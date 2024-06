Îți zdrobește inima Bridgerton sezonul 3? Se vede: e locul 1 la vizionări pe NETFLIX și este despre Penelope, madona cu probleme de greutate

Bridgerton, de două sezoane, pune în decoruri de secol 18 conflicte și iubiri din secolul 21. Nicio legătură cu adevărul. Nicio legătură cu istoria. Bridgerton cu ajutorul costumelor diafane și decorurilor înflorate șterge cu buretele o groază de discriminări ale secolelor trecute. Da, interzișii din înalta societate: bărbatul de culoare (sezon 1), femeia din zone coloniale (sezon 2). Acum a venit vremea persoanelor cu probleme de greutate să-și găsească ursitul. E cazul, în sezonul 3 al Penelopei. Penelope își trăiește propria poveste de dragoste cu Colin Bridgerton, la bal și într-o caleașcă aurită. Ce vis, ce minune!

Bridgerton este ca după electroșocuri. Ai simțit vreodată șocul electric al unui aparat defect? Acea senzație care te face să uiți de erori, concentrându-te, dacă rămâi viu, doar pe momentul prezent. Așa este și Bridgerton. Intri direct într-o lume de fantezie dulce, cu mici intrigi care duc inevitabil la găsirea perechii pentru căsătorie. Regula: nimeni nu rămâne singur.

Serialul este o adevărată cofetărie vizuală, plină de zaharuri, bombonuri și prăjituri curcubeice. De ce să nu te lași furat de o viață roz bombon? Ce este așa grav? Bridgerton oferă o evadare din realitate, o fantezie unde totul este posibil. O pauză dulce și ireală? O rețetă cinematografică de succes? Bridgerton.

Ce-i cu mine? Am luat-o razna? Nu deloc! Dar trebuie să-nțeleg ce se întâmplă cu succesul Bridgerton.

Și nu pot altfel decât făcând o punere în cuvinte cât de exacte se poate ce am văzut în sezonul 3, 2, 1. Pentru asta trebuie să mă obișnuiesc cu ideea că filmul nu este pentru mine. Dar este o formă de artă, pe care merită s-o desfaci în bucăți. Acest Bridgerton:

Ce vrea publicul? Păi, de ce nu? Să se regăsească în film. Să nu aibă dificultăți de înțelegere. Să nu vadă discriminări, discriminați.

Și iată ajungem în sezonul 3 cu Penelope Featherington. Penelope să-și găsească un iubit? De ce nu? De două sezoane ne arată cât de isteață este. Are probleme cu înălțimea și cu greutatea desigur, dar are un mare atu. Ea scrie cronica (ziarul de întâmplări mondene) al acelor vremi și vedem că ea înțelege foarte bine relațiile din înalta societate. Deci, ceea ce fizic lipsește, este suplinit de ceea ce spiritul îi dăruiește. Astfel dăruită de zei are dreptul să viseze că-ntr-o zi va fi și ea o femeie căsătorită, nu? Precum toate celelalte fete validate de către Regină și trupa ei de cobitoare-cârtitoare. Și cele 4 episoade din Bridgerton sezonul 3 asta arată. Arată cum Penelope câștigă potul cel mare: este curtată și, în final, iubită. În filmele precum Bridgerton se intră într-un mecanică a obligatoriului. Ceea ce se sugerează într-o scenă, imediat trebuie să se și întâmple. Oricât de roz bonbon e lumea descrisă, trebuie-trebuie ca și întâmplările să aibă happy-end. Și Penelope câștigă lozul.

Dacă filmul uită de istorie, nu uită de visele de fiecare zi: să ai bani și să ai dragoste.

Și-n sezonul 3, lumea Bridgerton oricât de “cofetărie” este, este una tranzacțională, implică bani. Să-ți ții hangul, să-ți faci rochii, să ajungi la curtea și judecata reginei. Dar cum toți au bani prețuiesc dragostea. Și-n sezonul 3, lumea Bridgerton e una feminină, dominant feminină. Bărbatul este vânat, nu bărbatul vânează. Dar oricât de femei ar fi, fără dragostea bărbatului, femininul nu funcționează. Vedeți, dragoste, feminin, decoruri “cofetărie”, intrigi siropoase – toate sunt în destul. Pot să înțeleg acum de ce scurtcircuitat, uiți de adevăruri, de istorie și aștepți cu speranță celelalte 4 episoade din sezonul 3, promise de Netflix în iunie. Tortul Bridgerton vine în iunie cu rezolvarea intrigilor. Dar să nu uităm e un tort Bridgerton. Nu, nu poate fi nimic rău.

