scară care se compară cu cele mai întunecate zile ale pandemiei de coronavirus.

Acesta este scenariul cel mai pesimist pentru care generalul-locotenent Gerald Funke, șeful Comandamentului de Sprijin din cadrul Forțelor Armate Germane (UstgKdoBw), își pregătește țara să facă față în doar doi sau trei ani de acum înainte, scrie luni The Times.

„Platanul” NATO din centrul Europei

El a declarat pentru The Times: „În timp ce în Afganistan am avut un număr regretabil de mare, dar gestionabil, de răniți, acum trebuie să mă pregătesc pentru posibilitatea de a avea o mie de răniți pe zi. Cu cât te uiți mai atent, cu atât devine mai complex și mai greu de imaginat”.

Cu 55.000 de soldați la dispoziție, o forță mai mare decât majoritatea armatelor naționale europene, generalul cu trei stele este responsabil de un nou aparat, în extindere, care cuprinde tot ceea ce este necesar pentru a menține efortul de război din spatele liniilor frontului.

Sarcinile variază de la evacuarea și tratarea răniților și rechiziționarea resurselor din sectorul privat până la aducerea de provizii și întăriri pe câmpul de luptă.

Sarcina principală a lui Funke este de a se asigura că „platanul” logistic din centrul european al NATO va continua să funcționeze, chiar dacă numărul morților crește, se produc întreruperi de curent, trenurile sunt paralizate și agenții ruși provoacă haos cu fiecare ocazie pe care ar avea-o.

„Ceea ce mă îngrijorează… în acest moment este latura hibridă, latura secretă: sabotaj, celule activate, un fel de atacuri țintite. Nu pot exclude utilizarea rachetelor cu rază lungă de acțiune. Dar cred că amenințarea hibridă este foarte mare”, a spus Funke.

„Este important pentru noi să menținem Germania ca centru logistic și să gestionăm liniile de aprovizionare cât mai mult timp și cât mai ușor posibil, ceea ce înseamnă că, dacă o rută eșuează, vom avea opțiunea de a folosi altele în schimb”, a adăugat generalul.

Funke, în vârstă de 61 de ani, s-a înrolat în armată în 1983, când se desfășura exercițiul Able Archer al NATO, în timpul ultimei perioade de tensiuni nucleare grave din timpul Războiului Rece. Exercițiul militar Able Archer simula un moment de conflict care escalada și care culmina prin utilizarea armelor nucleare.

Cel mai mic detaliu

De atunci, multe lucruri s-au schimbat. Linia frontului, care odinioară traversa Germania pe mijloc, se află acum la aproape o mie de kilometri spre est, de-a lungul granițelor Poloniei, statelor baltice și Finlandei. Tehnologii precum dronele, armele cibernetice, fuziunea senzorilor și războiul electronic sofisticat au transformat ritmul și amploarea geografică a conflictelor.

Cu toate acestea, se depun eforturi considerabile pentru reactivarea NATO și a memoriei musculare a Germaniei din timpul Războiului Rece, în special în ceea ce privește mobilizarea populației, a autorităților civile și a sectorului privat, notează The Times.

„Trebuie spus foarte clar că, fără sprijinul civil în cadrul unui concept de apărare totală, nu am fi capabili să ne apărăm”, a afirmat Funke.

Înainte de 1990, Germania de Vest nu numai că avea serviciul militar obligatoriu și jumătate de milion de soldați sub arme, ci și o serie de planuri extrem de detaliate privind ceea ce fiecare parte a armatei și a societății civile ar fi trebuit să facă în caz de război.

Funke a declarat: „Pe atunci fiecare dintre noi știa exact unde urma să fie poziționat într-un război defensiv, până la cel mai mic detaliu, cum ar fi în tranșee. Adică, era totul foarte precis, nu doar o noțiune vagă, cum ar fi «undeva pe acolo, lângă Kassel» (un oraș strategic important, situat lângă graniță, n.r.), ci mai degrabă în acest sat anume și în acest colț al pădurii. Au avut deja loc discuții inițiale pentru o astfel de abordare de tip Război Rece, pregătindu-ne cât mai bine posibil pentru ceea ce va urma… Îmi antrenez trupele în Lituania, cu aceleași unități de fiecare dată, astfel încât să știe: cum este portul Klaipeda? Cum este terenul? Unde se află companiile (esențiale)? Unde aș putea înființa o bază sau un avanpost pentru tratarea răniților?”.

