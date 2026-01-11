Noul serial thriller de pe Netflix a devenit instantaneu numărul 1 în lume. „L-am devorat într-o singură noapte” / Romanul de succes pe care se bazează

Noul serial Netflix „His & Hers” („El&Ea” tradus în România), un thriller polițist cu Jon Bernthal în rol principal, a ajuns direct pe locul 1 în topul global al platformei, la doar o zi de la lansare, scrie publicația ScreenRant.

Serialul, lansat vineri, 8 ianuarie 2026, îi are în prim-plan pe detectivul Jack Harper (Jon Bernthal) și pe Anna (Tessa Thompson), o jurnalistă care lucrează la WSK TV News.

Cuplul este în plin proces de despărțire când cei doi ajung să investigheze aceeași crimă, fiecare fiind convins că celălalt este autorul.

„His & Hers” a primit deja recenzii foarte bune. Succesul s-a reflectat rapid și în audiență. Potrivit platformei FlixPatrol, „His & Hers” a devenit cel mai urmărit serial Netflix din lume pe 9 ianuarie 2026, ocupând locul 1 în 57 de țări, inclusiv în Statele Unite, Canada, Mexic, Brazilia, Franța, Spania și Portugalia.

Și în România a urcat rapid în clasament, duminică fiind pe prima poziție în topul celor mai urmărite seriale. Pe locul 2 se clasează „Run Away” („Fugi”), care se bazează pe romanul omonim din 2019 al scriitorului american Harlan Coben, iar pe trei este „Plaha”, un thriller politic inspirat din fapte reale din Republica Moldova, regizat de Igor Cobileanski.

Top 3 cele mai urmărite seriale pe Netflix, 11 ianuarie 2025

„His & Hers”, un thriller bazat pe un roman de succes

Serialul „His & Hers” este adaptarea romanului omonim scris de Alice Feeney și a fost dezvoltat pentru televiziune de regizorul britanic William Oldroyd, cunoscut pentru activitatea sa teatrală.

În prezent, mini-seria depășește în topurile Netflix alte producții cu mare vizibilitate, precum „Run Away”, sezonul 5 din „Stranger Things”, care tocmai s-a încheiat, sau „Emily in Paris”, sezonul 5.

Povestea se desfășoară pe parcursul a șase episoade, fiecare cu o durată relativ scurtă, cel mai lung având 47 de minute.

Pe măsură ce ancheta avansează, ies la iveală numeroase secrete, iar ritmul alert face mini-seria ușor de urmărit și rapid de parcurs.

„Un serial incredibil, l-am devorat într-o singură noapte, întorsăturile de situație și finalul m-au lăsat fără cuvinte. Uimitor!”, a exclamat un fan.