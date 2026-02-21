„Cel mai periculos moment din istoria modernă”: Un oficial de top din SUA avertizează asupra „tsunami-ului” AI

„Congresul și publicul american nu au nicio idee despre amploarea și viteza viitoarei revoluții AI”, a avertizat un oficial de rang înalt din SUA, care a solicitat măsuri pentru a „încetini acest proces” în timp ce companiile accelerează dezvoltarea unor sisteme tot mai puternice, potrivit The Guardian.

Într-o serie de întâlniri cu liderii industriei din California, senatorul american Bernie Sanders a vorbit despre ceea ce a numit „cel mai periculos moment din istoria modernă a acestei țări”. Acesta a afirmat vineri, la Universitatea Stanford, că societatea este „complet nepregătită pentru tsunamiul care se apropie”.

Alături de Sanders s-a aflat congresmanul democrat Ro Khanna, care reprezintă Silicon Valley. Khanna a avertizat că țara se află într-o „nouă epocă de aur” condusă de miliardari din domeniul tehnologiei care cred că „ar fi fost cuceritori eroici într-o altă epocă”. „Nu este doar observația mea”, a spus Khanna. „Asta mi-au spus ei.”

Khanna și Sanders au refuzat să precizeze numele directorilor din domeniul tehnologiei cu care s-au întâlnit, însă congresmanul a declarat că aceștia sunt „lideri de rang înalt” de la „cele mai importante companii”.

În acest context, Sanders a solicitat un moratoriu asupra extinderii centrelor de date AI pentru a „încetini revoluția și a proteja lucrătorii”.

Senatorul Bernie Sanders și congresmanul Ro Khanna la Universitatea Stanford din Stanford, California, vineri, 20 februarie 2026. Credit line: Santiago Mejia / AP / Profimedia

În replică, Khanna a pledat pentru un „model Singapore” de creștere a centrelor de date, bazat pe energie regenerabilă. De asemenea, el a prezentat șapte principii pentru a preveni „capturarea și dominarea oligarhică” a bogăției generate de inovația AI.

„Nu trebuie să ne întrebăm ce poate face America pentru Silicon Valley, ci ce trebuie să facă Silicon Valley pentru America”, a declarat congresmanul, care este considerat un potențial candidat la alegerile prezidențiale din 2028.

Vizita în California a inclus și lansarea unei campanii pentru o taxă unică de 5% pe averile de peste un miliard de dolari. Sanders a denunțat „lăcomia” clasei miliardarilor, în timp ce unii lideri tech au amenințat că vor părăsi statul din cauza propunerii.

Impactul asupra locurilor de muncă

La Stanford, senatorul american și-a exprimat îngrijorarea cu privire la impactul IA asupra „bunăstării personale și asupra capacității oamenilor de a interacționa între ei”.

„Mulți oameni devin dependenți de IA pentru sprijinul emoțional” și a ridicat întrebări despre efectele pe termen lung dacă „pierdem munca ca parte importantă a vieții noastre”, a spus el.

Totodată, Sanders a citit declarații ale liderilor din industrie care au prevăzut automatizarea pe scară largă și a citat prognoze conform cărora AI și robotica ar putea elimina zeci de milioane de locuri de muncă în următorul deceniu, de la șoferi de camioane la funcții de birou.

Aceste previziuni coincid cu datele din sondajele recente, scrie The Guardian. Un studiu Pew din 2025 a arătat că 64% din public consideră că AI „va duce la reducerea numărului de locuri de muncă în următorii 20 de ani”, în timp ce doar 17% dintre americani spun că tehnologia „va avea un impact foarte pozitiv sau oarecum pozitiv asupra Statelor Unite” în aceeași perioadă.

Directorii executivi din domeniul tehnologic care conduc cursa pentru inteligența artificială au susținut că AI va stimula productivitatea, inovarea și noi tipuri de locuri de muncă, așa cum au făcut-o întotdeauna progresele tehnologice. Dar criticii, precum Sanders, spun că viteza și amploarea „fără precedent” ale schimbărilor amenință să-i îmbogățească pe „multimiliardari”, adâncind în același timp inegalitatea.

„AI și robotica nu sunt nici bune, nici rele. Întrebarea este: vor beneficia de ele o mână de miliardari sau publicul larg?”, a concluzionat oficialul de rang înalt.