Forța condusă de Funke, care a fost creată în urma unei reorganizări totale a armatei germane anul trecut, elaborează acum o versiune modernă a sistemului elaborat din perioada Războiului Rece pentru rechiziționarea camioanelor, vagoanelor, alimentelor și personalului la scară colosală.

„Dacă trupele britanice ar trebui să se deplaseze prin Germania, ar veni printr-un port precum Emden sau Bremerhaven, iar de acolo ar fi ghidate către flancul estic, oriunde ar fi acesta”, a spus Funke.

„Pe drum, au nevoie de realimentare. Soldații trebuie să se odihnească, să mănânce și, eventual, să primească îngrijiri medicale. Pentru întregul proces de îngrijire a acestora, pentru întreaga funcție de centru logistic, ne vom baza în mare măsură pe organizații și companii civile care să ne ajute în acest sens pe frontul intern. În prezent, lucrăm la contracte”, a adăugat el.

În tinerețea lui Funke, Deutsche Bahn, operatorul feroviar național, era supus unor „acorduri de standby” în baza cărora trebuia să livreze trenuri cu vagoane plate pentru transportul echipamentului militar cu trei zile înainte. Birourile militare districtuale țineau liste cu camioanele și șoferii pe care trebuiau să îi preia de la firmele locale de logistică.

Funke a declarat: „Acest lucru nu a fost necesar în timpul multor ani de «dividende ale păcii» între 1990 și prezent, astfel încât întregul sistem a căzut în desuetudine. Dar cred că la asta trebuie să revenim. Și deja lucrăm la acest lucru.”

Unele companii sunt conștiente de această problemă și se pregătesc în mod proactiv pentru a face față unei crize. Multe altele, însă, nici măcar nu știu câți rezerviști ar fi chemați din rândul angajaților lor.

„Cu cât sunt mai îndepărtați (de sectorul apărării), cu atât tind să vadă mai puțin că și ei ar putea fi afectați”, a spus Funke. „Nu este vorba de răutate sau prostie; pur și simplu nu au înțeles încă pe deplin implicațiile.”

Planificarea medicală este și mai dificilă, în contextul în care NATO nu a stabilit încă modul exact în care răniții vor fi distribuiți între aliați pentru tratament, dar se presupune că Germania va prelua o parte semnificativă din această sarcină.

Bundeswehr-ul (sau armata germană) dispune de cinci spitale proprii, dar cele 1.800 de paturi ale acestora ar putea fi rapid depășite, astfel încât forța UstgKdoBw a lui Funke și ministerul federal al Sănătății au împărțit rețeaua de spitale civile în patru secțiuni, fiecare cu un grup de clinici care pot fi rezervate pentru răniți într-o situație de criză.

La o recentă conferință pe teme de apărare organizată la Berlin, chirurgul general Johannes Backus, șeful corpului medical al Bundeswehr, a remarcat că multe dintre victime ar avea răni prin împușcare sau din cauza exploziilor, spre deosebire de rănile pe care majoritatea medicilor civili sunt obișnuiți să le trateze, ceea ce ar duce la o situație „complet diferită de cea cu care se confruntă spitalele noastre în prezent”.

Un înalt funcționar public care lucrează la planurile din cadrul ministerului german al Sănătății a declarat: „Este o sarcină foarte dificilă. Reprezintă o provocare majoră pentru sistemul nostru de sănătate, cu un număr zilnic de pacienți care depășește cu mult ceea ce ne imaginăm în timp de pace… Nu pot promite că nu vom ajunge în situații foarte dificile, în funcție de evoluția scenariului.”

