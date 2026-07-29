Cel mai popular serial nou lansat de Netflix anul acesta a bifat încă o reușită remarcabilă

După mai multe succese moderate, Netflix a dat în sfârșit lovitura anul acesta cu noul serial „I Will Find You” (Te voi găsi) bazat pe romanul omonim al scriitorului american Harlan Coben, relatează revista Variety.

Producția, un serial limitat de tip thriller în opt episoade, a fost lansat de Netflix în data de 18 iunie. Acesta a strâns de atunci 101,9 milioane de vizionări în mai puțin de două luni, suficiente pentru a deveni al zecelea cel mai vizionat serial TV în limba engleză din toate timpurile pe platforma americană de streaming.

Serialul bazat pe romanul din 2023 al lui Coben îl are în rolul principal pe Sam Worthington, cunoscut pentru rolurile din „Avatar”, „Terminator”, „Hacksaw Ridge” și „Everest”. Actorul australian joacă rolul lui David Burroughs, un bărbat care a fost condamnat pe viață pentru uciderea fiului său de trei ani, deși a susținut mereu că este nevinovat.

După cinci ani de detenție, tatăl primește informații de la matușa copilului, interpretată de câștigătoarea Premiului Emmy Britt Lower, potrivit cărora băiețelul ar fi în viață.

La fel ca alte seriale Netflix bazate pe romanele lui Coben, „I Will Find You” nu i-a impresionat pe criticii de film, având o rată a aprobării de doar 63% din partea acestora pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Însă din partea publicului larg are pe IMDb nota 7,1 / 10, una destul de solidă pentru o producție de acest gen, deși nu stelară.

Noul serial are șansa să depășească serii de reper ale Netflix precum „The Queen’s Gambit”

Anterior, locul al zecelea era ocupat de miniseria „His & Hers”, cu Tessa Thompson și Jon Bernthal în rolurile principale, care a ajuns la 98,2 milioane de vizualizări la începutul acestui an. Netflix își alcătuiește clasamentele istorice măsurând audiența totală a fiecărui titlu în primele 91 de zile de disponibilitate pe platformă, ceea ce înseamnă că „I Will Find You” mai are încă peste o lună pentru a-și crește numărul de spectatori.

Următorul titlu pe care poate să îl depășească este sezonul 3 din „Bridgerton”, care a înregistrat 106 milioane de vizionări în 91 de zile din 2024. Dacă va continua să atragă spectatori, „I Will Find You” are șansa să depășească inclusiv „The Queen’s Gambit”. Serialul extrem de popular lansat în 2020 ocupă locul al optulea în clasamentul Netflix, cu 112,8 milioane de vizionări.

Top 10 cele mai urmărite seriale în limba engleză din istoria Netflix după numărul de vizionări unice, FOTO: Tudum / Netflix

Variety subliniază că „I Will Find You” a devenit nu doar cel mai vizionat serial TV în limba engleză al Netflix în săptămâna lansării sale, ci că a avut și cel mai puternic debut al unui serial pe platformă în 2026.

Producția și-a păstrat prima poziție timp de patru săptămâni consecutive, înainte de a fi depășită, pentru o singură săptămână, de lansarea „Little House on the Prairie”. Între timp, însă, serialul și-a recâștigat locul întâi, înregistrând 7,3 milioane de vizualizări în săptămâna 20–26 iulie.