O altă dificultate

O altă dificultate o reprezintă sistemul juridic german. Anumite măsuri militare pot fi activate numai dacă două treimi din parlamentari votează pentru declararea „stării de tensiune” sau a „stării de apărare națională”, o cerință departe de a fi simplă într-o epocă a războiului din zona gri și a unui parlament în care mai mult de o treime din locuri sunt ocupate de extrema stângă radicală și de extrema dreaptă prorusă, notează publicația britanică.

Analiștii au avertizat că țara ar putea avea nevoie de prea mult timp pentru a ieși din starea de pace într-o criză care evoluează rapid. Funke a adăugat că diviziunea rigidă între pace și război este o moștenire anacronică a secolului al XX-lea, dintr-o perioadă în care războiul hibrid nu atinsese încă nivelurile actuale.

Cu toate acestea, el a insistat că legea îi permite în continuare să-și facă treaba bine, nu în ultimul rând pentru că Bundestagul poate aproba retroactiv anumite tipuri de activități militare în fața unui pericol iminent. „Am demonstrat întotdeauna că putem acționa foarte rapid atunci când este nevoie”, a spus generalul.

Germanii obișnuiți au început să vadă exerciții militare la scară largă în orașele lor, cum ar fi „Red Storm Bravo” din Hamburg, în septembrie anul trecut, unde Bundeswehr a exersat mișcarea sub atacurile dronelor rusești, în timp ce pregătea întărirea navală a unui stat baltic.

În februarie și martie anul acesta, armata va repeta evacuări medicale aeriene din Lituania, protejarea rutelor maritime de aprovizionare prin Marea Nordului și transportul sprijinului pentru lituanieni peste Marea Baltică, din Kiel.

Uneori apar probleme evidente, mai ales pentru că autoritățile militare și civile încă învață să colaboreze între ele.

În timpul exercițiului „Marshal Power” din Bavaria, din octombrie anul trecut, un ofițer de poliție prost informat a deschis focul asupra unui bărbat suspect, îmbrăcat în camuflaj și care trăgea cu gloanțe oarbe dintr-o pușcă. Ținta polițistului, care s-a dovedit că era un soldat, a fost rănită și a trebuit să fie primească îngrijiri la spital.

Cu toate acestea, Funke a afirmat că incidentele fac parte din procesul de pregătire a societății germane pentru a face față amenințării războiului. „Am observat că canalele de comunicare nu sunt încă la nivelul dorit”, a spus el.

„Și acest lucru face parte, în ansamblu, din procesul de pregătire. O mare parte a populației locale se întreabă: «Ce se întâmplă de fapt aici? De ce fac asta?». Și doar prin implicarea în acest proces de gândire, mulți dintre ei vor spune: «Bine, ne pregătim pentru ceva». Trebuie să ne gândim și la pregătirea noastră pentru apărare”, a adăugat generalul.

Funke a mai spus că perturbările cauzate de atacurile hibride rusești sunt deja parte din „realitatea cotidiană” în timpul acestor exerciții.

„În armată, este esențial să nu avem planuri rigide care să îi facă pe oameni să spună „Acum nu știm ce să facem”. Trebuie să fim capabili să improvizăm… (Președintele) Putin nu va spune: «Ei bine, știm că nava voastră nu a ajuns, așa că vă vom da două zile de pace și liniște, iar apoi vom începe din nou (cu atacurile, n.r..”, a precizat Funke.

Săptămâna trecută, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a anunțat că numărul soldaților germani a crescut la cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani, ajungând în prezent la 184.200 de militari în serviciu.

Forțele active ale Bundeswehr-ului au crescut cu aproximativ 3.000 de soldați în 2025, acestea fiind cele mai bune cifre de recrutare din ultimii 15 ani, a spus Pistorius, pentru agenția germană de presă DPA.

Germania dorește să-și crească numărul de soldați la 260.000 până la mijlocul anilor 2030, în conformitate cu noile obiective NATO convenite anul trecut, în contextul unei creșteri a amenințării din partea Rusiei.

Iar după luni de dezbateri tensionate, guvernul cancelarului Friedrich Merz a reintrodus un program de serviciu militar la sfârșitul anului trecut. Schema este inițial voluntară, dar ar putea deveni obligatorie dacă nivelul de recrutare nu atinge obiectivele necesare.